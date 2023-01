A- A+

Cinema Curta Taquary abre inscrições de filmes para sua 16ª edição Festival de cinema movimenta Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, com várias atividades culturais, entre 16 e 22 de março

O Curta Taquary recebe inscrições para sua 16ª edição, de 5 até 26 de janeiro, exclusivamente através do site do projeto. Este ano, o festival acontecerá entre os dias 16 e 22 de março, de forma presencial, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, após ter realizado duas edições online (2020 e 2021) e uma híbrida (2022).



Atento à questão ambiental, o evento irá, mais uma vez, converter o número de inscrições em mudas de plantas nativas da região, visando o reflorestamento de áreas degradadas. O 16º Curta Taquary conta com incentivo do Funcultura - Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco.

O Festival

Ao longo de sua história, o Curta Taquary já exibiu trabalhos produzidos em todo o Brasil, além de filmes de diferentes países. Fundado em 2005, o festival se consolida como um dos mais vibrantes do país, dialogando com outras linguagens artísticas, como as artes visuais, a música e o teatro, e movimentando o Agreste de Pernambuco, não só com exibições de filmes, mas também através da realização de atividades formativas.

Em 2022, o festival bateu recorde de inscrições, recebendo 777 trabalhos. Esse número, somado às submissões de 2021 (521), foi convertido em 1.298 mudas plantadas na região, com ações que envolveram estudantes e moradores, com o intuito de reforçar a importância do cuidado com o meio ambiente. A ação será reforçada este ano, com expectativa de um crescimento na quantidade de curtas enviados.

Inscrições

Podem participar do festival curtas-metragens de ficção, animação, documentário ou de caráter experimental, com até 30 minutos de duração (incluindo os créditos), criados por realizadores e/ou produtores brasileiros ou radicados no país há mais de dois anos e concluídos a partir de janeiro de 2022. O regulamento completo está disponível no site.

Mostras competitivas

O Curta Taquary exibirá filmes em nove mostras competitivas e não há limite de trabalhos submetidos por cada participante, com possibilidade de participação em mais de um recorte temático.



As nove categorias competitivas são: Mostra Brasil, com obras de temática livre; Mostra Primeiros Passos, voltada para os primeiros filmes de novos realizadores; Mostra Dália da Serra, com filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas; Mostra Universitária, direcionada para produções oriundas de estudantes de graduação; Mostra Diversidade, com obras que abordem questões de sexualidade e de gênero. Completam ainda a programação a Mostra Curtas Fantásticos, com foco no horror, ficção científica e fantasia; Mostra Criancine, para o público infantojuvenil; Mostra Pernambucana, com trabalhos produzidos no Estado; e a Mostra Por Um Mundo Melhor, focada na educação ambiental.

Retorno ao cinema

Sobre o retorno às exibições presenciais, a expectativa da produção é de reocupação dos equipamentos culturais de Taquaritinga do Norte e de cidades e comunidades do entorno, como Toritama, Gravatá do Ibiapina e Caruaru, com o estreitamento dos laços com a população, aproximando-a da força do audiovisual brasileiro, assim como com o público e realizadores de outras localidades.

“Estamos empolgados em poder nos reunir outra vez para assistirmos curtas na tela grande. Esses filmes nos ajudam a entender nossa sociedade, em busca de um bem comum, e como podemos encontrar alternativas para cuidar do nosso planeta. Acreditamos que o audiovisual é uma importante ferramenta de transformação social”, pontua Alexandre Soares, coordenador e idealizador do Curta Taquary.

SERVIÇO

Inscrições para o 16º Curta Taquary

De 05 a 26 de janeiro, através do site www.curtataquary.com.br

Dúvidas e mais informações: [email protected]



Curta Taquary nas redes sociais:

Instagram: @curtataquary

Facebook: /curtataquary

YouTube: /curtataquaryaudiovisual

Veja também

ATRIZ Indicada ao Emmy, famosa atriz egípcia é condenada por posse de balas de maconha