A- A+

FAMOSOS Cunhado de ex-Restart? Saiba todas as relações familiares de Leonardo com famosos Filho do sertanejo, João Guilherme surpreendeu fãs com 'revelação' de que é sobrinho de Pe Lu após postagem em rede social; relembre a 'árvore genealógica' artística da família de Leonardo

O vídeo publicado por João Guilherme ao lado do guitarrista Pe Lu reacendeu uma "revelação" que volta e meia surpreende o público: sim, o vocalista e fundador do Restart é tio do filho caçula de Leonardo.









No registro compartilhada nas redes sociais, João se declarou ao familiar com um carinhoso “amo tu”, levando muitos seguidores a descobrirem — ou relembrarem — o parentesco entre os dois. A ligação vem da mãe do ator, Naira Ávila, irmã mais velha de Pe Lu, que também tem uma carreira no showbiz e, atualmente, é empresária do setor de beleza.

João Guilherme e Pe Lu — Foto: Reprodução/Instagram

A "árvore genealógica" dos artistas da família de Leonardo inclui filhos, noras, genros e agregados, com nomes da música, televisão, internet e do universo dos influenciadores. Relembre alguns deles.

Zé Felipe

O cantor Zé Felipe // Instagram/Reprodução



Herdeiro musical mais bem-sucedido de Leonardo, Zé Felipe transformou-se em um dos artistas mais ouvidos do país ao misturar sertanejo, pop e batidas eletrônicas, a exemplo de hits como "Malvada", "Toma toma vapo vapo" e "Roça em mim". Sua carreira ganhou ainda mais projeção com a intensa exposição nas redes sociais ao lado de sua ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, com quem teve três filhos: Maria Alice (de 4 anos), Maria Flor (de 3) e José Leonardo (de 1).

Pedro Leonardo

Leonardo ao lado do filho mais velho, Pedro Leonardo, de 38 anos — Foto: Reprodução / Instagram



Primogênito do cantor, Pedro Leonardo foi o primeiro herdeiro a ingressar profissionalmente no universo artístico. Durante anos formou dupla com o primo Thiago (Pedro & Thiago) alcançando sucesso no circuito sertanejo nacional. Em 2012, um grave acidente automobilístico interrompeu temporariamente sua carreira e mobilizou o país. Após a recuperação, passou a se dedicar mais à televisão, atuando como apresentador e comentarista em atrações voltadas ao entretenimento e ao universo sertanejo.

João Guilherme

Leonardo e João Guilherme — Foto: Reprodução



Filho de Leonardo com Naira Ávila, João Guilherme talvez seja o integrante da nova geração da família que mais conseguiu se desvincular da imagem do pai para construir uma identidade artística própria. Revelado ainda criança em produções do SBT, o ator alcançou grande popularidade em novelas como "Cúmplices de um resgate e "As aventuras de Poliana", garantindo fãs nas redes sociais e no streaming. Nos últimos anos, migrou para projetos voltados ao público jovem adulto, investindo também em trabalhos para streaming, música e moda.

Matheus Vargas

Matheus Vargas, filho de Leonardo, também é cantor — Foto: Reprodução / Instagram



Filho de Leonardo com a ex-Banana Split Liz Vargas, Matheus Vargas representa a geração mais recente da música na família. Apostando em um repertório voltado ao sertanejo universitário e romântico, vem construindo uma carreira gradual, marcada por parcerias com artistas do gênero e apresentações em grandes eventos, com sucessos como "Desocupa" (em parceria com Cleber e Cauan), "Chora Todo mundo", "Raparigueiro" e "O que você fez?".

Jéssica Beatriz Costa

Jéssica Beatriz Costa — Foto: Reprodução Instagram



Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa encontrou na internet sua principal plataforma de atuação. Seus conteúdos sobre maternidade, comportamento e estilo de vida a transformaram em uma influenciadora com público fiel nas redes.

Naira Ávila

Naira Ávila na Disney — Foto: Reprodução Instagram



Mãe de João Guilherme, e irmã de Pe Lu, Naira Ávila também tem trajetória ligada ao entretenimento. Ex-dançarina do grupo de axé Raça Pura, dos sucessos "O pinto" e "Juliana" nos anos 1990, tornou-se empresária e influenciadora digital, mantendo presença constante nas redes sociais. Atualmente, é CEO da rede de clínicas estéticas Estúdio Mais, com unidades em cidades como São Paulo, Rio, Guarulhos, Santo André, Barueri, Taboão da Serra e Jundiaí.

Liz Vargas

Liz Vargas e o filho, Matheus Vargas — Foto: Reprodução Instagram



Liz Vargas construiu sua trajetória artística na década de 1990 como integrante do grupo feminino Banana Split. Criado pelo empresário Gugu Liberato, o conjunto tornou-se um dos maiores fenômenos da TV brasileira naquele período, com presença constante em programas de auditório e turnês pelo país. Alavancada pelo sucesso, Liz também estampou a capa de duas revistas masculinas, a Playboy (junho de 1994) e a Sexy (novembro de 1995 e abril de 1997). No período, ela engatou um rápido namoro com Leonardo, que teve como fruto a gravidez de Matheus Vargas. Longe do showbiz, hoje atua como consultora de imagem e comportamento, com foco no público feminino 50+.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca // Redes Sociais



Embora não faça mais parte do núcleo da família após o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca é mãe de três dos netos de Leonardo, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.Uma das influencers de maior sucesso no mundo (a segunda brasileira com maior número de seguidores, 56 milhões, atrás apenas de Anitta, com 61 milhões), também se destaca como empresária do setor de cosméticos e beleza, apresentadora de televisão e figura central de campanhas publicitárias de grande alcance. Atualmente, é repórter especial e comentarista de entretenimento no quadro "Diário da Copa", do Domingão com Huck, durante a Copa do Mundo 2026.

Pe Lu

Vocalista, guitarrista e fundador da banda emo Restart, viveu um fenômeno de popularidade no pop nacional dos anos 2010, quando arrastava multidões de adolescentes, vendendo mais de meio milhão de discos até seu fim, em 2015. Em 2023, o grupo anunciou a volta da formação original para uma turnê comemorativa, intitulada "Pra você lembrar", com 18 apresentações realizadas até novembro de 2024. Após o fim do grupo, passou a atuar como produtor musical, empresário e gestor de carreiras artísticas.

Veja também