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AUDIOVISUAL Curta no Brejo: mostra oferece oficinas gratuitas de atuação e escrita criativa para o cinema 2ª edição acontece neste domingo (1º) e segunda (2) em Brejo da Madre de Deus, Agreste pernambucano

Com programação formativa e gratuita, a 2ª edição da Mostra de Cinema Curta no Brejo movimenta a cidade agrestina de Brejo da Madre de Deus neste domingo (1º) e segunda (2), com oficinas e exibição de filmes no Pátio de Eventos da cidade (Praça Pedro Guenes).

Na programação, voltada para o universo do audiovisual, há ações que passam por escolas municipais da cidade e produções da Mostra Pernambuco e Mostra Brasil, ambas com curadoria de Manu Monteiro.

Entre as oficinas, destaque para "Cinemaginar: Introdução ao Cinema e Escrita Criativa". Nela, ministrada pela atriz, diretora, pesquisadora e idealizadora da Mostra, Mayara Millane, o acesso à Sétima Arte entre jovens é um mote.

"A essência da nossa Mostra é provar que o cinema também é feito por nós e para nós. Quando levamos as oficinas de introdução ao audiovisual e atuação para dentro das escolas públicas, o nosso desejo é despertar na juventude do Brejo da Madre de Deus a certeza de que as histórias deles importam e podem estar nas telas", comenta Mayara.

OFICINAS

Além da já citada oficina "Cinemaginar: Introdução ao Cinema e Escrita Criativa", a programação vai contar também com "Atuar-Ser: Interpretação para o Cinema", que teve uma edição realizada nos últimos dias 27 e 28 de novembro na Escola Municipal Epaminondas Mendonça, em Fazenda Nova, distrito de Brejo.





A imersão oferece aos participantes um contato prático com técnicas de sensibilização, treinamento energético e ativação da emoção, preparando atores locais e novos talentos para a atuação diante das lentes.

CINEMA NA PRAÇA

A Mostra Curta no Brejo culmina com exibição gratuita de filmes na praça da cidade.

Neste domingo (1º) e segunda-feira (2), a partir das 18h, o Pátio de Eventos (Praça Pedro Guenes), vai se transformar em uma grande sala de cinema a céu aberto.

O documentário brejense "Entre Forças", também com direção de Mayara Millane e com narrativa que explora a reinvenção e a cultura dos Toyotas Bandeirantes na Região, ganha sessão especial.



Na ocasião, será feita homenagem póstuma ao artista plástico e artesão da cidade Luiz Carlos Melo dos Santos.

A 2ª Mostra Curta no Brejo é uma realização da Sementeira Produções Artísticas, com apoio da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus e incentivos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Governo de Pernambuco, Ministério da Cultura e Governo Federal.



SERVIÇO

2ª Mostra de Cinema Curta no Brejo

Quando: neste domingo (1º) e na segunda-feira (2), a partir das 18h

Onde: Pátio de Eventos (Praça Pedro Guenes), Centro – Brejo da Madre de Deus

Acesso gratuito

Informações: @curtanobrejo

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