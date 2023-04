A- A+

BBB 23 Curiosidade: Bruna Griphão alcançou um marco inédito no BBB. Saiba qual Atriz foi a única a ser a primeira e última líder do programa

Na última Prova do Líder da última terça-feira (18), Bruna Griphao não só ganhou a prova como também entrou num marco histórico no programa. Ela foi a vencedora da primeira Prova do Líder e se tornou a única participante da história do BBB a vencer a primeira e a última liderança.





Além dessas duas lideranças, Bruna também foi Líder outras duas vezes, o que também a colocou numa posição de destaque, em meio às últimas edições do programa. Será que isso quer dizer alguma coisa?



Para quem não lembra, na primeira semana de BBB 23, depois de terem perdido a Prova da Imunidade, Bruna Griphao e Larissa veceram juntas a Prova do Líder indicando a dupla Key Alves e Gustavo para o Paredão. Já na última dispiuta do programa, a atriz executou uma tarefa em menos tempo, garantindo

