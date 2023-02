A- A+

DANÇA Curso no Agreste pernambucano oferece formação em dança; saiba detalhes Presencial e gratuito, curso será realizado em Belo Jardim e está com as inscrições abertas

Profissionais da dança e interessados pela arte de movimentar (e dialogar) com o corpo, podem se inscrever no projeto Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança, que está com etapa na cidade de Belo Jardim, Agreste pernambucano.



Até o próximo sábado, 4 de março, interessados em participar do curso, gratuito, podem realizar a inscrição através deste link - no mesmo endereço há acessonpara preenchimento da ficha de inscrição, assim como outras informações acerca do curso.



Podem participar do curso - realizado via incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (Recife) e do Funcultura - bailarinos, performers, atores, artistas e interessados na experiência da dança. A idade mínima exigida é de 16 anos.





A proposta do curso, que integra o projeto do pensamento artístico do Acupe Grupo de Dança, é de proporcionar um olhar diferenciado para a formação profissional da arte da dança, com o intuito de forma bailarinos-pesquisadores.

Outras edições

O projeto Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança já formou, pelo menos, 400 alunos/pesquisadores, em meio a bailarinos, artistas, coreógrafos e professores, entre outros participantes.

Além de Belo Jardim, que segue com inscrições abertas, o curso - que emite certificado e indicação junto ao Sated-PE para emissão do registro profissional, desde que seja cumprida a carga horária mínima de aulas - já passou por Araripina, no Sertão do Estado e no Recife, há uma turma em andamento.



Grupo Acupe

Para as aulas foi elaborada uma grade de disciplinas que trabalham, entre outras coisas, a linguagem da dança, como Danças Tradicionais, Urbanas e Contemporânea. No total, serão ministradas seis disciplinas, por professores especializados na linguagem da dança/arte. São eles:



- Pedro Salustiano (Danças Tradicionais)

- Marcelo Sena (Dança Contemporânea)

- Paulo Henrique Ferreira (Pesquisa em Dança)

- Duda Serafim (Danças Urbanas)

- Ana Cecília (Dança Inclusiva)

- José Manoel (Teatro)



SERVIÇO

Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança

Inscrições abertas para a etapa em Belo Jardim, até o próximo sábado, 4 de março

Gratuito

