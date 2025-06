Curso Técnico em Dança Aria Social forma jovens que buscam se profissionalizar na área

A- A+

O projeto Aria Social promove a formatura de sua segunda turma no Curso Técnico em Dança, nesta quarta-feira (18), na sede do projeto, às 18h, O curso fomenta a inserção dos estudantes nesse mercado de trabalho e é voltado para jovens que buscam a profissionalização na área.



A formação com duração de três anos é única no Nordeste, sendo um caminho para adquirir conhecimentos teóricos e práticos em dança. Com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o curso está estruturado em dois (02) módulos, com carga horária total de 1.200 horas, distribuídas em três dias na semana, das 8h às 13h, na sede do projeto Aria Social.



O profissional egresso apresenta domínio na interrelação da dança com outras manifestações artísticas e culturais, nas técnicas, história e filosofia da dança, bem como na ampliação e diversificação do corpo que cria.

Anualmente, são oferecidas até 30 vagas para estudantes que estejam cursando ou concluíram o ensino médio e tenham conhecimento prévio em dança. Até 50% deles estudam com bolsa integral. Com mensalidade a preços populares, o curso tem um valor mensal entre R$ 100 para alunos do projeto Aria Social é R$ 200 para estudantes externos.

“Esta é nossa segunda turma e estamos muito felizes de estar dar continuidade a essa iniciativa, que aborda tanto a técnica quanto a expressão artística, o que é essencial para quem quer se destacar na área”, diz a bailarina e diretora-geral do projeto Aria Social, Cecília Brennand.

Sob a direção da professora Maria Inez Lima e com uma equipe de profissionais experientes, na maioria formados pelo Aria Social, os estudantes têm a chance de aprender em um ambiente inspirador e motivador, preparando-os para diversos desafios na carreira.



“Oferecemos mais do que aulas de dança — proporcionamos uma formação sólida e um percurso enriquecedor que pode abrir muitas portas no mundo da dança. Valorizamos a inclusão social e a riqueza cultural, criando um ambiente onde os alunos crescem como artistas e como cidadãos, desenvolvendo disciplina, empatia e espírito de equipe”, destaca a professora.

SERVIÇO:

Formatura da 2ª Turma Curso Técnico em Dança Aria Social

Quando: quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 18h



Veja também