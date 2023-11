A- A+

Rio de Janeiro Cristo Redentor recebe projeção em homenagem a Taylor Swift, que faz sua primeira turnê no Brasil O Rio de Janeiro recebe o primeiro show da "The Eras Tour" no Brasil

Com projeção da camisa do clipe You Belong With Me, lançado em 2009, o Cristo Redentor homenageou Taylor Swift na noite desta quinta-feira (16).

A cantora fará o primeiro show da turnê "The Eras Tour" no Brasil nesta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro.



Veja a projeção:



No domingo (12), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tinha comentado nas redes sociais sobre a possibilidade de fazer uma projeção em homenagem à cantora no símbolo da cidade maravilhosa.

"Queridos fãs de @taylorswift13. Vou pedir ao querido padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem”, escreveu ele, acrescentando que Omar é o cara "que faz as projeções" da estátua.

Swift fará seis shows da turnê no Brasil, três no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Os ingressos estão esgotados nas seis apresentações.

A "The Eras Tour", que leva o público em uma viagem pelos dez anos de carreira de Swift, começou em março - e provou ser um grande sucesso.

Confira o clipe da música You Belong With Me:



Veja também

Decisão Maconha: Snoop Dogg revela que deixou de fumar; veja outros famosos que fizeram o mesmo