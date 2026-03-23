CINEMA NO AGRESTE

Curta Taquary divulga filmes premiados em sua 19 edição e amplia ações ambientais no Agreste

Festival exibiu mais de 60 filmes, premiou produções nacionais e promoveu atividades educativas ligadas à sustentabilidade em cidades da região

Encerramento do 19º Curta Taquary, em Taquaritinga do Norte - Foto: Maria Ruana Xavier/Divulgação

Mais de duas mil pessoas acompanharam a programação da 19ª edição do Curta Taquary, realizada entre os dias 18 e 20 de março, no Cine Aurélio, em Toritama, único cinema de rua em operação no Agreste Setentrional de Pernambuco.

Ao longo do evento, o público teve acesso a uma seleção superior a 60 curtas-metragens oriundos de diversas regiões do país, distribuídos em dez mostras competitivas que contemplaram diferentes recortes temáticos e formativos.

A cerimônia de encerramento, transmitida pela internet no último domingo (22), revelou os trabalhos premiados em múltiplas categorias. Também integraram a programação vídeos de até um minuto produzidos por estudantes de municípios vizinhos, no âmbito do Concurso Rios de Imagens.

Além das exibições, o festival reforçou seu compromisso com questões ambientais, promovendo atividades voltadas à conscientização ecológica em cidades como Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Taquaritinga do Norte.

As iniciativas, desenvolvidas em parceria com a Compesa e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), mobilizaram mais de 2,2 mil participantes em ações formativas que incluíram plantio de mudas, debates sobre preservação hídrica e oficinas práticas, como a construção de hortas verticais com materiais recicláveis.

Com trajetória iniciada em 2005, o Curta Taquary já ultrapassou a marca de dois mil filmes exibidos e alcançou um público acumulado superior a 200 mil pessoas, considerando formatos presencial e online.

Nos últimos anos, o evento também passou a associar sua programação a ações de reflorestamento, com o plantio de uma muda para cada obra inscrita.

Em parceria com a Compesa, a iniciativa já resultou no cultivo de cerca de três mil árvores em diferentes espaços da região, número que deve crescer com o plantio de outras 967 mudas nesta edição, equivalente ao total de produções inscritas.

A realização do festival é assinada pela Taquary Filmes em conjunto com a Tá Bonito Pra Chover Produções, por meio da Lei Aldir Blanc PNAB do município de Taquaritinga do Norte, com apoio de instituições e empresas ligadas ao audiovisual e à cultura no estado.

Confira os premiados:

Mostra Primeiros Passos 

Melhor Filme: A Nave que Nunca Pousa, de Ellen Morais (PB)

Melhor Cartaz: A Nave que Nunca Pousa, de Ellen Morais (PB)

Melhor Som: Janaína Lacerda, por A Nave que Nunca Pousa (PB)

Melhor Figurino: João Chimendes, por Trapo (RS)

Melhor Direção de Arte: João Chimendes e Felipe Oliveira, por Trapo (RS)

Melhor Edição: Jaime Guimarães, por A Nave que Nunca Pousa (PB)

Melhor Direção de Fotografia: Breno César, por A Nave que Nunca Pousa (PB)

Melhor Roteiro: Jaime Guimarães, por A Nave que Nunca Pousa (PB)

Melhor Direção: Ellen Morais, por A Nave que Nunca Pousa (PB)

Menção Honrosa: Leonardo Oliveira, por Trapo (RS)

Menção Honrosa: Thayara Mineiro, por Thayara (PR) 

Menção Honrosa: para o roteiro de Trapo, escrito por João Chimendes e Felipe Oliveira (RS)


Mostra Universitária

Melhor Filme: Vestígios, de Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez (SP)

Melhor Cartaz: Vestígios (SP)

Melhor Trilha Sonora: Mateus De Laet Pereira, por Rosetta (SP)

Melhor Som: Bruno Silva,  por Sertão 2138 (PE)

Melhor Direção de Arte: Jennifer Santos, por Sertão 2138 (PE)

Melhor atuação: Asaias Rodrigues, por Sertão 2138 (PE)

