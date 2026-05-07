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DIABO VESTE PRADA 2 Confira cinco curiosidades sobre o filme "O Diabo Veste Prada 2" Em cartaz nos cinemas, a sequência traz de volta às telonas o quarteto Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci

O "Diabo Veste Prada 2" traz Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci de volta após quase vinte anos do primeiro filme, clássico dos anos 2000. A sequência nostálgica que destrincha os desafios da era digital, inclusive do jornalismo, carrega consigo um processo repleto de fatos curiosos.

Nos cinemas brasileiros desde 30 de abril, o filme continua gerando grande repercussão e debates. Por isso, reunimos abaixo cinco curiosidades sobre "O Diabo Veste Prada 2".

Equipe não quis fazer uma sequência imediatamente

Tudo que é bom, se estraga. Não à toa os realizadores hesitaram em fazer uma continuação. O diretor David Frankel confirma que houve conversas sobre uma sequência logo após o lançamento de "O Diabo Veste Prada" (2006), mas, na época, a equipe sentiu que havia “contado uma história fechada”, perspectiva compartilhada pela roteirista, Aline Brosh McKenna: "Todo mundo estava feliz em deixar o filme existir por si só.”

Foi a passagem de tempo que inspirou a equipe a cogitar um novo capítulo. Citando as mudanças tecnológicas e, especialmente, no jornalismo impresso que ocorreram nas duas décadas que separam os filmes, diretor e roteirista começaram a imaginar como figuras como Miranda Priestly (Streep) e Andy Sachs (Hathaway) estariam atualmente.

“O negócio [das revistas impressas] evaporou de tal forma que todos estão tentando descobrir como fazê-lo funcionar. É nessa atmosfera que a tensão e a trama se desenvolvem, e todas as coisas que as pessoas precisam fazer para tocar o barco nesses tempos turbulentos que vêm à tona”, explicou Meryl Streep.

Anne Hathaway não participa de sua cena favorita do filme

A atriz conta que o momento em questão foi uma cena de Meryl Streep na Galleria Vittorio Emanuele II, na Itália. Como a gravação envolveu uma equipe pequena, Hathaway pediu permissão para comparecer à filmagem, que descreveu como “uma das tomadas mais lindas que já vi”.

“Para mim, aquele momento de terminar [as gravações do] filme na Galleria, com todos vendo a Meryl Streep interpretando Miranda Priestly no auge de seus poderes, no lugar mais lindo, foi definitivamente o ponto alto da minha viagem à Itália”.

Um figurino vistoso e numeroso

Não se faz um filme de "O Diabo Veste Prada" sem figurinos deslumbrantes, e a sequência não desaponta nesse quesito. Para a produção, a designer Molly Rogers focou em criar visuais atemporais, que refletissem as jornadas das personagens.

Enquanto Andy Sachs mistura peças novas e vintage que retratam sua trajetória como repórter viajada, Miranda Priestly traz peças que destacam a força da silhueta imortalizada no filme original.

Para isso, Anne Hathaway contou com mais de 45 figurinos, enquanto Meryl Streep chegou a quase 30, incluindo peças originais criadas para o filme.

Miranda Priestly veste Meryl Streep

Molly Rogers conta que Meryl Streep colaborou muito na criação dos looks de Miranda Priestly. Como ápice dessa parceria, a designer cita que a atriz forneceu um acessório que solucionou um problema da equipe.

“Estávamos procurando por toda parte um par de brincos que não desviasse a atenção da peruca dela, mas que fosse de um tamanho bom o suficiente para não desaparecer. Miranda não usaria brincos pequenos demais”, contou a designer.

Curiosamente, os itens nada mais eram do que brincos de argola que a atriz havia comprado em uma farmácia. Ainda assim, a equipe cuidou deles com a própria vida. “Só tínhamos o par que a Meryl comprou, e morríamos de medo de perder um deles”, exclamou Molly.

Escritório expandido

Um dos principais cenários de "O Diabo Veste Prada" foi o escritório de Miranda Priestly na revista Runway. Para a continuação, as instalações foram refeitas do zero com uma grande diferença: seu tamanho.

Os escritórios da Runway de "O Diabo Veste Prada 2" são oito vezes maiores do que os mostrados no primeiro filme. Segundo a designer de produção Jess Gonchor, a nova versão é baseada em uma grande revista do mundo real.

“Desta vez, tivemos o privilégio de construir algo maior. Então, experimentamos a ideia de ter grandes e compridas mesas comuns no escritório, inspiradas no da Vogue, embora as nossas sejam mais exageradas”, contou Jess.

*Com informações da assessoria de imprensa

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