cinema Critics Choice Awards anuncia prêmio em homenagem a Kleber Mendonça Filho, de 'O agente secreto' Nome do diretor pernambucano ganha força na temporada de premiações

Kleber Mendonça Filho receberá um Prêmio de Direção do Critics Choice Awards pelo trabalho em "O agente secreto". A honraria será entregue em cerimônia de gala da Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television, que no ano passado premiou Fernanda Torres.



O cineasta pernambucano receberá o prêmio no dia 24 de outubro, em Los Angeles. Cinco dias antes, ele participará de sessão de "O agente secreto" no Museu da Academia do Oscar, com mediação de Walter Salles, diretor de "Ainda estou aqui".



Recém-escolhido o representante do Brasil no Oscar, "O agente secreto" conta com distribuição da Neon nos Estados Unidos. A companhia é conhecida por preparar campanhas diferenciadas que já renderam estatuetas do Oscar de melhor filme para "Anora" e "Parasita", dentre muitos outros prêmios.

"O agente secreto" tem "grandes chances" de ser indicado em mais categorias, pelo menos é o que aposta a tradicional revista americana Hollywood Reporter. A publicação cita o filme como concorrente em cinco categorias, incluindo melhor filme.

"A competição de melhor longa-metragem internacional do Oscar está ganhando forma. A notícia recente mais significativa relacionada a isso é a inscrição brasileira de 'O agente secreto' (Neon), que está a todo vapor nas passagens por festivais e exibições da indústria cinematográfica, com o roteirista/diretor Kleber Mendonça Filho e o ator principal Wagner Moura parecendo fortes concorrentes", destacou texto de previsões do crítico Scott Feinberg.

A Hollywood Reporter atualizou suas apostas após as realizações dos festivais de Veneza, Telluride e Toronto. "O agente secreto" teve passagens de sucesso pelos dois últimos. Antes, em maio, deixou o Festival de Cannes com dois prêmios na mostra competitiva principal (melhor direção e ator), além do troféu paralelo de melhor filme pela crítica internacional (Fipresci).