Melhor Edição: João Chagas, por A Casa Azul (RS)

Melhor Direção de Fotografia: Gabriel Manes, por Sertão 2138 (PE)

Melhor Roteiro: Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez, por Vestígios (SP)

Melhor Direção: Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez, por Vestígios (SP)


Mostra Curtas Fantásticos

Melhor Filme: Dia dos Pais, de Bernardo Ale Abinader (AM)

Melhor Cartaz: Gambá (RS)

Melhor Trilha Sonora: Dia dos Pais (AM)

Melhor Som: Alexandre Klein, por Não Desça as Escadas (SP) 

Melhor Direção de Arte: Francisco Ricardo, por Dia dos Pais (AM) 

Melhor Ator: Adanilo, por Dia dos Pais (AM)

Melhor Atriz: Ana Marinho, por Pedra-mar (PB)

Melhor Edição: Pedro Queiroz por Pedra-mar (PB)

Melhor Direção de Fotografia: Breno César, por Pedra-mar (PB)

Melhor Roteiro: Bernardo Ale Abinader, por Dia dos Pais (AM)

Melhor Direção: Janaína Lacerda, por Pedra-mar (PB)


Mostra Diversidade

Melhor Filme: Como Nasce um Rio, de Luma Flôres (BA)

Melhor Cartaz: Como Nasce um Rio (BA)

Melhor Trilha Sonora: Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)

Melhor Som: Catha Pimentel, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE) 

Melhor Direção de Arte: Luma Flôres, por Como Nasce um Rio (BA)

Melhor Ator: Wanderson César, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE) 

Melhor Atriz: Clara Maia Matos,  por Fale a Ela o que me Aconteceu  (PE)

Melhor Edição: Lucas Santos, Joedson Kelvin e Renata Fortes, por Vermelho de Bolinhas (CE)

Melhor Direção de Fotografia: Gustavo Pessoa, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)

Melhor Roteiro: Luma Flôres, por Como Nasce um Rio (BA)

Melhor Direção: Luma Flôres, por Como Nasce um Rio (BA)


Mostra Criancine

Melhor Filme: Rua 27, de Gabi Saegesser, Nathalia Flor e Roma Julia (PE)

Cartaz: Kaira e o Temporal (CE)

Trilha Sonora: João Victor Barroso, por Kaira e o Temporal (CE)

Som: Walman Filho e Luís Paulo Serafim, por Fruto Desse Chão (PR) 

Figurino: Esther Albuquerque, por Rua 27 (PE)

Direção de Arte: Sérgio Silveira e Lana Benigno, por Kaira e o Temporal (CE)

Ator: Caio Lins e Samuel dos Santos, por Zé Lins e o Cangaceiro (PB)

Atriz: Ana Júlia, Giovanna Carboneli, Helena Maria, por Rua 27 (PE)

Edição: Eduardo P. Moreira, por Zé Lins e o Cangaceiro (PB)

Direção de Fotografia: Evye Cavalcante, por Kaira e o Temporal (CE)

Roteiro: Chrys Williams,  por Bumba meu Boto (AL)

Direção: Eduardo P. Moreira, por Zé Lins e o Cangaceiro (PB)


Mostra Dália da Serra

Melhor Filme: 1954, de Modesto de Barros e Pedro Severien (PE)

Cartaz: Encantados (PE)

Melhor Trilha Sonora: Wagner Miranda (Grupo Matingueiros), por Encantados (PE)

Melhor Som: Manas Choudhury e Adalberto Oliveira, por 1954 (PE)

Melhor Figurino: Modesto de Barros, Dorotea Nogueira, Carlos Sett e Diana Lima, por 1954 (PE)

Melhor Direção de Arte: Tatá Caparroz, por Entre Linhas e Lutas (SP)

Melhor Ator: Jonacir Ventura,  por De Barriga pra Cima (ES)

Melhor Atriz: Isabelli Soares Silva, por Encantados (PE)

Melhor Edição: Mariana de Lima,  por Nosso Tempero (RN)

