FORMAÇÃO Projeto oferece curso gratuito de cultura, meio ambiente e turismo para comunidade de Apipucos Inscrições seguem abertas até o dia 5 de setembro

Estão abertas as inscrições para o projeto “APÉ-PUC - Povo das Águas na Região Metropolitana do Recife”. A iniciativa vai oferecer, a partir de setembro, formação gratuita de quatro meses voltado para moradores do bairro de Apipucos.

O curso vai integrar conteúdos de patrimônio, turismo, meio ambiente, sustentabilidade, empreendedorismo cultural e conhecimentos tradicionais da pesca. O objetivo é preservar a memória local e gerar oportunidades.

Com 60 vagas distribuídas em duas turmas, as aulas serão realizadas na sede do Conselho de Moradores de Apipucos. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo formulário online, até 5 de setembro, disponível no Instagram oficial do projeto.



Metade das vagas ofertadas serão destinadas prioritariamente a pescadores, jovens da comunidade, pessoas negras, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência (PcDs). Durante o curso, os participantes terão direito a bolsas de incentivo.

Além dos alunos, também serão destinadas bolsas no valor de R$ 2.400, por módulo, para profissionais com formação e/ou experiência na área. Mobilizadores comunitários (exclusivo para moradores de Apipucos) receberão o valor de R$ 600 mensais durante quatro meses.

Para a seleção de professores e mobilizadores, as inscrições vão até 28 de agosto. As aulas começam no dia 13 de setembro e ocorrem todos os sábados, das 13h30 às 17h30.



*Com informações da assessoria de imprensa

