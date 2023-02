Cultura de Pernambuco lança projeto "Fala, secretário"; saiba mais

A- A+

Aproximar e cultivar o diálogo com a cadeia produtiva da cultura no Estado são premissas para o projeto "Fala, secretário" - criado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) para iniciar, a partir da próxima segunda-feira (6), audiências virtuais entre artistas e demais trabalhadores da arte com o secretário da pasta Silvério Pessoa.



Via plataforma Google Meet, os encontros, semanais, devem ser marcados através de formulário eletrônico disponível no Portal Cultura.PE. A ideia é democratizar o acesso do público às políticas públicas para o segmento, promovendo escuta ao setor nas regiões do Estado.





Interessados em participar devem realizar o agendamento com os pedidos (demandas), que serão analisados - com prioridade de atendimento aos residentes no interior pernambucano.



Entre os critérios para análise e agendamento da audiência, estão o caráter de urgência da pauta e o eventual tempo para providências à demanda.



Confirmada a audiência - que terá agenda disponível às segunda-feiras, da 10h às 11h, com atendimento de até dois grupos no mesmo dia - o solicitante vai receber via e-mail ou mensagem no celular a confirmação do encontro virtual, com dia e horário, assim como o link para acesso à reunião, que vai reunir os solicitantes e o secretário de Cultura.



" (...) Para evitar deslocamentos e, principalmente, nos aproximarmos das pessoas que não residenm na Região Metropolitana (...) Quero ouvir e, na medida do possível, trazer soluções para os pleitos que forem surgindo", ressaltou Silvério, sobre o projeto.