Melhor Direção de Fotografia: Laura Castor por, por Encantados (PE) 

Melhor Roteiro: Equipe IMA e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre (Cachoeiro do Itapemirim)/ Projeto Cine Quilombola/Instituto Marlin Azul, por De Barriga pra Cima (ES)

Melhor Direção: Coletivo Cinema no Interior, por Encantados (PE)


Mostra Pernambucana

Melhor Filme: Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique 

Cartaz: Os Arcos Dourados de Olinda 

Trilha Sonora: Gilmar Bolla Oito, por Dynamite Som - O Futuro É Lamento Negro 

Som: Alison Santos,  por Amargo

Figurino: Tatiane Cabral, por PX Origens

Direção de Arte: Clara Carvalho, por Trincheiras

Ator: Jailson Silva, por Amargo 

Atriz: Maria Emília Santos, por Trincheiras 

Edição: Douglas Henrique, por Os Arcos Dourados de Olinda  

Direção de Fotografia: Adalberto Oliveira, por PX Origens 

Roteiro: Arnon Hochman e Douglas Henrique, por Os Arcos Dourados de Olinda 

Direção: Douglas Henrique, por Os Arcos Dourados de Olinda  


Mostra Agreste 

Melhor Filme: Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra 

Cartaz: Iluminação Especial 7.0 

Melhor Trilha Sonora: Zefinha de Bernardo 

Melhor Som: Marcio Torres, por Iluminação Especial 7.0 

Melhor Figurino: Iluminação Especial 7.0 

Melhor Direção de Arte: Márcio Maracajá e João Rocha, por Iluminação Especial 7.0

Melhor Ator: Iran Neves, por Lonjy-abaré 

Melhor Atriz: Dona Zefinha, por Zefinha de Bernardo 

Melhor Edição: Amandine Goisbault, por Lonjy-abaré 

Melhor Direção de Fotografia: Mateus Sá, por Lonjy-abaré 

Melhor Roteiro: Rosangela Araújo, por Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro 

Melhor Direção: Mayara Bezerra, por Iluminação Especial 7.0  

Menção Honrosa: Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro, por trazer para a tela os retratos, protagonismo e memórias das mãos femininas que moldam a arte do barro neste território


Mostra Por um Mundo Melhor

Melhor Filme: O Despertar de Aiyra, de Duda Rodrigues e Juliana Rogge (SP)

Cartaz: Colmeia (PB)

Melhor Trilha Sonora: Audaz Errante, de Renan Elias e Banda Matula Roots, para o filme A Árvore de Lixo (PB)

Melhor Som: Giancarlo Galdino, por Colmeia (PB)

Melhor Direção de Arte: Lua Costa, por O Despertar de Aiyra (SP)

Melhor Edição: Òscar Araújo, por Colmeia (PB)

Melhor Direção de Fotografia: Aline Belfort, por O Voo do Rio (CE)

Melhor Roteiro: Duda Rodrigues, Juliana Rogge, por O Despertar de Aiyra (SP)

Melhor Direção: Duda Rodrigues, Juliana Rogge, por O Despertar de Aiyra (SP)


Mostra Brasil

Melhor Melhor Filme: Ninguém (mais) verá, de Fabiano Raposo (PB)

Cartaz: Moti (SP)

Melhor Trilha Sonora: Janu Leite, por Destinação (AL)

Melhor Som: Victor Tigronez, por Samba Infinito (RJ)

Melhor Figurino: Andressa W. Klawa e Rosa Nalu, por Kabuki (SP)

Melhor Direção de Arte: Rosana Urbes, por Safo (SP)

Melhor Ator: Alexandre Amador, por Samba Infinito (RJ)

Melhor Atriz: Soia Lira, por Ressonância (RN)

Melhor Edição: Diego Pontes, por Ninguém (Mais) Verá (PB)

Melhor Direção de Fotografia: João Atala, por Samba Infinito (RJ)

Melhor Roteiro: André Okuma, por Moti (SP)

Melhor Direção: Rosana Urbes, por Safo (SP)

Menção honrosa: Real, de Júlio Abreu (GO)

