Qua, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Audiovisual

Crítico de cinema Luiz Carlos Merten recebe homenagem no Cine Ceará

Jornalista gaúcho com quase 60 anos de carreira, Merten cobriu os principais festivais de cinema do mundo para o Estadão, onde ingressou em 1989 e é hoje colaborador

Reportar Erro
Crítico de cinema Luiz Carlos Merten recebe homenagem no Cine CearáCrítico de cinema Luiz Carlos Merten recebe homenagem no Cine Ceará - Foto: Rogerio Resende/Cine Ceará/Divulgação

O jornalista e crítico de cinema Luiz Carlos Merten foi um dos cinco homenageados pelo 36º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, que está sendo realizado em Fortaleza Além dele, também recebem honrarias o diretor Kleber Mendonça Filho e sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux; a atriz Isis Valverde; e a senadora Luizianne Lins (PT-CE).

Jornalista gaúcho com quase 60 anos de carreira, Merten cobriu os principais festivais de cinema do mundo para o Estadão, onde ingressou em 1989 e é hoje colaborador.

Leia também

• Fernanda Montenegro e outros artistas da TV protestam contra jornadas de 12h no audiovisual

• Mostra Correnteza leva cinema afro-indígena e experimental às telas do Recife

• REC'n'Play estreia espaço dedicado ao cinema e destaca produção pernambucana

"Ao longo de 60 anos, vi muitas transformações do mundo e do cinema. A Nouvelle Vague, o Cinema Novo, o novo cinema alemão, a Nova Hollywood, o cinema iraniano. Novas tecnologias mudaram completamente a forma de fazer cinema. Mas, nesses anos todos, em todas essas transformações, eu nunca deixei de acreditar num cinema que fosse instrumento de investigação da realidade, uma janela aberta para o mundo e para a compreensão do outro", disse Merten em seu discurso de agradecimento pelo prêmio nesta terça-feira, 10.

Com programação inteiramente gratuita, o Cine Ceará exibe longas-metragens e curtas em mostras competitivas e não-competitivas, incluindo o novo trabalho de Kleber Mendonça Filho: Sul de Teerã, centrado no diretor iraniano Jafar Panahi. A programação também conta com exibições especiais, debates e cursos, entre outras atividades.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter