ACESSIBILIDADE Curso gratuito aborda a audiodescrição em dança; saiba como se inscrever Oficina é oferecida por Coletiva e VouSer Acessibilidade, no Paço do Frevo

Andreza Nóbrega, da empresa de acessibilidade VouSer, comanda o curso “Audiodescrição: experimentos e subversão em performance”. A formação é gratuita e já está com inscrições abertas.

O objetivo do curso é fornecer subsídios para que os participantes conheçam os fundamentos da audiodescrição e possam pensá-la como vetor criativo para experimentos em dança e performance. As aulas serão realizadas nos dias 7, 10 e 11 de junho, no Paço do Frevo.

Podem participar das aulas interessados e profissionais das artes cênicas com e sem deficiência visual. Durante os três dias de encontros, a audiodescrição será trabalhada como potência estética e poética, unindo teoria e prática.



Promovido com incentivo do Funcultura, o curso integra o projeto “Residência artística: poéticas de uma performance acessível”, da Coletiva, grupo de artes do corpo. A proposta também prevê a realização de uma audioperformance e um site, a serem lançados posteriormente.

