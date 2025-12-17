A- A+

AUDIOVISUAL Inscrições para 19º Festival Curta Taquary seguem abertas até 31 de dezembro Festival de curtas-metragens está marcado para o próximo mês de março no Agreste pernambucano

Interessados em participar da 19ª edição do Curta Taquary podem inscrever projetos para as mostras competitivas até o próximo dia 31 de dezembro.



Gratuitas, as inscrições devem ser feitas no site do festival, que acontece entre os dias 16 e 22 de março de 2026 em Taquaritinga do Norte, Poção, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, cidades localizadas no Agreste do estado.









Curtas-metragens de ficção, documentário, animação ou experimental podem ser inscritos no festival, Entre os requisitos está a obrigatoriedade da duração dos filmes, que deve ser de até 30 minutos, e os projetos devem ter sido finalizados a partir de janeiro deste ano.



As Mostras

Serão dez mostras competitivas na edição e, vale ressaltar, não há limite de obras inscritas por realizador.



Veja lista das mostras:

1 - Mostra Brasil: temática livre

2 - Mostra Primeiros Passos: para diretores e diretoras em seu primeiro trabalho

3 - Mostra Dália da Serra: filmes oriundo de ações pedagógicas, oficinas e projetos formativos

4 - Mostra Universitária: produções realizadas por estudantes de graduação

5 - Mostra Diversidade: filmes que abordem questões de gênero e sexualidade em múltiplas perspectivas

6 - Mostra Curtas Fantásticos: horror, ficção científica e fantasia

7 - Mostra Criancine: filmes voltados ao público infantojuvenil

8 - Mostra Pernambucana: produções realizadas em Pernambuco

9 - Mostra Agreste: filmes produzidos no Agreste pernambucano

10 - Mostra Por um Mundo Melhor: obras com foco em educação ambiental



Os projetos selecionados para 19ª edição do festival vão concorrer à premiação principal, já os filmes que não forem escolhidos podem integrar mostras paralelas.

"Receber filmes com diferentes olhares, modos de produção, territórios e vivências é motivo de alegria (...) Queremos que o cinema seja sentido a partir do lugar onde as pessoas vivem, sem a necessidade de se deslocarem de si mesmas", destaca um dos coordenadores do Curta Taquary, Alexandre Soares.

O Curta Taquary

Realizado pelas produtoras Taquary Filmes e Tá Bonito pra Chover Produções, o Festival Curta Taquary oferece programação gratuita, com espaço para cinema, educação e meio-ambiente.

Com pilares que acompanham o festival nessas quase duas décadas de realização, entre eles o respeito à diversidade de olhares e poéticas e o compromisso com o meio-ambiente, o Curta Taquary tem início exatamente na data em que é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março), tal qual se encerra no Dia Mundial da Água (22 de março).

SERVIÇO

Inscrições para 19ª edição do Festival Curta Taquary

Quando: até 31 de dezembro

Onde: no site do festival (www.curtataquary.org)

Gratuitas

Informações: @curtataquary

