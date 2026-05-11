Seg, 11 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AUDIOVISUAL

Curta-metragem sobre o Cine Olinda é selecionado para mostra de cinema em São Paulo

"Alucine Olinda", de Igor Luiz Ribeiro, será exibido na 15ª Mostra Ecofalante de Cinema

Reportar Erro
Cine Olinda é tema de curta-metragemCine Olinda é tema de curta-metragem - Foto: Divulgação/Frame do filme

“Alucine Olinda”, curta-metragem dirigido pelo pernambucano Igor Luiz Ribeiro, foi selecionado para compor a 15ª Mostra Ecofalante de Cinema. O evento ocorre em São Paulo, de 28 de maio a 10 de junho. 

Ao longo de 20 minutos, o filme leva para a tela o Cine Olinda. A produção reacende o antigo debate sobre a restauração do espaço cultural, que foi inaugurado em 1911 e está sem funcionar há mais de 50 anos. 
 

Leia também

• Bilheteria de O Diabo Veste Prada 2 supera a do primeiro filme 10 dias após a estreia

• Kleber Mendonça Filho celebra as vitórias de "O agente secreto" nos Prêmios Platino, no México

• Rachel Zegler e Adrien Brody estarão no próximo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz

O curta revive o passado da sala de cinema, ao mesmo tempo em que registra seu presente e imagina seu futuro. A retoma do espaço cultural tem mobilizado a classe artística pernambucana, especialmente após o movimento Ocupe Cine Olinda, que surgiu em 2016. 

Leia a sinopse do filme:
“Próximo às ladeiras de Olinda, um prédio emblemático sucumbe em suas próprias ruínas. Inaugurado na primeira década do século XX, o gótico Cine Olinda já sofreu diversas metamorfoses. Hoje, o cinema e sua estrutura decadente são o cenário ideal para um filme de horror – um espelho do atual estado da cidade”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter