AUDIOVISUAL Curta Taquary: 17ª edição abre inscrições a partir desta terça (14) Festival acontece entre os dias 16 e 22 de março com programação diversa no Agreste pernambucano

Pelo menos oito cidades do Agreste pernambucano - Poção, Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes e Frei Miguelinho - vão ser tomadas por experiências estéticas e vivências no audiovisual dentro da programação do Curta Taquary, que está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (14) até o próximo dia 28.



Com inscrições exclusivamente pelo site (curtataquary.org), a 17ª edição - marcada para acontecer entre os dias 16 e 22 de março - fará um mergulho pelas margens do Capibaribe, com o intuito de promover difusão cultural e formação em Audiovisual, Educação e Meio-Ambiente.



A ideia é reforçar a dedicação do projeto ao quesito sustentabilidade, inclusive pela data do festival - 16 de março, Dia Nacional de Conscientização das Mudanças Climáticas e no derradeiro dia, em 22 de março, Dia da Água.





“Ressaltar a importância da conscientização ambiental, e o papel da arte e da cultura nessa luta, é uma preocupação central do Curta Taquary. O festival entende que a formação sensível da plateia e das comunidades que impacta é um trabalho conjunto, que tem a natureza como pilar central", ressalta Alexandre Soares, coordenador e idealizador do Curta.



Filmes de ficção, animação, documentário ou experimental de até 30 minutos de duração, incluídos os créditos, feitos por realizadores e/ou produtores nacionais ou radicados no País há mais de 2 anos - e que tenham sido concluídos a partir de janeiro de 2023 - podem ser inscritos no festival.

Inscrições em mudas de plantas nativas

Com ênfase entre a expressão artística e a conscientização ambiental, destacando também a importância da preservação do Capibaribe e do ecossistema que o circunda, a 17ª edição - que tem o fomento do Funcultura/Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco - vai transformar as inscrições em mudas de plantas nativas da região.



Crédito: Tarcísio Augusto

Para 2024, o Curta, para além da cinematografia e a educação, vai também salientar o papel de cada participante pode exercer na construção de um futuro sustentável para comunidades alocadas às margens do rio.

Mostras Competitivas

Dez mostras competitivas terão filmes exibidos, sem limite de trabalhos submetidos por cada participante. Serão dez categorias competitivas:

- Mostra Brasil, com temática livre;

- Mostra Primeiros Passos, para diretores/as em seu trabalho inaugural;

- Mostra Dália da Serra, para filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas;

- Mostra Universitária, para produções assinadas por estudantes de graduação;

- Mostra Diversidade, com filmes que abordem questões de sexualidade e de gênero, em perspectivas diversas;

- Mostra Curtas Fantásticos, para filmes de horror, ficção científica e fantasia;

- Mostra Criancine, para filmes voltados para o público infanto-juvenil;

- Mostra Pernambucana, para filmes produzidos no Estado;

- Mostra Agreste, para filmes produzidos na Região pernambucana e

- Mostra Por Um Mundo Melhor, para filmes com foco na educação ambiental.

O Curta Taquary

Desde 2005, o Curta Taquary movimente o Agreste do Estado, com exibições de filmes mas também com atividades formativas diversas.



Como importante meio de explorar o audiovisual e fazê-lo chegar de forma descentralizada, como reforço da interiorização da cultura, o festival está consolidado entre os mais vibrantes do País.

Serviço

Curta Taquary - 17ª edição

Inscrições abertas até 28 de novembro, no site curtataquary.org

Informações no e-mail: [email protected]

