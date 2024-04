Culpado em caso de agressão, Jonathan Majors se livra de prisão e vai passar por aconselhamento

A- A+

O ator Jonathan Majors foi condenado a um ano de "aconselhamento doméstico" quatro meses depois de ser considerado culpado por agressão num caso envolvendo sua ex-namorada, a atriz Grace Jabbari. A sentença foi dada nesta segunda-feira (8).

Majors interpretou o vilão Kang no filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", em "Quantumania" e nas duas temporadas de "Loki". Em dezembro do ano passado, ele foi condenado por "agressão imprudente de terceiro grau e assédio", mas foi inocentado nas acusações de "agressão intencional de terceiro grau e assédio agravado".

No dia 25 de março do ano passado, Majors ligou para a polícia depois de encontrar Jabbari inconsciente em seu apartamento. Ele acabou preso depois que a polícia encontrou machucados na mulher, embora o ator alegasse inocência. No tribunal, Majors alegou os ferimentos da ex foram causados por ele durante uma briga do casal dentro de um carro.

A justiça também determinou que o ator continue inscrito no programa de terapia de saúde mental, o qual ele já vinha fazendo.

No julgamento desta segunda-feira, Jabbari se mostrou insatisfeita com a decisão. "Ele vai fazer isso de novo, vai machucar outra mulher. Ele é um homem que acredita estar acima da lei. Eu tinha uma carreira, uma vida e um corpo, e tudo isso foi prejudicado", disse a atriz.

