Curso reúne programação gratuita com oficina, palestra e apresentação cultural neste fim de semana
Todas as ações finais do curso "Corpo Improvisação e Cena" acontecem na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife
O curso “Corpo Improvisação e Cena” reúne uma programação gratuita no sábado (23) e domingo (24) com oficina, palestra e apresentação cultural.
Todas as ações acontecem na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.
A programação é composta por um ciclo de oficina e palestras com profissionais consagrados no circuito artístico da cidade, que estudam a cena e formam artistas.
Entre eles, estão Naná Sodré, Polly Monteiro, Paulo Michellotto, Giordano Castro, Inaê Veríssimo e Vika Schabbach.
Nos dois dias de ação, a participação é aberta ao público em geral que deseje se aprofundar nas artes do corpo, através dos pilares fundamentais das artes cênicas.
Programação
Durante as manhãs dos dois dias, o professor Felipe Braccialli e a atriz Hanna Perez ministram o último encontro da oficina, que, neste mês de agosto, trabalhou a percepção dos artistas da cidade para novos caminhos de ação corporal, improvisacional e de criação de cenas.
Felipe Braccialli vai mediar no domingo (24), às 15h, a palestra “A cena em espiral: improviso, corpo ruptura dramática”, com participação de Vika Schabbach e Inaê Veríssimo.
Às 18h, s alunos da formação farão um compartilhamento de processo com a apresentação de um fragmento cênico desenvolvido nos encontro.
O ciclo de palestras e oficinas de teatro, dança e circo, esteve na Caixa Cultural Recife fomentando debates acerca da cena contemporânea da cidade e valorizando a diversidade teatral, ouvindo e trocando com nomes consagrados na formação de artistas.
O projeto "Corpo, Improvisação e Cena", da Evoé Artes, integra a programação comemorativa dos 45 anos da CAIXA Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília, e os 13 anos da CAIXA Cultural Recife.
Mais informações: @EvoéArtes.
