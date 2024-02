Curso gratuito de Formação Livre para Instrutores de Circo tem inscrições abertas nesta sexta (16)

A- A+

As inscrições para o curso híbrido de Formação Livre para Instrutores de Circo (FLIC) tem início nesta sexta-feira (19) e segue até o dia 29 de fevereiro. As aulas serão fornecidas por Malu Vieira, professora de aéreos e gestora do Casulo, escola localizada em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. O formulário de inscrição está disponível no perfil do Instagram @casuloartescircenses. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 04 de março, no mesmo perfil online.

O curso conta com apoio do do Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife e será completamente gratuito. Duas das 20 vagas serão destinadas à participação de integrantes do circo itinerante de pessoas negras, trans ou indígenas, além de incluir pessoas surdas.

Os alunos que entrarem no projeto vão ter aulas online e presenciais para acompanhar num total de 42 horas. O projeto vai abordar diferentes aspectos do ensino circense, ministrado por 8 profissionais locais e de outros estados do Brasil.

No total, serão cinco semanas de aulas entre os dias 6 de abril e 5 de maio e serão abordados os seguintes temas: acrobacia aérea e de solo, pedagogia e planejamento de aulas, fundamentos do aéreo, circo social, criação artística e acessibilidade.

O grande objetivo do FLIC é promover o aumento de profissionais com formação profissional formal voltada para o ensino de circo no Recife e em Pernambuco. “Em 2021, com incentivo da Lei Aldir Blanc, lancei uma formação teórico-prática online para aerialistas, no intuito de socializar o que aprendi - e estava represado - ao longo desses 11 anos de estudos e práticas de aéreo", iniciou Malu Vieira.

"Em junho de 2023, a Formação chegou à sua sexta turma, totalizando cerca de 80 alunos de todo o país. Algo que esteve presente em todos os encontros foi o desejo por mais conhecimento e a constatação de que ainda são poucas as oportunidades que temos de nos aperfeiçoarmos enquanto pessoas que ensinam circo no Brasil. Nem mesmo na Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha há capacitação nesse sentido, uma vez que o curso técnico da ENC é voltado para formação artística, e não pedagógica", completou.

Poderão concorrer às vagas professores, artistas e praticantes de artes circenses e toda a cadeia produtiva do circo, maiores de 18 anos de idade, residentes na Região Metropolitana do Recife e com pelo menos um ano de experiência comprovada na linguagem. Um critério de desempate no processo seletivo será a situação socioeconômica.

A ideia do FLIC é garantir que acesso ao curso por quem teria menos condições de fazê-lo de forma particular.

CRONOGRAMA FLIC - Formação Livre para Instrutores de Circo

PROCESSO SELETIVO

Período de inscrições: 16 a 29 de fevereiro

Resultado: 04 de março

AULAS

Carga-horária total: 42h, sendo 15h online e 27h presenciais

SEMANA 1 (06 e 07/04)

Sábado | 14h - 17h | online - Segurança (Diego Ferreira)

Domingo | 9-12h e 14-17h | presencial - Fundamentos do aéreo e do ensino circense (Malu Vieira)



SEMANA 2 (13 e 14/04)

Sábado | 14h - 17h | online - Segurança (Diego Ferreira)

Domingo | 14h - 17h | presencial - Circo Acessível (Andreza Nobrega e Malu Vieira)



SEMANA 3 (20 e 21/04)

Sábado | 14h - 17h | online - Planejamento de aulas (Alex Machado)

Domingo | 9h - 12h | presencial - Introdução à acrobacia (Rob Silva)

Domingo | 14h-17h | presencial - Circo Social (Hammai Assis Vieira e Rob Silva)



SEMANA 4 (27 e 28/04)

Sábado | turno da tarde | online - Pedagogia (Ana Paula Perche)

Domingo | 9h - 12h | presencial - Circo Social (Hammai Assis Vieira e Rob Silva)

Domingo | 14h-17h | presencial - Circo Acessível: Aulão de tecido para pessoas surdas (Andreza Nobrega e Malu Vieira)



SEMANA 5 (04 e 05/05)

Sábado | 14h - 17h | online - Pedagogia circense (Ana Paula Perche)

Domingo | 9h - 12h e 14h - 17h| presencial - Criação artística em circo (Cia Devir)

Veja também

STREAMING ''Bom Dia, Verônica'': 5 motivos para assistir à série top 1 da Netflix Brasil