Artes Visuais Galerias de Caruaru e de São Paulo oferecem curso gratuito sobre mercado de arte em Pernambuco "Introdução ao Mercado de Arte" terá encontros online e está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso “Introdução ao Mercado de Arte”, parceria entre a galeria paulistana TATO e a caruaruense Boi. A iniciativa inédita promete uma imersão no funcionamento do circuito de arte contemporânea.

Voltada para o público do Agreste de Pernambuco, a formação é gratuita e ocorre de forma remota. Serão três encontros online, por meio da plataforma Zoom, nos dias 8, 15 e 22 de setembro, das 20h às 21h30.

O conteúdo trabalhado nas atividades vai desde os conceitos mais básicos sobre arte contemporânea e os espaços que ela ocupa, passando também por seus principais agentes, os caminhos para a construção de uma coleção, networking e mercado.

As aulas serão ministradas pelos fundadores das duas galerias, Tato DiLascio e Carlos Mélo. Os alunos receberão uma apostila exclusiva e, no final, será realizado um encontro presencial, no dia 18 de outubro, na casa do curador, colecionador e arquiteto Lúcio Omena, no Alto do Moura, em Caruaru.

Serviço:

Curso “Introdução ao Mercado de Arte”

Quando: 8, 15 e 22 de setembro, das 20h às 21h30 ao vivo on-line. Aula final presencial dia 18 de outubro, na Casa de Lúcio Omena (Alto do Moura, Caruaru).

Inscrições pelo link



*Com informações da assessoria de imprensa.



