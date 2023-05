A- A+

São João Curso de dança de forró, no Recife, prepara pessoas para arrasta-pé no São João; saiba mais Com a proximidade da festividades mais importante desta época do ano, no nordeste, muitas pessoas estão se preparando para dominar o ritmo que é Patrimônio Cultural do Brasil

Nesta época do ano, com os festejos juninos batendo à porta, muita gente se apressa para poder dominar o forró e não fazer feio nos ‘arraiás’. No Recife, a Escola de Dança Novo Passo, na Avenida Caxangá, Zona Oeste da cidade, dispõe de aulas de segunda a sábado, nos turnos da tarde e noite, conta com oito turmas, formada por alunos interessados em aprender a forrozar.

“Desde janeiro muita gente tem procurado a escola em busca das nossas aulas. Ou seja, muito antes dos festejos juninos, muitas pessoas aproveitaram para tirar aquela meta do papel e colocar em prática. E isso é muito bom porque, além de estimular os alunos para um novo aprendizado, também contribui para outras áreas da vida pessoal e interpessoal, como vencer a timidez, melhorar humor e concentração; e na parte física, como mobilidade, desenvolvimento corporal, entre outros benefícios”, relata a bacharel em psicologia pela UFPE e professora do curso, Catarina Ramos.

Para aprender a dançar forró não tem segredo: é preciso estar atento às técnicas, mas, sobretudo, praticar em casa, nas festinhas de família e amigos, para poder chegar afiado no São João. “Nosso curso completo vai do básico ao avançado. Ao todo são seis módulos. A média é 4 meses para cada um. Ou seja, em dois anos, o aluno sai daqui dominando todos os movimentos sobre o forró. É importante frisar que, dançar forró, tem de ser encarado como um estilo de vida.” acrescenta, Bruno Gomes, professor de dança.

As aulas têm média de duração de 60 minutos, e o público varia entre 25 e 55 anos, dividido entre pessoas solteiras e casadas. Como parte da metodologia da aula, durante a execução dos passos e movimentos, os professores buscam revezar os alunos. “Na aula formamos os pares, e aquele par não é fixo, vamos mudando sempre. E isto também é parte do desenvolvimento do aprendizado, porque dançar é um momento de construção coletiva, no qual aprendemos juntos” pontua Catarina.

A escola também vai realizar, no dia 10 de junho, sábado véspera do Dia dos Namorados, o Baile de São João da Novo Paço - evento dedicado ao forró raiz, no Sesc Cais de Santa Rita, a partir das 20h. A organização estima que cerca de 200 pessoas, entre alunos e convidados, participem do evento, que terá como atração principal, o trio pé-de-serra As Januárias e o DJ Vini. A programação é restrita aos alunos da Escola. Cada aluno poderá trazer seus convidados para dançarem a noite toda. Ao todo, serão sete horas de arraiá.

