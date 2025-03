A- A+

AUDIOVISUAL Curso online sobre história do cinema brasileiro abre inscrições Com nove aulas, projeto é conduzido pelo professor, curador e crítico de cinema Luiz Joaquim

Estão abertas as inscrições para o curso online “O Cinema Brasileiro, uma introdução: Do silencioso a Ainda Estou Aqui”. As aulas são ministradas pelo professor, curador e crítico de cinema Luiz Joaquim.

Dividido em três módulos, o curso oferece um panorama histórico da trajetória do cinema nacional. A abordagem vai desde o cinema mudo, no início do século passado, até a recente e inédita vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar.

O cronograma de aulas vai de 10 de abril a 5 de junho. Serão nove encontros, com duas horas de duração, sempre às quintas-feiras, a partir das 19h30, pelo Google Meet.

Não há nenhum pré-requisito técnico ou conhecimento prévio para realizar a inscrição, que pode ser feita até 8 de abril, a partir de um formulário online. Há três opções de pag R$ 260 (parcela única para os três módulos), R$ 195 (dois módulos) e R$ 110 (um módulo).

Confira o conteúdo programático do curso:

Módulo 1

Encontro 1 (10 de abril) - A chegada do cinema no Brasil / Clássicos silenciosos

Encontro 2 (17 de abril) - O som: uma controversa revolução / Os primeiros estúdios de cinema no Brasil: Cinédia/Atlântida

Encontro 3 (21 de abril) - Vera Cruz: O cinema brasileiro, uma indústria? / Surge o moderno cinema brasileiro

Módulo 2

Encontro 4 (1º maio) - O Cinema Novo / O Cinema Marginal

Encontro 5 (8 de maio) - A Embrafilme (1969-1990) / A Pornochanchada / O cinema policial

Encontro 6 (15 de maio) - O cinema Infantil / Os anos 1980: Um cinema em busca de sua identidade

Módulo 3

Encontro 7 (22 de maio) - Os anos 1990: A Retomada / O impacto da chegada da Globo Filmes

Encontro 8 (29 de maio) - Os anos 2000: Novos nomes

Encontro 9 (5 de junho) - Anos 2010 e além: A pluralidade do cinema nacional / O mundo é nosso, mas e o Brasil? É nosso?



