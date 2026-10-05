Curso gratuito capacita interessados em produção cultural na Mata Norte pernambucana
Com inscrições abertas até 23 de outubro, primeira aula acontece no Ponto de Cultura Capa-Bode em Nazaré da Mata
Até o próximo dia 23 de outubro estão abertas as inscrições para o curso gratuito de aperfeiçoamento profissional para quem deseja empreender em produção cultural nas áreas de música, dança, teatro, fotografia e outros setores, na Mata Norte do estado.
Com a primeira aula marcada para 24 de outubro no Ponto de Cultura Capa-Bode, em Nazaré da Mata, o curso integra o projeto "Produzindo Produtores".
A formação vai se voltar para os 19 municípios da Mata Norte pernambucana, com 30 vagas disponibilizadas.
Metodologia
Cada participante do curso - realizado pela EWP Produções Culturais e da Serafim Produções Culturais, sob fomento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo do estado, em parceria com o Ministério da Cultura - vai receber orientação para desenvolvimento de um projeto cultural próprio no decorrer das aulas.
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Desde a definição da proposta, passando pelos objetivos, justificativa, planejamento e cronograma, entre outras partes que integram a estrutura do projeto, a ideia é de que os alunos concluam o curso com um esboço formatado para integrar editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) ou do Funcultura, por exemplo.
Podem participar do projeto moradores dos municípios de Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambém, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.
As aulas do curso - que já passou pela Região Metropolitana do Recife - vão ser ministradas pela produtora cultural Erika Waléria.
Programação
Com aulas marcadas para iniciar em 24 de outubro e realizadas ao longos de dois sábados em Nazaré da Mata, o curso será realizado das 8h às 12h e das 13h às 17h.
A alimentação dos participantes será custeada pelo projeto - que também vai conceder certificado aos participantes.
Vale destacar que "Produzindo Produtores" vai oferecer apoio pedagógico acessível às pessoas com deficiência. Um espaço de brinquedoteca para crianças de 0 a 7 anos também integra a estrutura do projeto - que vai contar com orientadores para tomar a frente de atividades e brincadeiras com os pequenos enquantos pais ou responsáveis estiverem em aula.
SERVIÇO
Projeto "Produzindo Produtores"
Curso gratuito com inscrições abertas até 23 de outubro neste link
Onde: cidades da Mata Norte de Pernambuco
Início das aulas: 24 de outubro no Ponto de Cultura Capa-Bode, em Nazaré da Mata
Informações: @produzindoprodutores