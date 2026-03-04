A- A+

FOMENTO À CULTURA Comitê de Cultura de Pernambuco abre inscrições para curso gratuito em gestão de projetos culturais Formação, realizada em parceria com a EaD Unicap, será on-line e com direito a certificado

A partir desta quarta-feira (4), abrem as inscrições para o Cultura em Curso – Módulo II (Gestão de Projetos Culturais).

A iniciativa é idealizada pelo Comitê de Cultura de Pernambuco (CCPE), integrante do Programa Nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), e realizada em parceria com o Núcleo de Ensino a Distância da Universidade Católica de Pernambuco (EaD Unicap).

Voltadas para artistas, produtores culturais e demais profissionais da indústria criativa, as aulas têm como objetivo qualificar quem já desenvolve projetos culturais ou deseja aprofundar conhecimentos sobre as etapas da gestão.

O curso é gratuito e 100% on-line, com acesso pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da EaD Unicap e estará disponível a partir do dia 10 de março.

Programação

O conteúdo programático contempla temas como Introdução à Gestão de Projetos Culturais, com abordagem dos principais conceitos; Execução, voltada às etapas administrativas; Divulgação e Comunicação, com aplicação de plano de mídia; Acessibilidade, com apresentação dos diferentes tipos e suas aplicações práticas; e Criatividade, explorando fontes de inspiração e ferramentas criativas.

As aulas serão leciondas pela poetisa, produtora e gestora cultural Isabelly Moreira; pelo jornalista e produtor cultural Salatiel Cícero; pelo professor e coordenador do curso de Libras da UFPE, Carlos Mourão; e pelo jornalista, multiartista e professor Jefte Amorim.

Como atividade complementar, o Cultura em Curso promove, no dia 18 de março - último dia da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) - uma live tira-dúvidas para aprofundar os temas abordados, apresentar exemplos práticos e ampliar o diálogo com os participantes.

O conteúdo poderá ser acessado até 31 de março, período no qual os inscritos poderão concluir as atividades e emitir certificado.

As inscrições devem ser feitas via Instagram @comitedecultura_pe.

SERVIÇO

Cultura em Curso – Módulo II: Gestão de Projetos Culturais

Quando: inscrições a partir desta quarta (4)

Onde: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da EaD Unicap

Acesso gratuito

Inscrições no Instagram @comitedecultura_pe ou pelo site

