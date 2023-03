Curta Taquary anuncia filmes da sua 16ª edição; confira programação completa

A- A+

O Curta Taquary chega à sua 16ª edição oferecendo, entre os dias 16 e 22 de março, 80 curtas-metragens, em sessões realizadas nas cidades de Taquaritinga do Norte, Caruaru e Toritama, apresentando a pluralidade da produção nacional e internacional, com sessões gartuitas e abertas ao púbico.



Além do espaço que abre para a exibição de filmes, o projeto tem um caráter de formação, com a promoção de várias oficinas, workshops e palestras oferecidas desde a primeira edição, com trabalho voltado para formação de plateia. As ações sistemáticas do festival são realizadas junto às escolas de Taquaritinga do Norte.



O 16º Curta Taquary é uma realização das produtoras Taquary Filmes e Tá Bonito Pra Chover Produções e conta com o incentivo do Funcultura - Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco. Apoio cultural: Compesa, Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte, Prefeitura Municipal de Toritama, Mistika, Paróquia de Santo Amaro, Museu Amazônico e Universidade Federal do Amazonas.

Ações formativas e ambientais

Em sua 16ª edição, o festival reúne dezenas de educadores para capacitá-los a trabalhar de forma mais enfática e inclusiva questões ligadas à preservação do meio ambiente, outro eixo fundamental do Curta Taquary.



Como aconteceu na última edição, serão plantadas mudas nativas, com o intuito de reflorestar a região. O festival se comprometeu a compensar cada inscrição com o plantio de uma árvore. Este ano, foram 700 filmes submetidos à curadoria. Ao todo, serão plantadas mil árvores, em parceria com a Compesa.

“A pandemia nos fez repensar estratégias. Percebemos a importância de fortalecer algumas temáticas, principalmente no que diz respeito à preservação do meio ambiente, à necessidade de nos reconectarmos à natureza. Acreditamos que o cinema é uma ferramenta muito importante nesse processo, abrindo possibilidades de diálogo, de respeito às diferenças, a partir das multiplicidades dos olhares e das sensibilidades”, afirmam Alexandre Soares e Devyd Santos, coordenadores do Curta Taquary.

Programação

Em sua 16ª edição, o festival exibe 80 filmes, divididos em 11 mostras competitivas e uma especial. Os curtas em competição estão agrupados nos seguintes eixos: Mostra Brasil, com obras de temática livre; Mostra Primeiros Passos, voltada para os primeiros filmes de novos realizadores; Mostra Dália da Serra, com filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas; Mostra Universitária, direcionada para produções oriundas de estudantes de graduação; Mostra Diversidade, com obras que abordem questões de sexualidade e de gênero. Completam ainda a programação a Mostra Curtas Fantásticos, com foco no horror, ficção científica e fantasia; Mostra Criancine, para o público infantojuvenil; Mostra Pernambucana, com trabalhos produzidos no Estado; e a Mostra Por Um Mundo Melhor, focada na educação ambiental; Mostra Internacional, com filmes de países como Chile, Argentina, Peru, França e Irã, e Mostra Agreste, com produções realizadas no Agreste de Pernambuco. A programação conta também com a Sessão Especial, fora de competição.

Diversa e inclusiva, a programação do 16º Curta Taquary conta com filmes de todas as regiões do Brasil, com 19 estados contemplados. Do total de produções selecionadas, 50% são de estados do Nordeste, com 25% delas provenientes de Pernambuco, e 43 delas são dirigidas por mulheres.

Ações descentralizadas

Além de Taquaritinga do Norte, o Curta Taquary também leva suas ações para outras cidades da região. Em Caruaru, o festival retorna ao Assentamento Normandia, em Caruaru, maior centro de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Nordeste.

Em Toritama, em 20 de março, está programado um dia marcante para a cinefilia local. Sessões nos três turnos ocupam o Cine Aurélio, cinema de rua construído e mantido pelo ex-pedreiro José Aurélio, que foi homenageado na 15ª edição do festival, além de ter sua trajetória registrada em filme, a partir de uma oficina oferecida pelo Curta Taquary, em 2021.SERVIÇO

16º Curta Taquary

De 16 a 22 de março

Sessões em Taquaritinga do Norte, Toritama e Caruaru

Gratuito

Mais informações no site do Festival



Confira a programação completa do 16º Curta Taquary:

16 de março (Cine teatro Santo Amaro/Taquaritinga do Norte)



08h | Sessão 01

A.G.UA (ABNEGADOS/GUERREROS/URBANOS) [Patricia Noemi Menghi | Ani | 3’29” | Argentina ]

