Critics Choice Awards 2026: confira os vencedores
'O agente secreto' ganhou o prêmio de melhor filme internacional; na TV, 'The Pitt' e 'Adolescência' foram as grandes vencedoras
Primeira grande premiação de 2026 e um importante termômetro para o Oscar, o Critics Choice Awards mostrou que "Uma batalha após a outra" vem bem na briga pelo grande da Academia de Hollywood.
No evento promovido pela associação de críticos americanos, o longa estrelado por Leonardo DiCaprio foi considerado o melhor filme do ano (em anúncio feito por Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no palco do Barker Hangar) e Paul Thomas Anderson, o melhor diretor. Anderson também venceu o prêmio de melhor roteiro adaptado com a história, meio ação meio comédia, de um ex-guerrilheiro que cria a filha sozinho.
O Brasil também mostrou que está bem cotado nas lutas que vêm pela frente: saiu do Critics com o reconhecimento de melhor filme internacional, ainda que os brasileiros tenham se decepcionado com o fato de a estatueta ter sido entregue no tapete vermelho, de forma atabalhoada.
Wagner Moura, que esteve na lista de indicados a melhor ator e melhor ator coadjuvante em minissérie, não levou nenhum prêmio. Perdeu o primeiro para Timothée Chalamet, de "Marty Supreme", e o segundo para o Owen Cooper, o adolescente de... "Adolescência", da Netflix.
Mas o Globo de Ouro, no domingo, dia 11, segundo apostas de especialistas, dá mais chances ao brasileiro, por separar as categorias de atuação em comédia e drama. Vale outra menção verde e amarela: Adolpho Veloso venceu o prêmio de melhor direção de fotografia por "Sonhos de trem".
Leia também
• Melhores de 2025 na Dramaturgia: confira as produções e artistas da TV e streaming
• Prime Video: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming
• Apple TV: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming
"Pecadores" e "Frankstein" também foram bem premiados, ainda que em categorias mais técnicas, cada um com quatro prêmios. O primeiro, terror de Ryan Coogler, venceu melhor roteiro original, melhor casting, melhor trilha sonora, além de melhor jovem ator, para Miles Caton, de 20 anos.
O segundo, adaptação de Guillermo del Toro para o clássico de Mary Shelley, venceu melhor ator coadjuvante (Jacob Elordi), melhor direção de arte, melhor figurino e melhor cabelo e maquiagem.
Na TV, no âmbito do drama, a grande vencedora foi "The Pitt", da HBO Max: melhor série, melhor ator (Noah Wyle) e melhor atriz coadjuvante (Katherine LaNasa). A segunda temporada da série, que se passa num hospital de Pittsburgh e mostra, em cada episódio, uma hora de um plantão da equipe médica, estreia no próximo dia 8.
"Adolescência", da Netflix, fez a limpa entre as minisséries na categoria principal, na de melhor ator (Stephen Graham), melhor ator coadjuvante (Owen Cooper) e melhor atriz coadjuvante (Erin Doherty). Ela já havia tido performance semelhante no Emmy de 2025, ano em que estreou contando a história de uma família que desmorona após o crime do filho, um menino de 13 anos que mata uma colega de classe.
A comédia mais celebrada foi "O estúdio", da Apple TV, com o prêmio principal do gênero, melhor ator (Seth Rogen) e melhor ator coadjuvante (Ike Barinholtz), outra papa-tudo do Emmy 2025 com os dilemas de um executivo de um grande estúdio de cinema que precisa equilibrar o amor pela sétima arte e a necessidade de manter o negócio rentável.
Confira os vencedores de 2026.
