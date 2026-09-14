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AGENDA CULTURAL Programa de Cultura Afro-Brasileira promove ações gratuitas no Rio Grande do Norte Projeto começa nesta quinta-feira (17) com atividades de formação sobre saberes afro-brasileiros e outras ações

A Casa do Ouro Águas de Oxum, em Macaíba, Região Metropolitana de Natal, dá início nesta quinta-feira (17) à programação voltada à cultura afro-brasileira.



Gratuito, o Programa reúne atividades ao longo dos próximos 12 meses, com formações, música, gastronomia, audiovisual, exposições, economia criativa e festividades tradicionais.

Os primeiros encontros acontecem nos dias 17 e 24 de setembro e 8 de outubro, a partir das 14h, como parte do projeto Gira de Desenvolvimento. A programação é gratuita.

As atividades incluem formações sobre saberes afro-brasileiros, indumentária e adereços, economia criativa, gastronomia de terreiro, anticapacitismo e cultura inclusiva.



A proposta é trabalhar diferentes aspectos da cultura afro-brasileira a partir dos conhecimentos e práticas presentes nas comunidades de terreiro.

Segundo Pai Léo de Odé, responsável pela Casa do Ouro, a programação também busca ampliar o diálogo sobre as religiões de matriz africana e contribuir para o enfrentamento da intolerância religiosa.

O Gira de Desenvolvimento marca o início de uma programação que será realizada ao longo de um ano. Além das atividades formativas, estão previstas ações relacionadas à preservação da memória, valorização dos saberes tradicionais, produção audiovisual, gastronomia, música e economia criativa.

Casa do Ouro

As atividades acontecem na Casa do Ouro Águas de Oxum, espaço que faz parte da história cultural e religiosa de Macaíba há 67 anos. Fundada em 1959 por José Pedro de Alcântara, conhecido como Pai Dedé de Macambira, a casa mantém atividades religiosas, culturais e educativas.

Atualmente conduzida por Pai Léo de Odé, Sebastião Leandro de Lima Alcântara, a Casa do Ouro também desenvolve ações de acolhimento social e projetos voltados à formação, memória, audiovisual e desenvolvimento comunitário.

O Programa de Cultura Afro-Brasileira Casa do Ouro é realizado com incentivo da Política Nacional de Cultura Viva, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Norte, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Sistema Nacional de Cultura e Ministério da Cultura.

SERVIÇO

Projeto Gira de Desenvolvimento - Programa de Cultura Afro-Brasileira Casa do Ouro

Quando: 17 e 24 de setembro e 8 de outubro, a partir das 14h

Onde: Terreiro Casa do Ouro Águas de Oxum - Rua Campo Santo, 57, Macaíba/RN

Acesso gratuito

Instagram: @ileaxedeouro

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