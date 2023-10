Curso Engenho de Imagem promove capacitação gratuita em audiovisual na Zona da Mata Norte

A- A+

As inscrições para a quarta edição do curso Engenho de Imagem seguem abertas até este sábado (7). Iniciativa das produtoras 9Oitavos e Anilina Produções, o projeto oferece formação gratuita em audiovisual e cinema para residentes na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Serão cinco finais de semana, de 14 de outubro a 26 de novembro, com aulas na cidade de Carpina. Os nove módulos de conteúdo do curso abrangem temas como narrativa cinematográfica, fotografia, atuação, direção e elaboração de projetos.

Realizado com incentivo do Funcultura, o Engenho de Imagem oferece ainda hospedagem, alimentação e transporte aos alunos. Como as vagas são limitadas, haverá seleção dos inscritos. A lista com os participantes escolhidos será anunciada na segunda-feira (9).



A iniciativa é voltada realizadores de audiovisual, diretores, atrizes, atores, produtores culturais, estudantes e interessados em produção cinematográfica e audiovisual em geral, quer tenham experiência na área ou não. Podem participar pessoas maiores de 18 anos, residentes na Mata Norte e ter disponibilidade para os finais de semana de aula. Os interessados devem se inscrever por meio de um formulário digital.

O curso Engenho de Imagem foi idealizado pelo cineasta Caio Dornelas e realizou sua primeira edição em 2013. A parceria com a produtora cultural e cineasta Mery Lemos ocorreu em 2017 e 2019.

