Curta-metragem "O Véu" estreia em Pernambuco na programação do 30º Cine PE 

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Após circular em diversos festivais de destaque pelo mundo, o curta-etragem de terror “O Véu”, dirigido pelo cineasta gaúcho Gabriel Motta, estreia em Pernambuco nesta quarta (3), a partir das 19h, dentro da seleção de curtas da 30ª edição do Cine PE.



O filme integra a Competição Nacional de Curtas-Metragens, composta por apenas dez títulos selecionados de todo o país.

Circulação internacional

A seleção do curta-metragem para o festival pernambucano se soma a agenda de circulação do filme, que desde sua estreia mundial no 50º Toronto International Film Festival, em setembro de 2025, vem consolidando uma expressiva trajetória internacional.



Até o momento, o curta soma 20 seleções oficiais, incluindo sete festivais pré-qualificadores para o Oscar, consolidando-se como um dos curtas brasileiros de gênero de maior circulação internacional recente.



Entre os destaques da carreira do filme estão sua participação recente no 69º SFFILM -San Francisco International Film Festival e na Competição Ibero-Americana do 41º FICG - Festival Internacional de Cine en Guadalajara, um dos principais festivais da América Latina.



Sobre o curta

Com atmosfera opressiva e visual hipnótico, “O Véu” mistura terror psicológico e drama familiar ao acompanhar Ismael, um pastor que lidera o culto do Véu Sagrado ao lado dos filhos Júnior e Rebeca.



Conhecido por encenar falsos rituais de possessão para manter a fé de seus seguidores, o líder religioso vê sua realidade ruir quando uma entidade real possui sua filha, desencadeando eventos sobrenaturais e violentos dentro do templo e da casa da família.



O curta é protagonizado pelo ator recifense Robson Lima Duarte, PHILL e Rafaela Lima, e ainda conta no elenco com Renata de Lélis, Marcello Crawshaw, Victor di Marco e João Carlos Castanha.



“O Véu” é uma produção das produtoras gaúchas Fogo Filmes e Onomato, realizada com financiamento do Edital Lei Paulo Gustavo de Porto Alegre.



Além da circulação internacional do curta, o universo de “O Véu” também está sendo desenvolvido como longa-metragem.



O projeto do filme foi recentemente apresentado no 24º Hong Kong Asian Film Financing Forum - HAF, mercado do Hong Kong International Film Festival, um dos principais espaços de desenvolvimento audiovisual da Ásia. Lá, ele venceu o prêmio Fantastic 7, garantindo uma apresentação em pitch durante o Marché do Film, no Festival de Cannes 2026.



Gabriel Motta é diretor dos curtas “Pastrana” (2023), vencedor do 56º Festival de Brasília e do 52º Festival de Cinema de Gramado e exibido em festivais como Tribeca e BAFICI. Seus trabalhos anteriores também passaram por eventos como Frameline, Bogoshorts e FEST New Directors | New Films Festival.

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