Curso de elaboração de projetos culturais para artistas da Mata Norte tem inscrições prorrogadas

Foi prorrogado, até domingo (30), o prazo de inscrições para o curso “Elabore o seu projeto cultural do zero”, voltado para artistas, produtores, coletivos, grupos e instituições da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A formação é gratuita e terá início no dia 5 de abril, na Câmara Municipal de Paudalho. As inscrições devem ser feitas através de formulário online disponível na internet.

Com 40 vagas disponíveis e carga horária de 20 horas-aula, o curso tem como objetivo capacitar fazedores de cultura na elaboração de projetos culturais que tenham potencial de aprovação em editais e leis de incentivo.

Durante as aulas, serão abordadas, na prática, as regras para apresentar projetos em editais como o Funcultura Música, Funcultura Geral, Funcultura Audiovisual e Funcultura Patrimônio, do Governo de Pernambuco, assim como na Lei Paulo Gustavo e da Lei Rouanet, do Governo Federal.

O curso é voltado para coletivos, artistas, grupos, instituições e setores culturais interessados em desenvolver projetos em suas comunidades nas diversas linguagens artísticas.

"Esta capacitação visa ampliar a compreensão dos participantes sobre os mecanismos de financiamento e potencializar o acesso aos recursos disponíveis nas instituições públicas de cultura de nosso Estado e do Governo Federal. Queremos, por meio dessa mobilização, estimular a elaboração de iniciativas culturais que fortaleçam as políticas públicas culturais na região da zona canavieira", explica o produtor cultural e idealizador do projeto, Douglas Cavalcanti, que também é gestor da Vagalume Cultural.

A realização do curso “Elabore o seu projeto cultural do zero” conta com incentivo da Lei Aldir Blanc, via Governo de Pernambuco.

Do total de vagas, 20% são destinadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 10% para negros e pardos, e outros 10% para o público LGBTQIAPN+. As demais vagas – 60% – são para ampla concorrência.

As aulas acontecem nos dias 5, 12 e 26 de abril e 3 de maio, com atividades presenciais ministradas por Douglas Cavalcanti, diretor da Vagalume Cultural.

O curso conta com acessibilidade: a Câmara Municipal de Paudalho oferece rampa de acesso, corrimão e banheiro adaptado. E a formação terá intérprete de Libras, garantindo acessibilidade a alunos surdos ou com deficiência auditiva.



