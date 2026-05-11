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AUDIOVISUAL Curta-metragem sobre o Cine Olinda é selecionado para mostra de cinema em São Paulo "Alucine Olinda", de Igor Luiz Ribeiro, será exibido na 15ª Mostra Ecofalante de Cinema

“Alucine Olinda”, curta-metragem dirigido pelo pernambucano Igor Luiz Ribeiro, foi selecionado para compor a 15ª Mostra Ecofalante de Cinema. O evento ocorre em São Paulo, de 28 de maio a 10 de junho.

Ao longo de 20 minutos, o filme leva para a tela o Cine Olinda. A produção reacende o antigo debate sobre a restauração do espaço cultural, que foi inaugurado em 1911 e está sem funcionar há mais de 50 anos.



O curta revive o passado da sala de cinema, ao mesmo tempo em que registra seu presente e imagina seu futuro. A retoma do espaço cultural tem mobilizado a classe artística pernambucana, especialmente após o movimento Ocupe Cine Olinda, que surgiu em 2016.

Leia a sinopse do filme:

“Próximo às ladeiras de Olinda, um prédio emblemático sucumbe em suas próprias ruínas. Inaugurado na primeira década do século XX, o gótico Cine Olinda já sofreu diversas metamorfoses. Hoje, o cinema e sua estrutura decadente são o cenário ideal para um filme de horror – um espelho do atual estado da cidade”.

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