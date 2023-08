Crunchyroll fica de graça para alguns dos animes mais populares; confira lista

A- A+

A Crunchyroll, serviço de streaming dedicado a animações japonesas, vai disponibilizar gratuitamente uma série de títulos populares entre os otakus (nome dos fãs do nicho). Os episódios ficaram disponíveis para os usuários desde 1 de agosto.

“Os títulos vão integrar o acervo composto por mais de mil horas de conteúdo disponibilizado gratuitamente. É uma forma de degustação para atrair fãs e novos públicos, e nutrir a comunidade do anime”explicou Asa Suehira, Chefe de conteúdo da Crunchyroll.

Animes como "Chainsaw Man", "SPY x FAMILY" , "VINLAND SAGA", "BLUELOCK", "My Dress-Up Darling", "Cowboy Bebop", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", "Horimiya", "One Piece", "Kaguya-sama: Love is War", "My Hero Academia" e "Tokyo Ghoul", entre outros, poderão ser acessados gratuitamente (com anúncios).

