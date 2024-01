A- A+

BBB 24 Curiosidades sobre MC Bin Laden: fome, perda de peso e música com Gorillaz; saiba mais As informações divulgadas pelo Portal Gshow dão conta de uma história de vida digna de novelas

Anunciado entre os participantes do BBB 24, MC Bin Laden - famoso pelo hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável" com 109 milhões de visualizações do clipe oficial - tem uma trajetória de vida de altos e baixos, entre a pobreza e o sucesso. As informações divulgadas pelo Portal Gshow dão conta de uma história de vida digna de novelas.



Bin Laden ficou viralizou nas redes com a dancinha do hit pelo jogador Neymar em comemorações de gols. Em seus stories, MC Bin Laden chegou a dizer que acha Bruna Marquezine "a mulher mais bonita do Brasil". Entre os momentos mais difíceis, a fase em que passou fome, época em que afirma ter sido expulso de casa aos 11 anos.



O cantor chegou a pesar 148 quilos e foi alvo de bullying por conta do peso. Entrou, então, em um processo de emagrecimento que o fez perder mais de 50 quilos. Depois disso, fez harmonização facial;

O artista é filho adotivo e perdeu a mãe biológica em 2022, foi vendedor na famosa rua 25 de Março, de São Paulo, antes da fama e já teve o visto negado para os Estados Unidos por causa do seu nome artístico e por esse motivo deseja mudá-lo.

Entre suas atividades favoritas está jogar videogame. Ao Gshow, ele afirmou ser teimoso, ambicioso, cauteloso, feliz, alegre e maloqueiro: são palavras que ele acredita que o definem. Competitivo, diz que tudo relacionado a jogo o representa e que tem o sonho de dar uma casa para o pai e fazer um show no palco principal do festival Lollapalooza. A viagem mais marcante que já fez foi para o Egito.

Outra curiosidade sobre o artista é seu feat com o grupo Gorillaz, o hit ‘Controllah’. A música foi gravada em 2022, durante a passagem dos artistas pelo Brasil.