8 BILHÕES: SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS [Andrea Flores Urushima, Cesar Shundi Iwamizu e Nelson Kao, ABC| Doc | 29’04” |SP]



09h30 | Sessão 02

CAMACO [Breno Alvarenga| Doc | 14’ | MG]

FANTASMAGORIA [Juan Francisco Gonzáles | Doc | 13’46’’| Chile ]

13h30 | Sessão 03

ESTAÇÕES DE FLORESCIMENTO [Breno Souza| Ani | 04’ |MG]

WAYURI [Diana Gandara | Doc | 24’ | AM]

19h | Sessão 04

A BOTIJA [Fábio Xavier| Fic | 04’39” | PE]MULHER VESTIDA DE SOL [Patrícia Moreira| Ani | 9’ | BA]

LILITH [Nayane Nayse| Doc | 15’10” |PE]

NÓS DUAS [Wéllima Kelly e Leandro Alves| Doc | 15’ | AL]

FILHOS AUSENTES [Jansen Barros e Virgínia Guimarães| Fic | 07’52” | PE]

RAÍZES DO BANDEIRA [João Lucas e Adelmo Teotônio| Doc | 18’21” | PE]

17 de março (Cine teatro Santo Amaro/Taquaritinga do Norte)

08h | Sessão 01

ENCONTRO [Rafael Brandão| Fic | 13’ |MG]

NOITES EM CLARO [Elvis Alves| Fic | 19’ | CE]



09h30 | Sessão 02

AILIN EN LA LUNA [Claudia Ruiz | Ani | 5’15” | Argentina]

JUSSARA [Camila Ribeiro| Ani | 9’ | BA]

O DESTINO DA SENHORA ADELAIDE [Breno Alvarenga e Luiza Garcia| Ani | 5’ | MG]

MISE EN PLACE [Pedro Rigamonti de Mello| Ani | 11’ |SP]

NEM TODAS AS MANHÃS SÃO IGUAIS [Fabi Melo| Fic | 18’26” | PB]

13h30 | Sessão 03

NOSSO MORRO, MEU UNIVERSO [Carol Correia e Mannu Costa| Doc | 16’ |PE]

QUEBRA PANELA [Rafael Anaroli| Fic | 17’ |PE]

ESTAMPIDO [Djaelton Quirino| Fic | 13’ |PE]

19h | Sessão 04

UM TEMPO PARA MIM [Paola Mallmann| Fic | 21’ | RS]

INFANTARIA [Laís Santos Araújo| Fic | 23’ | AL]

SANTINEY CROSS DO CAPIBARÁS [Agda| Doc | 11’11” |PE]

BUCHO DE PEIXE [Johann Jean| Fic | 10’ | RN]

CORPO ONÍRICO [Marina Mahmood| Exp | 17’ |PE]

BEGE EUFORIA [Anália Alencar| Fic | 20’ |RN]

18 de março (Assentamento Normandia/Caruaru)

18h | Sessão 01

ALTO DAS FLORES [Daniele Leite| Doc | 06’45” | PE]

CÉU [Valtyennya Pires| Doc | 15’40” | PB]

PEDRO E INÁCIO [Caio Dornelas| Doc | 23’ |PE]

CADA PEDRA TEM SUA HISTÓRIA: O CENÁRIO RUPESTRE EM CARUARU [Eduardo Barbosa| Doc | 20’ |PE]

19 de março (Praça Pe Otto Sailer/Taquaritinga do Norte)

18h | Sessão 01

CON UN OVILLO DE LANA [Belén Ricardes | Ani| 4’07”| Argentina]

VENT’HIVER [Alicia Massez, Jeremy Andriambolisoa, Théo Duhautois, Thomas Dell’Isola, William Ghyselen, Quentin Wittevrongel | Ani | 4’28’| França ]

ZINHO - O FILHOTE [Ricardo Rodrigues| Ani | 14’43” | SP]

A ESPERA [Ana Célia Gomes| Doc | 12’ |PB]

20 de março (Cine teatro Santo Amaro/Taquaritinga do Norte)

08h | Sessão 01

A NOSSA FESTA JÁ VAI COMEÇAR [Cadu Marques| Doc | 14’ |MA]

TORÉ [Beatriz Pankararu, Moisés Pankararu, Fernando Pankararu, Gabriel Pankararu, Enzo Pankararu, Pedro Pankararé, Vitor Pankararé, Yuri Kaimbé, Lucas Kaimbé, Yago Kaimbé, Raquel Kaimbé, Jennifer Kaimbé, Kauany Wassu e Jakeline Diomedia| Doc | 9’| SP]

AFLUÊNCIAS [Iasmin Soares| Doc | 13’28” |PB]

