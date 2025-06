A- A+

FAMOSOS Crossfit e microbotox: saiba quais são os segredos de Maria Padilha para corpão aos 65 anos Atriz já revelou que não faz 'nada exagerado' no corpo e que sempre procurou manter distância de cigarro e bebida

Aos 65 anos, Maria Padilha surpreende a cada nova foto publicada em seu Instagram. A atriz, conhecida por papéis em novelas como “O cravo e a rosa” (2000) e que estreou na TV em “Água-viva” (1980), costuma receber uma enxurrada de elogios dos seguidores por conta do corpão que ostenta. “Naturalmente linda”, escreveu uma fã em uma publicação recente, na qual ela aparece aproveitando uma área de cachoeira no Mato Grosso do Sul.

Claro que, para manter o corpo em dia, a atriz investe em cuidados e disciplina. Mas ela já revelou que boa parte do resultado vem da atenção com a saúde ao longo da vida — incluindo alimentação equilibrada, bons hábitos e rotina sem excessos.

“Tive sorte que nunca gostei de cigarro, nunca tive paixão por bebida, por noitada, sempre fui meio da saúde, até porque o teatro te exige muito fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Tenho uma boa genética, porque a minha família é longeva e acho que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, ajuda”, contou ela em entrevista à revista Caras.





A atriz Maria Padilha — Foto: Reprodução/Instagram

A artista ainda afirmou que realiza atividades físicas, mas que não deixa de lado os procedimentos estéticos, que realiza com bastante moderação. “Cuido da alimentação, faço crossfit, faço uns lasers, um microbotox para não ficar sem expressão, tenho dermatologista, nutricionista, mas nada exagerado, porque nem tenho dinheiro para isso tudo. Vejo pessoas da minha geração que estão muito bem. Dá trabalho, claro”, afirmou.

Na entrevista à publicação, Maria afirmou que “quanto mais a gente envelhece, mais tempo tem que investir para a gente ficar direitinho”. Parte de seus cuidados hoje também se devem ao fato de ter um filho ainda criança, Manoel, de 12 anos.

Atualmente, Maria Padilha namora o também ator, de 36, e eles estão juntos há mais de uma década, desde 2014.

