Moda Curso de moda ancestral no Recife tem inscrições gratuitas abertas até o dia 27 Iniciativa, que tem como objetivo transformar as periferias do Recife em centros de criatividade e empoderamento cultural está em sua terceira edição

A 3º edição do Curso Moda Preta Autoral - em conexão ancestral, formação gratuita dedicada a resgatar e celebrar as técnicas de moda preta ancestral, está com inscrições abertas até o dia 27 de maio, por meio de formulário online.



A ideia do projeto é transformar as periferias do Recife em centros de criatividade e empoderamento cultural. Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas, incluindo mulheres, homens, quilombolas, e população LGBTQIA+. Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem acessar as páginas do Instagram Moda preta Autoral ou Zarina Moda Afro.

Sobre o curso

O projeto será ministrado pelo casal de estilistas recifenses, Jessica e Rodrigo Zarina, ambos, especialistas em estilo e moda afro, inclusive com trabalhos realizados internacionalmente. Além de aprenderem as habilidades técnicas necessárias para criar suas próprias peças de moda preta, os participantes também serão incentivados a compartilhar suas histórias, inspirações e visões, enriquecendo ainda mais o diálogo cultural e promovendo uma maior valorização da diversidade na moda.

O curso não se limita apenas à teoria, mas oferece uma abordagem prática e acessível, adaptada às realidades das comunidades periféricas. Com aulas interativas e materiais acessíveis, busca-se democratizar o acesso ao conhecimento e promover a inclusão na indústria da moda, permitindo que talentos emergentes floresçam mesmo em meio a desafios socioeconômicos. Entre as inovações sustentáveis do curso, é que cada participante vai poder elaborar, sem custo algum, alguma peça de seu interesse.

As aulas serão realizadas durante quatro sábados do mês de junho: ( 1º, 08, 15 e 22). A capacitação conta com uma carga horária de 30 horas-aulas. A oficina será realizada das 9h às 18h, na sede da Loja Zarina, que fica na Avenida Manoel Borba, no Bairro da Boa Vista.

Este projeto é incentivado pelo Edital de Fomento de Formação Cultural e Direitos Humanos, com número de inscrição 385893874, conforme Lei Complementar n 195/2022 Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

SERVIÇO:

Projeto abre inscrições gratuitas para curso de moda ancestral no Recife

Período de inscrições : 13 a 27 de maio

Inscrições neste link (vagas limitadas)





