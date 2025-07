A- A+

INOVAÇÃO Curso de moda com fuxico busca autonomia financeira para mulheres da Ilha de Itamaracá Formação gratuita começa nesta quarta (23) e une tradição artesanal à geração de renda e valorização cultural

Mulheres da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, iniciam nesta quarta-feira (23) o curso “Fuxiqueiras da Ilha”, voltado ao aprendizado da técnica do fuxico como ferramenta de geração de renda e fortalecimento da cultura local.

A formação será realizada no Centro Cultural Estrela de Lia, na praia de Jaguaribe, e é voltada exclusivamente a moradoras da Ilha.

O curso é gratuito e dividido em dois módulos. O primeiro, financiado com recursos de emenda parlamentar via Ministério da Cultura, será conduzido pela estilista Gabrielly Dantas, empreendedora da Ilha e cofundadora dos projetos Casa de Sal e Cabrochas.

As aulas abordarão o domínio técnico do fuxico e sua aplicação estética, com inspiração nos figurinos da cirandeira Lia de Itamaracá.

A artesã Edna Dantas, mãe de Gabrielly, atua como assistente na formação. Na segunda etapa, as participantes irão criar uma coleção cápsula com base na técnica tradicional.

O módulo integra o projeto “Economia da Ciranda – Moda e Culinária Tradicional das Mulheres da Ilha”, aprovado pelo edital “Empoderamento de Mulheres Negras”, da Fundação Banco do Brasil.

Além da produção das peças, o grupo será orientado na formalização de uma associação e na criação da marca própria “Fuxiqueiras da Ilha”.

Essa fase será ministrada por Mestra Lívia, artesã com mais de 50 anos de experiência em fuxico e bordado, com atuação em grupos produtivos de Pernambuco.

Ela terá o suporte da designer e pesquisadora Ana Peroba, doutora em Design com foco em moda e artesanato.

Segundo a coordenadora do curso, Michelle de Assumpção, a formação busca consolidar uma atividade sustentável na comunidade.

“Itamaracá sempre teve uma forte relação com o artesanato. Essa formação é uma forma de fortalecer a vocação do Centro Cultural Estrela de Lia de trabalhar com e para a sua própria comunidade”, afirma.

Para Mestra Lívia, o projeto representa mais do que uma qualificação técnica.

“É uma oportunidade de mobilização coletiva, onde saberes tradicionais se unem a técnicas contemporâneas para ampliar a geração de renda e o protagonismo feminino na Ilha de Itamaracá.”