Melhor Filme
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Jay Kelly”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra” - vencedor
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de trem”
“Wicked: Parte 2”
Melhor Direção
Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra” - vencedor
Ryan Coogler, "Pecadores"
Guillermo Del Toro, "Frankenstein"
Josh Safdie, "Marty Supreme"
Joachim Trier, "Valor sentimental"
Chloe Zhao, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Melhor Atriz
Chase Infiniti, “Uma batalha após a outra”
Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet" - vencedora
Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
Renate Reinsve, "Valor sentimental"
Amanda Seyfried, "O testamento de Ann Lee"
Emma Stone, "Bugonia"
Melhor Ator
Wagner Moura, "O agente secreto"
Timothee Chalamet, "Marty Supreme" - vencedor
Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
Ethan Hawke, "Blue moon"
Michael B. Jordan, "Pecadores"
Melhor Filme Internacional
"Foi apenas um acidente"
"A garota canhota"
"No other choice"
"O agente secreto" (vencedor)
"Sirāt"
"Belén"
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
Owen Cooper – "Adolescência" (Netflix) - vencedor
Wagner Moura – "Ladrões de drogas" (Apple TV)
Nick Offerman – "Morte fulminante" (Netflix)
Michael Peña – "All her fault" (Peacock)
Ashley Walters – "Adolescência" (Netflix)
Ramy Youssef – "Mountainhead" (HBO Max)
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
Erin Doherty – "Adolescência" (Netflix) - vencedora
Betty Gilpin – "Morte por raio" (Netflix)
Marin Ireland – "Devil in disguise: John Wayne Gacy" (Peacock)
Sophia Lillis – "All her fault" (Peacock)
Julianne Moore – "Sereias" (Netflix)
Christine Tremarco – "Adolescência" (Netflix)
Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
Michael Chernus – "Devil in disguise: John Wayne Gacy" (Peacock)
Stephen Graham – "Adolescência' (Netflix) - vencedor
Brian Tyree Henry – "Ladrões de drogas" (Apple TV)
Charlie Hunnam – "Monster: a história de Ed Gein" (Netflix)
Matthew Rhys – "O monstro em mim" (Netflix)
Michael Shannon – "Morte fulminante" (Netflix)
Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
Jessica Biel – "A melhor irmã" (Prime Video)
Meghann Fahy – "Sereias" (Netflix)
Sarah Snook – "All her fault" (Peacock) - vencedora
Michelle Williams – "Morrendo por sexo" (FX on Hulu)
Robin Wright – "A namorada ideal" (Prime Video)
Renée Zellweger – "Bridget Jones: louca pelo garoto" (Peacock)
Melhor Série Limitada
"Adolescência" (Netflix) - vencedor
"All her fault" (Peacock)
"Chefe de guerra" (Apple TV)
'Morte fulminante" (Netflix)
"Devil in disguise: John Wayne Gacy" (Peacock)
"Ladrões de drogas" (Apple TV)
"Morrendo por sexo" (FX on Hulu)
"A namorada ideal" (Prime Video)
Melhor série internacional
“Acapulco” (Apple TV)
“Até o Último Samurai” (Netflix)
“Mussolini: O Filho do Século” (MUBI)
“Red Alert” (Paramount+)
“Round 6” (Netflix) - vencedora
“Quando ninguém nos vê” (HBO Max)
Melhor Fotografia
Claudio Miranda, "F1"
Dan Laustsen, "Frankenstein"
Łukasz Żal, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Michael Bauman, “Uma batalha após a outra”
Autumn Durald Arkapaw, "Pecadores"
Adolpho Veloso, "Sonhos de trem" - vencedor
Melhor Talk Show
“The Daily Show”
“Hot Ones”
“Jimmy Kimmel Live!” - vencedor
“Late Night With Seth Meyers”
“The Late Show With Stephen Colbert”
“Watch What Happens Live With Andy Cohen”
Melhor direção de elenco
Nina Gold, “Hamnet”
Douglas Aibel e Nina Gold, “Jay Kelly”
Jennifer Venditti, “Marty Supreme”
Cassandra Kulukundis, “Uma batalha após a outra”
Francine Maisler, “Pecadores” - vencedora
Tiffany Little Canfield eBernard Telsey, “Wicked: parte 2”
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
Ike Barinholtz – "O estúdio" (Apple TV) - vencedor
Paul W. Downs – "Hacks" (HBO Max)
Asher Grodman – "Ghosts" (CBS)
Oscar Nuñez – "The paper" (Peacock)
Chris Perfetti – "Abbott elementary" (Disney+)
Timothy Simons – "Ninguém quer" (Netflix)
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
Danielle Brooks – "Peacemaker" (HBO Max)
Hannah Einbinder – "Hacks" (HBO Max)
Janelle James – "Abbott elementary" (Disney+) - vencedora
Justine Lupe – "Ninguém quer" (Netflix)
Ego Nwodim – "Saturday Night Live" (NBC)
Rebecca Wisocky – "Ghosts" (CBS)
Melhor Ator em Série de Comédia
Adam Brody – "Ninguém quer" (Netflix)
Ted Danson – "Um espião infiltrado" (Netflix)
David Alan Grier – "St. Denis Medical" (NBC)
Danny McBride – "The righteous gemstones" (HBO Max)
Seth Rogen – "O estúdio" (Apple TV) - vencedor
Alexander Skarsgård – "Diários de um robô-assassino" (Apple TV)
Melhor Atriz em Série de Comédia
Kristen Bell – "Ninguém quer" (Netflix)
Natasha Lyonne – "Poker face" (Peacock)
