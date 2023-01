Curso gratuito promovido pela Acupe Grupo de Dança abre inscrições em três cidades de PE

A- A+

O Acupe Grupo de Dança lança a quinta edição do curso Formação do Intérprete Pesquisador em Dança, que promove um olhar diferenciado para a formação do profissional, com o objetivo de formar bailarinos-pesquisadores. As incrições para o projeto, que é totalmente gratuito, já estão abertas e o curso vai acontecer em três cidades: Araripina (20/01 a 19/03), Recife (24/01 a 29/04) e Belo Jardim (04/03 a 07/05), no Sesc Ler, no Sesc Santa Rita e no Sesc Ler, respectivamente. Os interessados podem ter mais informações clicando aqui no link.

Os candidatos passarão por uma seleção com inscrição, entrevista e apresentação de movimentação individual, visto que o curso é para iniciados da arte do corpo. Ao todo, serão 6 disciplinas no curso, como Danças Tradicionais, Danças Urbanas e Dança Contemporânea, que possibilitam o aluno-intérprete-pesquisador investigar suas possibilidades de diálogo estético com o mundo na linguagem do corpo/dança.

O curso emitirá aos participantes que cumprirem a carga horária mínima, o certificado e indicação junto ao SATED/PE para emissão do registro profissional. “Propomos também nesta edição a possibilidade de diálogo entre alunos e professores sobre o tema inclusão, a fim de ampliar os conceitos de dança em diversos corpos, pois acreditamos que a diversidade de corpos pode trazer inovações importantes para o campo do estudo do corpo, subvertendo os padrões postos do que é considerado corpo apto para a dança. Serão oferecidas 25 vagas, sendo 5 delas para pessoas com deficiência, e todas as aulas contarão com um intérprete de Libras.”, defende o coordenador pedagógico e especialista em Dança Paulo Henrique Ferreira.

SERVIÇO:

Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança

Araripina — 20/01 a 19/03, no Sesc Ler.

Recife — 24/01 a 29/04, no Sesc Santa Rita.

Belo Jardim — 04/03 a 07/05, no Sesc Ler.

Inscrições e mais informações: https://bit.ly/cursoacupe

CONTATO:

Paulo Henrique Ferreira (bailarino-pesquisador) — (81) 99145.7259