09h30 | Sessão 02

MEMÓRAS DA INFÂNCIA [Alunas e alunos EMEF Manuel Pereira Ramalho| Ani | 2’43” | MG/ES] TEO, O MENINO AZUL [Hygor Amorim| Ani | 11’ | SP]

O MUNDO DE DIEGO [Ricardo Rodrigues| Ani | 17’17” | SP]

CINEMA DE ESCOLA [Alunos da Escola Municipal Raimundo Almeida Lúcio| Fic | 5’ | AM] CENTRO, 67 [Ailton Jesus | Doc | 9’23” | CE]

A GENTE CONSEGUE [José Figueiredo| Doc | 10’09” |SE]

Cine Aurélio (Toritama)

08h | Sessão 01

ERA UMA NOITE DE SÃO JOÃO [Bruna Velden| Ani | 11’ |PB]

ESTRELLAS DEL DESIERTO [Katherina Harder Sacre | Fic | 18’55| Chile ]



13h30 | Sessão 02

COISAS DO PASSADO [Mateus Campos| Ani | 03’ |AL]

ANJOS CINGIDOS [Laercio Ferreira Filho| Ani | 15’ |PB]

O CINEMA NA TORRE [Jadiel Ferreira| Exp | 13’ |PE]

INGÁ [Monique Xavier e Felipe Correia| Exp| 13’| PE]

MANUAL DA PÓS-VERDADE [Thiago Foresti| Fic | 28’ | DF]

19h | Sessão 03

DORME PRETINHO [Lia Letícia| Exp | 8’ |PE]

O MAR QUE HABITA EM MIM [Luara Olívia | Doc | 12’37” |PE]

ESTÃO DESTRUINDO QUEM SOU! [Tainá Gouveia | Doc | 21’| PE]

21 de março (Cine teatro Santo Amaro/Taquaritinga do Norte)

08h | Sessão 01

LOBO [Giovani Beloto| Fic | 11’ | SP]

O ABRAÇO [Gabriel Motta| Fic | 17’ | RS]

09h30 | Sessão 02

ANARRIÊ [Neto Astério| Doc | 14’ |SE]

AS VELAS DO MONTE CASTELO [Lanna Carvalho| Fic | 16’ |CE]

PUBA [Bruno Bressam, Esther Arruda, Issac Branco e Leâo Neto| Doc | 13’ |CE]

MADRUGADA [Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza| Doc | 19’ |RS]

13h30 | Sessão 03

AMIGO SECRETO [Rui Calvo| Fic | 18’ | SP]

LUGAR DE LADSON [Rogério Borges| Fic | 21’ | SP]

ÚLTIMO DOMINGO [Renan Barbosa Brandão e Joana Claude| Fic | 17’ | RJ]

LADÁRIO [Ed Junior| Doc | 18’ | PB]

19h | Sessão 04

EXAM [Sonia K. Hadad | Fic | 15’ | Irã ]

LOS HUECOS DE LA LUNA [Paula D´Angelo Schmid | Fic | 21’ | Peru]

BIG BANG [Carlos Segundo| Fic | 14’ | MG]

PELAS ONDAS LAMBEM-SE AS MARGENS [Hyndra| Doc | 8’ |BA]

ANA RÚBIA [Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda| Doc | 15’ |MT]

DEUS NÃO DEIXA [Marçal Vianna| Doc | 20’ |RJ]

CASA DE BONECAS [George Pedrosa| Fic | 15’ |MA]

22 de março (Cine teatro Santo Amaro/Taquaritinga do Norte)

08h | Sessão 01

EM CANTOS DO GURUPÍ [Judite Nascimento e San Marcelo| Doc | 15’ | PA]

FILHA DA MÃE D'ÁGUA [Bruno Pereira e Siderlane Souza| Fic | 20’ |AM]

09h30 | Sessão 02

O MONSTRO DO PÂNTANO DO SUL [Marko Martinz| Fic | 16’ | SC]

VOCÊ ESTÁ EM TERRITÓRIO TABAJARA [Jacyara Tabajara e Paulinho Tabajara| Doc | 17’ |PB]

13h30 | Sessão 03

MANGUES,MUNDUS [Cícero Pedrosa Neto e San Marcelo| Doc | 15’ |PA]

PESCADORAS EM REDE: AS MULHERES DA GAMBOA DE BAIXO [Lucas Ribeiro e Luísa Caria| Doc | 14’05” |BA]

15h | Sessão 04

ÁGUAS QUE ME TOCAM [Juraci Júnior| Doc | 17’06” |RO]

NO MAR [Clara Linhart e Rodrigo Garcia | Doc | 17’ |RJ]