Rose McIver – "Ghosts" (CBS)
Edi Patterson – "The righteous gemstones" (HBO Max)
Carrie Preston – "Elsbeth" (CBS)
Jean Smart – "Hacks" (HBO Max) - vencedora
Melhor Série de Comédia
"Abbott elementary" (ABC)
"Elsbeth" (CBS)
"Ghosts" (CBS)
"Hacks" (HBO Max)
"Ninguém quer" (Netflix)
"Only murders in the building" (Hulu)
"The righteous gemstones" (HBO Max)
"O estúdio" (Apple TV) - vencedora
Melhor som
Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John, "F1" - vencedor
Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern, Greg Chapman, "Frankenstein"
Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor, “Uma batalha após a outra”
Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco, David V. Butler, "Pecadores"
Laia Casanovas, "Sirāt"
Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner, "Tempo de guerra"
Melhor Cabelo & Maquiagem
Flora Moody, John Nolan, "Extermínio: A evolução"
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey, "Frankenstein" - vencedores
Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry, "Pecadores"
Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal, "Coração de lutador: The Smashing Machine"
Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins, "A hora do mal"
Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount, "Wicked: Parte 2"
Melhor Figurino
Kate Hawley, "Frankenstein" - vencedora
Malgosia Turzanska, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Lindsay Pugh, "Hedda"
Colleen Atwood, Christine Cantella, "O beijo da Mulher Aranha"
Ruth E. Carter, "Pecadores"
Paul Tazewell, "Wicked: Parte 2"
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
Jacob Elordi, "Frankenstein" - vencedor
Paul Mescal, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
Adam Sandler, "Jay Kelly"
Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning, "Valor sentimental"
Ariana Grande, "Wicked: Parte 2"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"
Amy Madigan, "A hora do mal" - vencedora
Wunmi Mosaku, "Pecadores"
Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
Nicole Beharie – "The morning show" (Apple TV)
Denée Benton – "A idade dourada" (HBO Max)
Allison Janney – "A diplomata" (Netflix)
Katherine LaNasa – "The Pitt" (HBO Max) - vencedora
Greta Lee – "The morning show" (Apple TV)
Skye P. Marshall – "Matlock" (CBS)
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
Patrick Ball – "The Pitt" (HBO Max)
Billy Crudup – "The morning show" (Apple TV)
Ato Essandoh – "A diplomata" (Netflix)
Wood Harris – "Para sempre" (Netflix)
Tom Pelphrey – "Task" (HBO Max)
Tramell Tillman – "Ruptura" (Apple TV) - vencedor
Melhor Ator em Série de Drama
Sterling K. Brown – "Paradise" (Disney+)
Diego Luna – "Andor" (Disney+)
Mark Ruffalo – "Task" (HBO Max)
Adam Scott – "Ruptura" (Apple TV)
Billy Bob Thornton – "Landman" (Paramount+)
Noah Wyle – "The Pitt" (HBO Max) - vencedor
Melhor Atriz em Série de Drama
Kathy Bates – "Matlock" (CBS)
Carrie Coon – "A idade dourada" (HBO Max)
Britt Lower – "Ruptura" (Apple TV)
Bella Ramsey – "The Last of Us" (HBO Max)
Keri Russell – "A diplomata" (Netflix)
Rhea Seehorn – "Pluribus" (Apple TV) - vencedora
Melhor Série de Drama
“Alien: Earth” (Disney+)
“Andor” (Disney+)
“A Diplomata”
“Paradise” (Disney+)
“The Pitt” (HBO Max) - vencedora
“Pluribus” (Apple TV)
“Ruptura” (Apple TV)
“Task” (HBO Max)
Melhor Canção
“Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin, "F1"
“Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy, "Guerreiras do K-Pop" - vencedora
“I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, "Pecadores"
“Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg, "The testament of Ann Lee"
“Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner, "Sonhos de trem"
“The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
Melhor Trilha Original
Hans Zimmer, "F1"
Alexandre Desplat, "Frankenstein"
Max Richter, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Daniel Lopatin, "Marty Supreme"
Jonny Greenwood, “Uma batalha após a outra”
Ludwig Göransson, "Pecadores" - vencedora
Melhor Roteiro Original
Noah Baumbach, Emily Mortimer, "Jay Kelly"
Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"
Ryan Coogler, "Pecadores" - vencedor
Zach Cregger, "A hora do mal"
Eva Victor, "Sorry, Baby"
Eskil Vogt, Joachim Trier, "Valor sentimental"
Melhor Roteiro Adaptado
Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra” - vencedor
Clint Bentley, Greg Kwedar, "Sonhos de trem"
Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee, "No other choice"
Guillermo del Toro, "Frankenstein"
Will Tracy, "Bugonia"
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Melhor Longa em Animação
“Arco”
“Elio”
“Nos seus sonhos”
“Guerreiras do K-Pop” - vencedor
“Little Amelie”
“Zootopia 2”