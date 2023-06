Cuba Gooding Jr. começa a ser julgado por caso de estupro

A- A+

Começa, nesta terça-feira (6), o julgamento na esfera civil da acusação de estupro contra o ator Cuba Gooding Jr., vencedor do Oscar por "Jerry Maguire: A grande virada". O processo se inicia com a seleção do júri no tribunal federal de Manhattan.

Nos últimos anos, o ator lidou com uma série de acusações de assédio sexual por parte de várias mulheres. No ano passado, ele se declarou culpado em um acordo judicial na esfera criminal que fez com que não cumprisse pena na prisão. Ele recebeu uma sentença de prestação de serviço comunitário e se comprometeu a fazer tratamento psicológico.

A acusação que começa a ser julgada hoje não faz parte deste processo e trata-se da mais grave recebida pelo ator. Na ação, uma mulher não identificada acusa o ator de tê-la estuprado em agosto de 2013, em seu quarto de hotel.

A mulher relata que conheceu Gooding Jr. na área VIP de um restaurante de Nova York, quando estava acompanhada de uma amiga. Elas teriam sido convidadas pelo ator para tomar um drink no bar do hotel em que estava hospedado. A denunciante conta que acompanhou o ator até seu quarto com a justificativa que ele iria trocar rapidamente de roupa. Ela relata que, a seguir, ele a impediu de deixar o quarto e a estuprou.

Gooding Jr., que se declarou culpado nos outros casos que envolviam toque forçado e assédio sexual, nega desde o início as acusações de estupro. A defesa do ator diz que ele nunca se relacionou com a acusante e destaca o fato das acusações terem sido feitas apenas em 2020, sete anos após o suposto crime.

