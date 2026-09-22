Ter, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça22/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Curta pernambucano sobre Olinda entra na corrida por vaga no Oscar 2027

Dirigido por Douglas Henrique, "Os arcos dourados de Olinda" já foi premiado em festivais e concorre a uma indicação na categoria de melhor documentário Curta-Metragem

Reportar Erro
Cena presente no curta metragem documental, "Os Arcos Dourados de Olinda"Cena presente no curta metragem documental, "Os Arcos Dourados de Olinda" - Foto: UFPE/Divulgação

O cinema pernambucano tem mais um representante na corrida pelo Oscar. O curta-metragem documental "Os arcos dourados de Olinda", dirigido pelo cineasta Douglas Henrique, está elegível para disputar uma indicação na categoria de Melhor Documentário Curta-Metragem da 99ª edição do prêmio, em 2027.

Com 24 minutos de duração, o filme foi produzido integralmente a partir de imagens de arquivo e nasceu como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Douglas no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A produção teve orientação do professor Fernando Weller.

Leia também

• Dia dos Amantes: confira dez produções do cinema para se apaixonar 

• Premiado em Gramado, curta pernambucano "Graxa e o Zepelim" ganha sessão gratuita no Cinema São Luiz

• Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar

A trajetória do curta já inclui passagens por festivais no Brasil e no exterior e premiações como melhor documentário no 31º É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários, melhor documentário internacional no 23º Bogoshorts, na Colômbia, além de menção honrosa no Festival do Rio e do Prêmio Especial do Júri no 35º Festival Curta Cinema.

Segundo o diretor, o alcance da obra reforça a possibilidade de levar histórias pernambucanas para além das fronteiras do Estado.

Douglas Henrique, diretor do curta-metragem documental pernambucano “Os arcos dourados de Olinda” | Foto: UFPE/Divulgação

“Estamos todos muito felizes com a trajetória do filme até aqui, principalmente com essa aceitação popular. O filme alcançou muitos públicos fora da bolha de festivais e teve um engajamento orgânico que é muito raro acontecer. Representar o cinema brasileiro e pernambucano nessa caminhada é uma honra imensa e uma validação da potência das histórias que são realmente nossas, contadas do nosso jeito”, afirmou.

A estreia mundial aconteceu no Festival do Rio. Depois, passou por eventos como IndieLisboa, em Portugal; Festival de Havana, em Cuba; Biarritz Amérique Latine, na França; e BlackStar Film Festival, nos Estados Unidos.

No Brasil, o filme integrou a programação do Janela Internacional de Cinema do Recife, Cine-PE, Festival Guarnicê de Cinema, Kinoforum e Festival de Vitória.

Sobre o curta
Narrado pelo ator Giordano Castro, integrante do Grupo Magiluth, o documentário parte de um episódio envolvendo uma unidade do McDonald’s em Olinda.

A produção investiga a história de que a cidade teria sido a primeira do mundo a levar uma unidade da rede à falência.

A partir desse acontecimento, o filme recupera elementos da política e da memória de Olinda para abordar o conflito simbólico entre a administração da primeira prefeita comunista do Brasil e uma das maiores marcas do capitalismo norte-americano.

A produção apresenta esse contexto como uma espécie de “Guerra Fria tardia” em território pernambucano.

A disputa por uma vaga entre os indicados ao Oscar ainda terá outras etapas. A votação preliminar dos membros da Academia está prevista para ocorrer entre 7 e 11 de dezembro. A shortlist, com 15 semifinalistas na categoria de Melhor Documentário Curta-Metragem, deve ser anunciada em 15 de dezembro.

Os cinco filmes que disputarão oficialmente o Oscar na categoria serão conhecidos em 21 de janeiro de 2027.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter