CINEMA Curta Taquary chega à 19ª edição com circuito de exibições e ações ambientais no Agreste Festival itinerante percorre cidades da região entre 16 e 22 de março, reúne mais de 60 curtas brasileiros e promove atividades educativas ligadas ao cinema e ao meio ambiente

A 19ª edição do Curta Taquary inicia sua programação itinerante pelo Agreste de Pernambuco na próxima segunda (16), com a primeira parada na cidade de Poção.



O circuito segue até o dia 22 de março, quando o evento será encerrado em Taquaritinga do Norte, município onde o festival foi criado.



Nesta edição, as dez mostras competitivas do evento serão exibidas em um único espaço: o Cine Aurélio, localizado em Toritama.

Um dos raros cinemas de rua ainda ativos na região, o local receberá sessões gratuitas de mais de 60 curtas-metragens produzidos em diferentes estados do país.

As exibições estão programadas para acontecer entre os dias 18 e 20 de março.

“Para esta edição, todas as produções em competição vão ser exibidas no lendário Cine Aurélio, o único cinema de rua em funcionamento no Agreste Setentrional de Pernambuco. O espaço, em Toritama, foi construído pelo seu próprio proprietário e projecionista, José Aurélio, cuja dedicação ajudou a manter viva a experiência coletiva do cinema na região”, comenta Alexandre Soares, diretor artístico do Curta Taquary.

“Seu José Aurélio é, para nós, uma grande referência de amor, resistência e respeito à sétima arte”, completa.

A escolha do cinema reforça a proposta do festival de valorizar equipamentos culturais responsáveis por manter a experiência coletiva da exibição cinematográfica no interior do estado.

Dentro da programação, estão previstas visitas guiadas ao Cine Aurélio, no dia 20, e também ao Cine Teatro Santo Amaro, em Taquaritinga do Norte, no dia 21.

Ambos figuram entre os poucos cinemas de rua identificados no Agreste Setentrional – embora o Santo Amaro esteja atualmente sem funcionamento.

As atividades ocorrerão em parceria com o Coletivo CineRuaPE, grupo que atua na preservação desses espaços em Pernambuco.

Os vencedores das dez categorias competitivas serão anunciados no dia 22 de março, durante a cerimônia de encerramento do festival.

A premiação será transmitida ao vivo pela internet, no canal oficial do evento no YouTube (@curtataquaryaudiovisual), e também exibida pela TVPE, às 18h.

Cinema, formação e sustentabilidade

Realizado desde 2005, o Curta Taquary consolidou-se como uma plataforma de difusão do curta-metragem brasileiro e de formação de público.

Ao longo de suas edições, mais de dois mil filmes já foram exibidos, alcançando um público superior a 200 mil pessoas em atividades presenciais e digitais.

Entre as iniciativas formativas promovidas pelo festival está o concurso Rio de Imagens, coordenado pelo cineasta e educador Leo Leite.

A proposta incentiva estudantes de seis municípios do Agreste – Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte e Toritama – a produzir vídeos de até um minuto, estimulando o contato com a linguagem audiovisual.

Além das atividades ligadas ao cinema, o festival desenvolve ações voltadas à conscientização ambiental, considerando desafios enfrentados pela região, como a escassez de água e a poluição de rios.

Durante o circuito deste ano, cidades como Poção (16), Santa Cruz do Capibaribe (17), Toritama (18 a 20) e Taquaritinga do Norte (21 e 22) recebem iniciativas educativas que incluem: plantio de árvores, debates sobre reflorestamento e recursos hídricos, além de oficinas de hortas verticais utilizando garrafas PET.

Essas ações são realizadas em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que mantém a iniciativa de plantar uma árvore para cada filme inscrito no festival.

Nas últimas edições, a colaboração já resultou no plantio de cerca de 3 mil mudas em escolas, praças, assentamentos e áreas próximas ao rio Capibaribe.

Para 2026, estão previstas mais 967 mudas, número equivalente ao total de produções inscritas nesta edição.

O 19º Curta Taquary é realizado pela Taquary Filmes em parceria com a Tá Bonito Pra Chover Produções, com recursos da Lei Aldir Blanc (PNAB) do município de Taquaritinga do Norte. O evento conta com apoio cultural do Cine Rua PE, Compesa, Gráfica Fonseca, Mistika, Movimento Nacional ODS Pernambuco, Pajeú Filmes e TVPE, além da colaboração de prefeituras de cidades participantes e da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, do Governo de Pernambuco.

A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival e no perfil do evento no Instagram (@curtataquary).



Confira a progrmação do Curta Taquary 2026



16/03 (SEGUNDA-FEIRA) – POÇÃO (PE)

Local: Escola Municipal Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho (Avenida Nossa Senhora das Dores, s/n, Centro)

07h30 - Apresentação da Banda Fanfarra Municipal da Escola Municipal Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho

08h às 10h - Roda de conversa + plantio de mudas em vias e espaços urbanos com condições adequadas para arborização

10h às 11h30 | 14h às 15h30 - Palestra: Dialogando sobre a relação entre o processo de reflorestamento e os recursos hídricos

16h - Momento de integração e encerramento das atividades

17/03 (TERÇA-FEIRA) – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE)

Local: Parque Florestal Fernando Silvestre da Silva (Rua Cabo Otávio Aragão, 569, Centro)

08h às 12h | 13h às 17h - Compesa na Estrada (caminhão educativo) e Exposição do viveiro de mudas nativas

09h às 11h | 14h às 16h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

18/03 (QUARTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)

Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)

08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão

08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga

09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye

Exibição de curtas-metragens

Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)

08h | Mostra Criancine 01 | Classificação: Livre

Fruto Desse Chão | Carlon Hardt | Ani | 3’ | PR

Bumba Meu Boto | Chrys Williams e Paulo Accioly | Ani | 8’ | AL

Kaira e o Temporal | Wagner Nogueira Mendes | Fic | 20’ | CE

09h | Mostra Criancine 02 | Classificação: Livre

Zé Lins e o Cangaceiro | Eduardo P. Moreira | Fic | 8’ | PB

Rua 27 | Gabi Saegesser, Nathalia Flor e Roma Julia | Fic | 14’ | PE

09h45 | Mostra Agreste 01 | Classificação: Livre

Quando em Tuas Veias | Roberta Laleska e Felipe Espíndola | Exp | 9’ | PE

Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro | Rosangela Araújo | Doc | 26’38” | PE

10h45 | Mostra Agreste 02 | Classificação: Livre

Zefinha de Bernardo | David Biriguy | Doc | 11’ | PE

Iluminação Especial 7.0 | Mayara Bezerra | Doc | 19’ | PE

Lonjy-Abaré | Marcelo dos Santos e Mateus Sá | Doc | 26’ | PE

13h | Mostra Pernambucana 01 | Classificação: Livre

Salam | Bruna Tavares | Doc | 10’ | PE

Trincheiras | Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida | Fic | 16’ | PE

Um Dia Havia de Ver o Mar | Odilia Nunes | Doc | 19’32” | PE

14h20 | Mostra Pernambucana 02 | Classificação: Livre

Presente de Aniversário | Uilma Queiroz | Doc | 18’ | PE

Os Arcos Dourados de Olinda | Douglas Henrique | Doc | 24’ | PE

15h20 | Mostra Pernambucana 03 | Classificação: 10 anos

Dynamite Som – O Futuro é Lamento Negro | Lia Letícia e Pedro Severien | Doc | 20’ | PE

Recife Tem um Coração | Rodrigo Sena | Doc | 20’ | PE

19h30 | Mostra Pernambucana 04 | Classificação: 10 anos

Amargo | Bruno Araujo | Fic | 11’ | PE

Aparição | Ricardo Sékula | Fic | 20’ | PE

PX Origens | Adalberto Oliveira | Doc | 22’ | PE

19/03 (QUINTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)

Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)

08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão

08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga

09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye

Exibição de curtas-metragens

Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)

08h | Mostra Por um Mundo Melhor 01 | Classificação: 10 anos

No Meio do Ambiente | Mozart Albuquerque | Exp | 3’42” | PE

Colmeia | Tatiane de Oliveira | Doc | 10’ | PB

09h | Mostra Por um Mundo Melhor 02 | Classificação: Livre

A Árvore de Lixo | Silvio Kurzlop | Doc | 15’ | PR

O Despertar de Aiyra | Duda Rodrigues e Juliana Rogge | Ani | 19’ | SP

O Voo do Rio | Delano Queiroz | Doc | 18’ | CE

10h | Mostra Universitária 01 | Classificação: Livre

Vestígios | Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez | Ani | 4’ | SP

Rosetta | Isabela Paulovic Szalontai | Ani | 7’ | SP

A Casa Azul | João Chagas | Doc | 15’ | RS

11h | Mostra Universitária 02 | Classificação: Livre

Sonho É Memória do Tempo | Jozé Laurentino | Doc | 11’ | PE

Sertão 2138 | Deuilton B Júnior | Fic | 19’ | PE

13h | Mostra Primeiros Passos 01 | Classificação: 10 anos

A Lenda da Pedra do Índio Chorão | Fabio Fernando | Ani | 13’ | RJ

Trapo | João Chimendes | Fic | 19’ | RS

14h | Mostra Primeiros Passos 02 | Classificação: 10 anos

A Nave que Nunca Pousa | Ellen Morais | Doc | 15’ | PB

A Ponte | Richard Soares | Exp | 10’ | PE

Thayara | Mila Leão | Doc | 15’ | PR

15h | Mostra Brasil 01 | Classificação: 14 anos

Kabuki | Tiago Minamisawa | Ani | 14’ | SP

Ninguém (Mais) Verá | Fabiano Raposo | Doc | 15’ | PB

19h30 | Mostra Brasil 02 | Classificação: 14 anos

Safo | Rosana Urbes | Ani | 12’20” | SP

Destinação | Wagno Godez | Fic | 17’ | AL

Jacaré | Victor Quintanilha | Fic | 17’18” | RJ

Arame Farpado | Gustavo de Carvalho | Fic | 22’ | SP

20/03 (SEXTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)

Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)



08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão

08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga

09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET

10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye

Exibição de curtas-metragens

Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)

08h | Mostra Dália da Serra 01 | Livre

Entre Linhas e Lutas | Bruna Souza | Doc | 3’35” | SP

Nosso Tempero | Escola Municipal João Victor + Animazul | Ani | 8’48” | RN

De Barriga pra Cima | Beatriz Lindenberg e equipe | Fic | 15’38” | ES

09h | Mostra Brasil 03 | Livre

Coisa de Preto | Pâmela Peregrino | Ani | 6’31” | SE

Umassuma – Lascas de Memórias | Guaracy Britto Jr. e Andrei Miralha | Ani | 7’ | PA

Samba Infinito | Leonardo Martinelli | Fic | 15’ | RJ

10h | Mostra Curtas Fantásticos 01 | Livre

O Ingazeiro | Tobias Rezende | Ani | 4’ | MG

Pedra-Mar | Janaína Lacerda | Fic | 12’ | PB

Gambá | Maciel Fischer | Fic | 15’ | RS

11h | Mostra Curtas Fantásticos 02 | 14 anos

Dia dos Pais | Bernardo Ale Abinader | Fic | 19’ | AM

Não Desça as Escadas | Gustavo Cardoso | Fic | 20’ | SP

13h | Mostra Dália da Serra 02 | 10 anos

1954 | Modesto de Barros e Pedro Severien | Fic | 17’35” | PE

Encantados | Coletivo Cinema no Interior | Fic | 19’ | PE

14h | Mostra Diversidade 01 | 10 anos

Como Nasce um Rio | Luma Flôres | Ani | 8’33” | BA

A Flor Teimosa da Algaroba | Ana Karla Farias e Fátima Cabral | Doc | 11’51” | RN

Vermelho de Bolinhas | Joedson Kelvin e Renata Fortes | Doc | 19’16” | CE

15h | Mostra Diversidade 02 | 18 anos

As Cantadeiras | Silvia Ribeiro e equipe | Doc | 20’ | PE

Fale a Ela o que me Aconteceu | Pethrus Tibúrcio | Fic | 25’ | PE

19h30 | Mostra Brasil 04 | 10 anos

Akaîutĩ | JP Mello, Kaline Cassiano e Sylara Silvério | Doc | 17’ | RN

Real | Júlio Abreu | Fic | 20’ | GO

Moti | André Okuma | Fic | 19’ | SP

Ressonância | Anna Zêpa | Fic | 20’ | RN

21/03 (SÁBADO) – TAQUARITINGA DO NORTE (PE)

07h às 09h - Roda de conversa + plantio de mudas nativas em afluente do rio Capibaribe

Local: Viveiro Municipal de Mudas Florestais (bairro Capibaribe)

09h - Jogo ambiental de chão + brincadeiras com sorteio de brindes

Local: Coreto

13h às 15h30 - Conferência Nacional ODS - Etapa Municipal. Tema: “A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em sua Territorialidade”. Local: Câmara de Vereadores

16h às 16h30 - Visita guiada ao Cine Teatro Santo Amaro, com o Coletivo CineRuaPE

13h às 15h30 - Culminância do concurso de vídeos Rio de Imagens; Apresentação do Coral Dálias da Serra com participação de Geraldo Maia; Entrega dos certificados das escolas participantes; Premiação do júri popular e júri técnico; Exibição dos filmes premiados

Local: Praça Padre Otto Sailler

22/03 (DOMINGO) – TAQUARITINGA DO NORTE (PE)

16h - Jogo ambiental de chão + brincadeiras com sorteio de brindes

Local: Coreto

18h - Cerimônia de premiação (com transmissão pelo canal no Youtube @curtataquaryoficial e pela TVPE)

SERVIÇO

19º Curta Taquary

Período: 16 a 22 de março

Locais: Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Taquaritinga do Norte

Gratuito

Mais informações: www.curtataquary.org e @curtataquary

