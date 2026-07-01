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FORMAÇÃO Curso gratuito de formação em audiovisual para adolescentes no Recife abre inscrições As aulas práticas e teóricas serão realizadas na Cinemateca Pernambucana, de 13 a 24 de julho

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Trela Audiovisual. O projeto oferece, no Recife, curso gratuito de formação técnica em audiovisual para adolescentes de 14 a 18 anos de idade.

Os interessados têm até a próxima segunda-feira (6) para se inscrever através de um formulário online. As aulas práticas e teóricas serão realizadas de 13 a 24 de julho, na Cinemateca Pernambucana, localizada na Fundação Joaquim Nabuco de Casa Forte.

A formação possibilita aos participantes o contato com diferentes etapas da produção audiovisual. Os alunos realizam seus próprios curtas-metragens ao final do curso, com exibição em um evento de encerramento previsto para agosto.



O processo seletivo conta com cotas para estudantes ou egressos de escolas públicas, pessoas pretas, pardas e indígenas, mulheres, pessoas transgêneras e pessoas não binárias. Os selecionados receberão uma ajuda de custo, contanto que atinjam pelo menos 70% de assiduidade no curso.

O Trela Audiovisual é realizado por Vinicius Gouveia, Ingrid Xavier e Vitória Victor, com financiamento do Funcultura. O projeto existe desde 2017, promovendo formação e difusão audiovisual, e conta também com um cineclube.

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