STREAMING Crunchyroll estreia série de animação com trilha do BTS; confira trailer "BASTIONS" chega à plataforma neste sábado (13)

"BASTIONS", produzida pelo estúdio coreano Thymos Media, fará parte do catálogo de animações da Crunchyroll. Dividida em cinco partes, e com música de abertura do grupo BTS, cada episódio da série estreia aos sábados, a partir de 13 de maio.

“A Crunchyroll tem a extraordinária oportunidade de apresentar aos fãs diferentes estilos de animação asiática. Esta nova série coreana faz exatamente isso. E ao contar com a música de tantas estrelas do K-Pop, BASTIONS vai além e atravessa fronteiras”, comentou Asa Suehira, Chief Content Officer da Crunchyroll.

O enredo gira em torno de um grupo de super-heróis novatos, em um mundo onde competem por popularidade. Esses jovens emergem como heróis absolutos, após desmascararem o vilão responsável pela poluição do meio-ambiente e salvarem a Terra de uma grave crise.

A série mescla K-Pop e animação, e conta com várias canções originais. Entre elas, está a trilha principal e música tema da série, de autoria do BTS. Trata-se do primeiro projeto em grupo do BTS, desde o lançamento do álbum "Proof", em junho passado. "BASTIONS" traz também músicas do grupo feminino Le Sserafim, e a participação das cantoras Heize e AleXa na trilha sonora.

Confira trailer:

