Curta Taquary chega à 19ª edição com circuito de exibições e ações ambientais no Agreste
Festival itinerante percorre cidades da região entre 16 e 22 de março, reúne mais de 60 curtas brasileiros e promove atividades educativas ligadas ao cinema e ao meio ambiente
A 19ª edição do Curta Taquary inicia sua programação itinerante pelo Agreste de Pernambuco na próxima segunda (16), com a primeira parada na cidade de Poção.
O circuito segue até o dia 22 de março, quando o evento será encerrado em Taquaritinga do Norte, município onde o festival foi criado.
Nesta edição, as dez mostras competitivas do evento serão exibidas em um único espaço: o Cine Aurélio, localizado em Toritama.
Um dos raros cinemas de rua ainda ativos na região, o local receberá sessões gratuitas de mais de 60 curtas-metragens produzidos em diferentes estados do país.
As exibições estão programadas para acontecer entre os dias 18 e 20 de março.
“Para esta edição, todas as produções em competição vão ser exibidas no lendário Cine Aurélio, o único cinema de rua em funcionamento no Agreste Setentrional de Pernambuco. O espaço, em Toritama, foi construído pelo seu próprio proprietário e projecionista, José Aurélio, cuja dedicação ajudou a manter viva a experiência coletiva do cinema na região”, comenta Alexandre Soares, diretor artístico do Curta Taquary.
“Seu José Aurélio é, para nós, uma grande referência de amor, resistência e respeito à sétima arte”, completa.
A escolha do cinema reforça a proposta do festival de valorizar equipamentos culturais responsáveis por manter a experiência coletiva da exibição cinematográfica no interior do estado.
Dentro da programação, estão previstas visitas guiadas ao Cine Aurélio, no dia 20, e também ao Cine Teatro Santo Amaro, em Taquaritinga do Norte, no dia 21.
Ambos figuram entre os poucos cinemas de rua identificados no Agreste Setentrional – embora o Santo Amaro esteja atualmente sem funcionamento.
As atividades ocorrerão em parceria com o Coletivo CineRuaPE, grupo que atua na preservação desses espaços em Pernambuco.
Os vencedores das dez categorias competitivas serão anunciados no dia 22 de março, durante a cerimônia de encerramento do festival.
A premiação será transmitida ao vivo pela internet, no canal oficial do evento no YouTube (@curtataquaryaudiovisual), e também exibida pela TVPE, às 18h.
Cinema, formação e sustentabilidade
Realizado desde 2005, o Curta Taquary consolidou-se como uma plataforma de difusão do curta-metragem brasileiro e de formação de público.
Ao longo de suas edições, mais de dois mil filmes já foram exibidos, alcançando um público superior a 200 mil pessoas em atividades presenciais e digitais.
Entre as iniciativas formativas promovidas pelo festival está o concurso Rio de Imagens, coordenado pelo cineasta e educador Leo Leite.
A proposta incentiva estudantes de seis municípios do Agreste – Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte e Toritama – a produzir vídeos de até um minuto, estimulando o contato com a linguagem audiovisual.
Além das atividades ligadas ao cinema, o festival desenvolve ações voltadas à conscientização ambiental, considerando desafios enfrentados pela região, como a escassez de água e a poluição de rios.
Durante o circuito deste ano, cidades como Poção (16), Santa Cruz do Capibaribe (17), Toritama (18 a 20) e Taquaritinga do Norte (21 e 22) recebem iniciativas educativas que incluem: plantio de árvores, debates sobre reflorestamento e recursos hídricos, além de oficinas de hortas verticais utilizando garrafas PET.
Essas ações são realizadas em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que mantém a iniciativa de plantar uma árvore para cada filme inscrito no festival.
Nas últimas edições, a colaboração já resultou no plantio de cerca de 3 mil mudas em escolas, praças, assentamentos e áreas próximas ao rio Capibaribe.
Para 2026, estão previstas mais 967 mudas, número equivalente ao total de produções inscritas nesta edição.
O 19º Curta Taquary é realizado pela Taquary Filmes em parceria com a Tá Bonito Pra Chover Produções, com recursos da Lei Aldir Blanc (PNAB) do município de Taquaritinga do Norte. O evento conta com apoio cultural do Cine Rua PE, Compesa, Gráfica Fonseca, Mistika, Movimento Nacional ODS Pernambuco, Pajeú Filmes e TVPE, além da colaboração de prefeituras de cidades participantes e da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, do Governo de Pernambuco.
A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival e no perfil do evento no Instagram (@curtataquary).
Confira a progrmação do Curta Taquary 2026
16/03 (SEGUNDA-FEIRA) – POÇÃO (PE)
Local: Escola Municipal Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho (Avenida Nossa Senhora das Dores, s/n, Centro)
07h30 - Apresentação da Banda Fanfarra Municipal da Escola Municipal Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho
08h às 10h - Roda de conversa + plantio de mudas em vias e espaços urbanos com condições adequadas para arborização
10h às 11h30 | 14h às 15h30 - Palestra: Dialogando sobre a relação entre o processo de reflorestamento e os recursos hídricos
16h - Momento de integração e encerramento das atividades
17/03 (TERÇA-FEIRA) – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE)
Local: Parque Florestal Fernando Silvestre da Silva (Rua Cabo Otávio Aragão, 569, Centro)
08h às 12h | 13h às 17h - Compesa na Estrada (caminhão educativo) e Exposição do viveiro de mudas nativas
09h às 11h | 14h às 16h - Oficina de horta vertical com garrafas PET
18/03 (QUARTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)
Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)
08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão
08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga
09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET
10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye
Exibição de curtas-metragens
Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)
08h | Mostra Criancine 01 | Classificação: Livre
Fruto Desse Chão | Carlon Hardt | Ani | 3’ | PR
Bumba Meu Boto | Chrys Williams e Paulo Accioly | Ani | 8’ | AL
Kaira e o Temporal | Wagner Nogueira Mendes | Fic | 20’ | CE
09h | Mostra Criancine 02 | Classificação: Livre
Zé Lins e o Cangaceiro | Eduardo P. Moreira | Fic | 8’ | PB
Rua 27 | Gabi Saegesser, Nathalia Flor e Roma Julia | Fic | 14’ | PE
09h45 | Mostra Agreste 01 | Classificação: Livre
Quando em Tuas Veias | Roberta Laleska e Felipe Espíndola | Exp | 9’ | PE
Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro | Rosangela Araújo | Doc | 26’38” | PE
10h45 | Mostra Agreste 02 | Classificação: Livre
Zefinha de Bernardo | David Biriguy | Doc | 11’ | PE
Iluminação Especial 7.0 | Mayara Bezerra | Doc | 19’ | PE
Lonjy-Abaré | Marcelo dos Santos e Mateus Sá | Doc | 26’ | PE
13h | Mostra Pernambucana 01 | Classificação: Livre
Salam | Bruna Tavares | Doc | 10’ | PE
Trincheiras | Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida | Fic | 16’ | PE
Um Dia Havia de Ver o Mar | Odilia Nunes | Doc | 19’32” | PE
14h20 | Mostra Pernambucana 02 | Classificação: Livre
Presente de Aniversário | Uilma Queiroz | Doc | 18’ | PE
Os Arcos Dourados de Olinda | Douglas Henrique | Doc | 24’ | PE
15h20 | Mostra Pernambucana 03 | Classificação: 10 anos
Dynamite Som – O Futuro é Lamento Negro | Lia Letícia e Pedro Severien | Doc | 20’ | PE
Recife Tem um Coração | Rodrigo Sena | Doc | 20’ | PE
19h30 | Mostra Pernambucana 04 | Classificação: 10 anos
Amargo | Bruno Araujo | Fic | 11’ | PE
Aparição | Ricardo Sékula | Fic | 20’ | PE
PX Origens | Adalberto Oliveira | Doc | 22’ | PE
19/03 (QUINTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)
Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)
08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão
08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga
09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET
10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye
Exibição de curtas-metragens
Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)
08h | Mostra Por um Mundo Melhor 01 | Classificação: 10 anos
No Meio do Ambiente | Mozart Albuquerque | Exp | 3’42” | PE
Colmeia | Tatiane de Oliveira | Doc | 10’ | PB
09h | Mostra Por um Mundo Melhor 02 | Classificação: Livre
A Árvore de Lixo | Silvio Kurzlop | Doc | 15’ | PR
O Despertar de Aiyra | Duda Rodrigues e Juliana Rogge | Ani | 19’ | SP
O Voo do Rio | Delano Queiroz | Doc | 18’ | CE
10h | Mostra Universitária 01 | Classificação: Livre
Vestígios | Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez | Ani | 4’ | SP
Rosetta | Isabela Paulovic Szalontai | Ani | 7’ | SP
A Casa Azul | João Chagas | Doc | 15’ | RS
11h | Mostra Universitária 02 | Classificação: Livre
Sonho É Memória do Tempo | Jozé Laurentino | Doc | 11’ | PE
Sertão 2138 | Deuilton B Júnior | Fic | 19’ | PE
13h | Mostra Primeiros Passos 01 | Classificação: 10 anos
A Lenda da Pedra do Índio Chorão | Fabio Fernando | Ani | 13’ | RJ
Trapo | João Chimendes | Fic | 19’ | RS
14h | Mostra Primeiros Passos 02 | Classificação: 10 anos
A Nave que Nunca Pousa | Ellen Morais | Doc | 15’ | PB
A Ponte | Richard Soares | Exp | 10’ | PE
Thayara | Mila Leão | Doc | 15’ | PR
15h | Mostra Brasil 01 | Classificação: 14 anos
Kabuki | Tiago Minamisawa | Ani | 14’ | SP
Ninguém (Mais) Verá | Fabiano Raposo | Doc | 15’ | PB
19h30 | Mostra Brasil 02 | Classificação: 14 anos
Safo | Rosana Urbes | Ani | 12’20” | SP
Destinação | Wagno Godez | Fic | 17’ | AL
Jacaré | Victor Quintanilha | Fic | 17’18” | RJ
Arame Farpado | Gustavo de Carvalho | Fic | 22’ | SP
20/03 (SEXTA-FEIRA) – TORITAMA (PE)
Local: Espaço da Juventude (Rua João Chagas s/n, Centro)
08h às 12h | 16h às 17h - Roda de conversa com temas socioambientais + jogo de chão
08h às 12h | 14h às 17h - Exposição de viveiro itinerante com mudas da Mata Atlântica e da Caatinga
09h às 10h | 14h às 15h - Oficina de horta vertical com garrafas PET
10h às 11h | 15h às 16h - Oficina de tie dye
Exibição de curtas-metragens
Local: Cine Aurélio (Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro)
08h | Mostra Dália da Serra 01 | Livre
Entre Linhas e Lutas | Bruna Souza | Doc | 3’35” | SP
Nosso Tempero | Escola Municipal João Victor + Animazul | Ani | 8’48” | RN
De Barriga pra Cima | Beatriz Lindenberg e equipe | Fic | 15’38” | ES
09h | Mostra Brasil 03 | Livre
Coisa de Preto | Pâmela Peregrino | Ani | 6’31” | SE
Umassuma – Lascas de Memórias | Guaracy Britto Jr. e Andrei Miralha | Ani | 7’ | PA
Samba Infinito | Leonardo Martinelli | Fic | 15’ | RJ
10h | Mostra Curtas Fantásticos 01 | Livre
O Ingazeiro | Tobias Rezende | Ani | 4’ | MG
Pedra-Mar | Janaína Lacerda | Fic | 12’ | PB
Gambá | Maciel Fischer | Fic | 15’ | RS
11h | Mostra Curtas Fantásticos 02 | 14 anos
Dia dos Pais | Bernardo Ale Abinader | Fic | 19’ | AM
Não Desça as Escadas | Gustavo Cardoso | Fic | 20’ | SP
13h | Mostra Dália da Serra 02 | 10 anos
1954 | Modesto de Barros e Pedro Severien | Fic | 17’35” | PE
Encantados | Coletivo Cinema no Interior | Fic | 19’ | PE
14h | Mostra Diversidade 01 | 10 anos
Como Nasce um Rio | Luma Flôres | Ani | 8’33” | BA
A Flor Teimosa da Algaroba | Ana Karla Farias e Fátima Cabral | Doc | 11’51” | RN
Vermelho de Bolinhas | Joedson Kelvin e Renata Fortes | Doc | 19’16” | CE
15h | Mostra Diversidade 02 | 18 anos
As Cantadeiras | Silvia Ribeiro e equipe | Doc | 20’ | PE
Fale a Ela o que me Aconteceu | Pethrus Tibúrcio | Fic | 25’ | PE
19h30 | Mostra Brasil 04 | 10 anos
Akaîutĩ | JP Mello, Kaline Cassiano e Sylara Silvério | Doc | 17’ | RN
Real | Júlio Abreu | Fic | 20’ | GO
Moti | André Okuma | Fic | 19’ | SP
Ressonância | Anna Zêpa | Fic | 20’ | RN
21/03 (SÁBADO) – TAQUARITINGA DO NORTE (PE)
07h às 09h - Roda de conversa + plantio de mudas nativas em afluente do rio Capibaribe
Local: Viveiro Municipal de Mudas Florestais (bairro Capibaribe)
09h - Jogo ambiental de chão + brincadeiras com sorteio de brindes
Local: Coreto
13h às 15h30 - Conferência Nacional ODS - Etapa Municipal. Tema: “A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em sua Territorialidade”. Local: Câmara de Vereadores
16h às 16h30 - Visita guiada ao Cine Teatro Santo Amaro, com o Coletivo CineRuaPE
13h às 15h30 - Culminância do concurso de vídeos Rio de Imagens; Apresentação do Coral Dálias da Serra com participação de Geraldo Maia; Entrega dos certificados das escolas participantes; Premiação do júri popular e júri técnico; Exibição dos filmes premiados
Local: Praça Padre Otto Sailler
22/03 (DOMINGO) – TAQUARITINGA DO NORTE (PE)
16h - Jogo ambiental de chão + brincadeiras com sorteio de brindes
Local: Coreto
18h - Cerimônia de premiação (com transmissão pelo canal no Youtube @curtataquaryoficial e pela TVPE)
SERVIÇO
19º Curta Taquary
Período: 16 a 22 de março
Locais: Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Taquaritinga do Norte
Gratuito
Mais informações: www.curtataquary.org e @curtataquary