A- A+

BBB 24 Cunhã-poranga do Boi Caprichoso exalta a "rival" Isabelle no BB 24; "Rivalidade fica na arena" Marciele Albuquerque enviou a mensagem no programa Mesacast BBB desta quinta (18)

A participação da manaura Isabelle no BBB 24 trouxe para a telinha do programa a cultura amazonense, especialmente o Boi-Bumbá do Amazonas e o Festival de Parintins, popularizando o termo cunhã-poranga, posto que a sister ocupa no evento, representando o Boi Garantido (Vermelho).

Durante o Mesacast BBB desta quinta (18), Isabelle recebeu apoio justamente de sua rival do Boi Caprichoso (Azul), a cunhã-poranga Marciele Albuquerque.

"Ela vem falando da nossa cultura, do Festival de Parintins, que é o maior teatro a céu aberto no mundo e que o Brasil precisa conhecer. Ontem ela fez uma apresentação maravilhosa e reafirmou que a nossa rivalidade fica somente na arena", disse Marciele

Mas não poderia faltar aqueeeela menção ao Boi Caprichoso, não é mesmo? "Vou continuar acompanhando aqui. Beijos azulados", finalizou a dançarina.

Veja também

BBB 24 Boninho dá spoiler da Prova do Líder desta quinta (18), no BBB 24; confira