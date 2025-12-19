A- A+

AUDIOVISUAL Curta na Serra inicia seleção de filmes para 7ª edição (2026), em Bezerros Festival de cinema ao ar livre recebe curtas-metragens e videoclipes até janeiro e ocupa Serra Negra com programação gratuita em março

O Festival Curta na Serra deu início ao período de inscrições para a sua 7ª edição, que acontece entre os dias 27 e 29 de março de 2026, no distrito de Serra Negra, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.



A convocatória é voltada a curta-metragens e videoclipes que integrarão a programação do evento, reconhecido nacionalmente pela exibição de filmes ao ar livre.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 18 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, por meio de formulário disponível no site oficial do festival.





Serão aceitas produções de todo o Brasil, finalizadas a partir de 2024, com até 20 minutos de duração, em qualquer formato de captação e de todos os gêneros cinematográficos.



A edição de 2026 prevê três dias de atividades abertas ao público, com sessões de cinema, ações formativas, apresentações artísticas e momentos de reconhecimento a trajetórias do audiovisual.



Os filmes selecionados concorrerão em três categorias: Curta-Metragem Nacional, Curta-Metragem Pernambucano e Videoclipe.



De acordo com o idealizador e produtor executivo Marlom Meirelles, a curadoria busca refletir a pluralidade da produção audiovisual contemporânea:

“As mostras competitivas dialogam com diferentes linguagens e territórios do país, fortalecendo o cinema independente e ampliando o acesso do público do interior a obras atuais e relevantes”, afirma.

Cada realizador ou realizadora poderá submeter até dois trabalhos. A curadoria desta edição fica a cargo do crítico de cinema e integrante da Abraccine Vítor Búrigo.

A lista de selecionados será divulgada no site e nas redes sociais do festival, além de comunicação direta com os inscritos.

Festival

As exibições presenciais acontecem no Anfiteatro de Serra Negra, espaço que transforma a paisagem natural em sala de cinema a céu aberto.

Parte da programação também será disponibilizada online, ampliando o alcance das obras e a circulação dos filmes selecionados.

Inserido no calendário do audiovisual brasileiro, o Curta na Serra tem como eixo a descentralização cultural e a valorização de narrativas diversas.

O festival investe em acessibilidade comunicacional, rodas de conversa, oficinas e encontros entre profissionais do setor, contribuindo para a formação e o fortalecimento do audiovisual fora dos grandes centros urbanos.

Bezerros

Localizado entre Gravatá e Caruaru, o município de Bezerros é conhecido por manifestações culturais como o carnaval dos Papangus, além de sua produção artística popular e cena gastronômica.

Serra Negra, distrito situado a cerca de 960 metros de altitude, destaca-se pelo clima ameno e pelas áreas de preservação ambiental que cercam o local.

É nesse contexto que o Curta na Serra articula cinema, cultura popular, música e economia criativa, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à cultura e a valorização das identidades locais.

O 7º Curta na Serra – Festival de Cinema ao Ar Livre é uma realização da Eixo Audiovisual e da Pernambuco Filmes, com incentivo do Funcultura, da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

7º Curta na Serra

Inscrições: 18 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, por meio de formulário disponível no site do evento

Quando: de 27 a 29 de março de 2026

Onde: Serra Negra - Bezerros-PE

Informações: Site Curta na Serra

* Com informações da assessoria

Veja também