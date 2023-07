A- A+

CELEBRIDADES Cruzeiro de Wesley Safadão tem cabine com spa e atraca em ilha privativa no Caribe; veja fotos Embarcação sai da Flórida, nos Estados Unidos, e atraca em ilha privativa nas Bahamas

Está tudo pronto para o navio zarpar. O comandante é Wesley Safadão, que promove mais uma edição do "WS on Board", seu cruzeiro temático. O MSC Seaside, que hospeda a festa de três dias, parte nesta segunda-feira (10) de Port Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, rumo às Bahamas.

No país caribenho, o navio atraca na Ocean Cay, uma ilha privativa com 3 km de litoral e oito praias. Estão previstos shows de Bell Marques, Zé Neto & Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land e Marcynho Sensação, entre outros nomes.

No interior da embarcação, há diversas atrações como parque aquático com 5 tobogãs, pista de boliche, lojas, sala de cinema, cassino e nove restaurantes. Há sete opções de cabines — a mais luxuosa tem jacuzzi e spa, entre outras mordomias. Todos os ingressos para as cabines foram vendidos.

Veja fotos:





