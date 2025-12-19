Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AUDIOVISUAL

Curta na Serra inicia seleção de filmes para 7ª edição (2026), em Bezerros

Festival de cinema ao ar livre recebe curtas-metragens e videoclipes até janeiro e ocupa Serra Negra com programação gratuita em março

Reportar Erro
Festival Curta na Serra realiza sua 7ª edição em março de 2026Festival Curta na Serra realiza sua 7ª edição em março de 2026 - Foto: Felipe Souto Maior/Divulgação

O Festival Curta na Serra deu início ao período de inscrições para a sua 7ª edição, que acontece entre os dias 27 e 29 de março de 2026, no distrito de Serra Negra, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

A convocatória é voltada a curta-metragens e videoclipes que integrarão a programação do evento, reconhecido nacionalmente pela exibição de filmes ao ar livre.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 18 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, por meio de formulário disponível no site oficial do festival. 

Leia também

• "O Agente Secreto" é eleito melhor filme internacional no Austin Film Critics Awards, nos EUA

• "Avatar: Fogo e Cinzas", terceiro filme da franquia de James Cameron, chega às salas de cinema



Serão aceitas produções de todo o Brasil, finalizadas a partir de 2024, com até 20 minutos de duração, em qualquer formato de captação e de todos os gêneros cinematográficos.

A edição de 2026 prevê três dias de atividades abertas ao público, com sessões de cinema, ações formativas, apresentações artísticas e momentos de reconhecimento a trajetórias do audiovisual. 

Os filmes selecionados concorrerão em três categorias: Curta-Metragem Nacional, Curta-Metragem Pernambucano e Videoclipe.

De acordo com o idealizador e produtor executivo Marlom Meirelles, a curadoria busca refletir a pluralidade da produção audiovisual contemporânea:

“As mostras competitivas dialogam com diferentes linguagens e territórios do país, fortalecendo o cinema independente e ampliando o acesso do público do interior a obras atuais e relevantes”, afirma.

Cada realizador ou realizadora poderá submeter até dois trabalhos. A curadoria desta edição fica a cargo do crítico de cinema e integrante da Abraccine Vítor Búrigo.

A lista de selecionados será divulgada no site e nas redes sociais do festival, além de comunicação direta com os inscritos.

Festival
As exibições presenciais acontecem no Anfiteatro de Serra Negra, espaço que transforma a paisagem natural em sala de cinema a céu aberto.

Parte da programação também será disponibilizada online, ampliando o alcance das obras e a circulação dos filmes selecionados.

Inserido no calendário do audiovisual brasileiro, o Curta na Serra tem como eixo a descentralização cultural e a valorização de narrativas diversas.

O festival investe em acessibilidade comunicacional, rodas de conversa, oficinas e encontros entre profissionais do setor, contribuindo para a formação e o fortalecimento do audiovisual fora dos grandes centros urbanos.

Bezerros
Localizado entre Gravatá e Caruaru, o município de Bezerros é conhecido por manifestações culturais como o carnaval dos Papangus, além de sua produção artística popular e cena gastronômica. 

Serra Negra, distrito situado a cerca de 960 metros de altitude, destaca-se pelo clima ameno e pelas áreas de preservação ambiental que cercam o local.

É nesse contexto que o Curta na Serra articula cinema, cultura popular, música e economia criativa, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à cultura e a valorização das identidades locais.

O 7º Curta na Serra – Festival de Cinema ao Ar Livre é uma realização da Eixo Audiovisual e da Pernambuco Filmes, com incentivo do Funcultura, da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO
7º Curta na Serra
Inscrições: 18 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, por meio de formulário disponível no site do evento
Quando: de 27 a 29 de março de 2026
Onde: Serra Negra - Bezerros-PE
Informações: Site Curta na Serra

* Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter