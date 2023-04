A- A+

CELEBRIDADES Criticado por noivado milionário com Maíra Cardi, Thiago Nigro diz: 'Luto contra o ego diariamente' Casal vem recebendo críticas por ostentação de bens após fazer viagem luxuosa para selar união e realizar batizado no rio Jordão

Depois de compartilharem registros da cerimônia de batizado e noivado que realizaram, nesta semana, à beira do rio Jordão, em Israel — e de ostentarem que a viagem luxuosa, ao lado de amigos, "custou uma fortuna", com direito a aliança de R$ 300 mil —, Maíra Cardi e Thiago Nigro passaram a receber uma série de críticas de seus seguidores. Nesta terça-feira (25), o empresário e consultor financeiro conhecido como Primo Rico afirmou que "não sofre por falta de grana" e que vem batalhando contra o "ego" todos os dias.

"Brigo com a falta de lógica nos raciocínios e não lido bem com a burocracia. Flerto com a ansiedade e pequenos ataques de desespero momentâneos. Debato com a injustiça do mundo", afirmou ele, ao responder um seguidor que o questionou sobre o que o fazia sofrer, já que dinheiro, para ele, não é um problema, como o próprio diz. Em seguida, o noivo de Maíra Cardi acrescentou: "Além disso, trabalho a culpa e luto com o ego diariamente".

Meteoro da paixão

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram em janeiro deste ano. À época, a ex-BBB e coach de emagrecimento — que estava solteira desde outubro de 2022, quando se separou de Arthur Aguiar — foi contratada pelo "influenciador financeiro" para o ajudar a perder peso. Os dois se apaixonaram à primeira vista, como contam. Poucos dias depois do primeiro encontro, ele terminou o relacionamento com a influenciadora digital Camila Ferreira e assumiu o romance com Maíra.

E mais. Na última semana, os dois oficializaram o noivado em grande estilo. Reuniram amigos, uma banda gospel e um grupo de pastores brasileiros e zarparam rumo a Israel — bancando a viagem para todos. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram cenários luxuosos, em restaurantes caros e hotéis estrelados.

O comportamento ostensivo gerou uma enxurrada de questionamentos nas redes sociais. "O gesto foi bonito, mas a explicação de quanto custou, de quem levaram na viagem e a fortuna que deve ter sido bancar tudo foi desnecessário. Perdeu o sentido. O valor material falou mais alto", criticou uma seguidora de Thiago Nigro. Outro internauta comentou, referindo-se a Maíra Cardi: "Gente, ela está falando que foi batizada, que nasceu de novo e nos stories ela só fala em dinheiro!".

Explica-se: instantes após a realização da tal cerimônia em Israel, Maíra Cardi publicou um vídeo nas redes sociais para mostrar o anel de noivado com diamantes e exaltar o fato de o noivo "saber multiplicar dinheiro", como contou. "Olha o tamanho desse solitário de diamante que o noivo me deu... Que 'maravigold'!", disse ela, em post nos Stories do Instagram, ao celebrar que está "oficialmente noiva".

"Na hora que vi a caixinha (com o anel de noivado), já fiquei apavorada e falei: 'Senhor, onde vai acabar essa graça?'. Mas aí ele acordou e me falou assim: 'Fica tranquila, porque os meus 'paranauês' estão rendendo e, apesar de esse anel ter sido uma fortuna e a gente estar em hotéis cinco estrelas e indo para os 'paranauês' mais chiques em tudo o quanto é lugar, ainda assim, só o que o dinheiro está rendendo, ainda sobra para eu estar pagando tudo isso'", comentou Maíra, referindo-se ao noivo.

A ex-BBB afirmou que ficou "aliviada" depois de ouvir a explicação do noivo. "Queria muito ter aprendido isso lá atrás. Fazer dinheiro, eu sei como ninguém... Mas multiplicar assim, igual a esse homem (o meu noivo Thiago Nigro)? Eu não sei, não. Quer dizer, agora eu sei! Mas eu não sabia antes" , afirmou ela, no mesmo vídeo publicado no Instagram.

A cerimônia de batismo e noivado de Maíra Cardi e Thiago Nigro contou com apresentação da banda brasileira Kemuel, em área que foi reservada para o evento particular à beira do rio Jordão. "Foi a coisa mais linda para a mim. Ela fez uma declaração de amor maravilhosa", repassa Maíra, citando o noivo e logo voltando a mostrar a joias que ganhou do empresário — além do anel de diamante, ela foi presentada com uma pulseira de ouro cravejada também por diamantes.

"Quase morri quando vi a caixinha azul. Toda mulher que vê uma caixinha azul sabe que tem ali dentro um solitário de diamante", conta ela. "E aí, na hora que ele se ajoelhou, eu fiquei tão emocionada... Que, de cara, eu não aceitei o pedido. Eu já caí no pescoço dele. E chorei! Fiquei falando um monte de coisa no ouvido dele", diz Maíra.

