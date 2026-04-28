Curso para homens criado por Juliano Cazarré terá palestras de médicos, instrutor de tiro e pastor

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O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para rebater as críticas direcionadas ao curso "O farol e a forja", que ele criou com o intuito de formar homens "mais conscientes, mais centrados, mais responsáveis". Depois de colegas famosos se manifestarem publicamente contra a iniciativa, o artista, de 45 anos, reforçou que só pretende orientar homens a serem "melhores e mais fortes". Na ocasião, ele divulgou parte dos palestrantes do evento — já estão confirmadas figuras como o lutador Rodrigo Minotrauro, a jornalista Monica Salgado e o pastor Anderson Silva.

"A galera disse que meu evento era machista, né? Aí você vê... Os progressistas e as feministas, essa turma toda, estão o tempo inteiro reclamando de violência masculina, ausência paterna, estupro... E tem todo o direito de reclamar! Tudo isso é muito ruim. Mas aí quando eu crio um evento para a gente ter homens melhores e fortes — porque quem bate em mulher não é homem forte —, quando crio um evento para a gente ter pais presentes e que cuidem dos filhos, além de maridos atenciosos com as suas esposas, eles ficam loucos e dão um chilique. O que isso indica? Que eles não querem resolver a situação", reclamou Juliano Cazarré, em vídeo publicado no Instagram.



Mas, afinal, como vai funcionar o curso oferecido por Juliano Cazarré?

Segundo o ator, a iniciativa busca oferecer caminhos para que homens se reconectem, de maneira saudável, com a própria masculinidade. "Nossos antepassados não perdiam tempo perguntando o que significava 'ser homem'. Eles simplesmente eram. Aprendiam com os mais velhos e cresciam sabendo qual era o seu lugar. Hoje, tudo isso se dissolveu. A comida vem pronta. O entretenimento é infinito. E o homem que um dia sonhou em atravessar oceanos não quer mais levantar do sofá. Disseram a eles, desde pequenos, que sua natureza era um problema. Que sua força era opressão. Que sua masculinidade era tóxica. E então veio a confusão", afirma um texto explicativo do evento.

Na página de divulgação, Juliano frisa que a série de palestras — marcadas para os dias 24, 25 e 26 de julho — não se trata de um evento religioso ou de autoajuda, muito menos de um movimento político. "Sem militância, sem clube, sem agenda. Só uma provocação honesta", ressalta. "Não tem coach com frases de efeito. Tem referências sólidas e conteúdo real."

O evento contará com mais de 30 palestrantes, segundo a organização. Os nomes confirmados, até agora, são a empresária Barbara Mendes, formada em Gestão de Serviços de Saúde; o conferencista Bene Barbosa, especialista em armas e munições e instrutor de armamento e tiro; o comentarista político Bruno Garschagen; o urologista Diogo Wink; o pesquisador Fernando Lino; o empresário Gabriel Kanner; o psiquiatra Ítalo Marsili; o lutador de MMA Rodrigo Minotauro; a empresária Letícia Cazarré; a jornalista Mônica Salgado; o pastor e teólogo Anderson Silva; o teólogo Pedro Augusto; e o pediatra Thiago Castro.

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