Cinema Curta-metragem brasileiro "Solos" é selecionado para competição da La Cinef, no Festival de Cannes Categoria é voltada para filmes universitários

O curta-metragem brasileiro "Solos" terá sua estreia mundial na mostra "La Cinef", categoria voltada para produções universitárias no 76º Festival de Cannes, que ocorre de 16 a 27 de maio. O filme se junta a outros cinco filmes com envolvimento brasileiro que farão parte do 76º Festival de Cannes.

O curta foi o filme de conclusão de curso de alunos da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), de São Paulo, e é o único representante latino na "La Cinef". Escrito e dirigido pelo paulista Pedro Vargas, de 25 anos, "Solos" foi produzido durante a pandemia, e ficou marcado inclusive pelo uso de máscaras em cena.

"Solos" conta a história de Leonardo, um jovem pedreiro que passa a escutar um estranho som vindo do chão na obra em que está trabalhando. O filme passa por temas como a expansão desenfreada do mercado imobiliário e a ligação desse fato com o apagamento das nossas memórias ancestrais e originárias.

