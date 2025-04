A- A+

Literatura Curso online gratuito de escrita criativa para moradores do Paulista recebe inscrições Ministrado poelo poeta, jornalista e professor José Juva, curso oferecerá 30 vagas e apresentará técnicas de escrita, análise de poemas e exercícios práticos

Um curso gratuito de escrita criativa ministrado pelo poeta, jornalista e professor José juva, voltado para moradores da cidade do Paulista, está com inscrições abertas, por meio de formulário digital.



Ao todo, serão 20 aulas online, reunindo técnicas de escrita, análise de poemas e exercícios práticos. Ao final, os melhores trabalhos serão editados para um e-book, disco de poemas e vídeo em Libras. Serão disponibilizadas 30 vagas.



O projeto do curso literário recebeu incentivo da Lei Paulo Gustavo (Paulista-PE).

Sobre José Juva

Poeta, professo, jornalista e pai de Vicente. José Juva é doutor em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Publicou os livros "Deixe a visão chegar: a poética xamânica de Roberto Piva" (2012), "Vupa" (2013), "Breve breu: escritos sobre literatura e cinema" (2014), "Watsu" (Cepe Editora, 2016), "Seibá: palavras do vento quando" (2019) e "Diário do abismo de bolso" (2022).



Lançou os discos "Uma alucinação na ponta de teus olhos" (2014), com o grupo Poesia Incendiária Valvulada, e "Ontem é muito longe daqui" (2021).

Cronograma do curso

Terças, quartas e quintas, das 20h às 21h. De 15/04 a 29/05. On-line e gratuito (exclusivo para moradores do Paulista-PE).

