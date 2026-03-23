Curta Taquary divulga filmes premiados em sua 19 edição e amplia ações ambientais no Agreste
Festival exibiu mais de 60 filmes, premiou produções nacionais e promoveu atividades educativas ligadas à sustentabilidade em cidades da região
Mais de duas mil pessoas acompanharam a programação da 19ª edição do Curta Taquary, realizada entre os dias 18 e 20 de março, no Cine Aurélio, em Toritama, único cinema de rua em operação no Agreste Setentrional de Pernambuco.
Ao longo do evento, o público teve acesso a uma seleção superior a 60 curtas-metragens oriundos de diversas regiões do país, distribuídos em dez mostras competitivas que contemplaram diferentes recortes temáticos e formativos.
A cerimônia de encerramento, transmitida pela internet no último domingo (22), revelou os trabalhos premiados em múltiplas categorias. Também integraram a programação vídeos de até um minuto produzidos por estudantes de municípios vizinhos, no âmbito do Concurso Rios de Imagens.
Além das exibições, o festival reforçou seu compromisso com questões ambientais, promovendo atividades voltadas à conscientização ecológica em cidades como Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Taquaritinga do Norte.
As iniciativas, desenvolvidas em parceria com a Compesa e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), mobilizaram mais de 2,2 mil participantes em ações formativas que incluíram plantio de mudas, debates sobre preservação hídrica e oficinas práticas, como a construção de hortas verticais com materiais recicláveis.
Com trajetória iniciada em 2005, o Curta Taquary já ultrapassou a marca de dois mil filmes exibidos e alcançou um público acumulado superior a 200 mil pessoas, considerando formatos presencial e online.
Nos últimos anos, o evento também passou a associar sua programação a ações de reflorestamento, com o plantio de uma muda para cada obra inscrita.
Em parceria com a Compesa, a iniciativa já resultou no cultivo de cerca de três mil árvores em diferentes espaços da região, número que deve crescer com o plantio de outras 967 mudas nesta edição, equivalente ao total de produções inscritas.
A realização do festival é assinada pela Taquary Filmes em conjunto com a Tá Bonito Pra Chover Produções, por meio da Lei Aldir Blanc PNAB do município de Taquaritinga do Norte, com apoio de instituições e empresas ligadas ao audiovisual e à cultura no estado.
Confira os premiados:
Mostra Primeiros Passos
Melhor Filme: A Nave que Nunca Pousa, de Ellen Morais (PB)
Melhor Cartaz: A Nave que Nunca Pousa, de Ellen Morais (PB)
Melhor Som: Janaína Lacerda, por A Nave que Nunca Pousa (PB)
Melhor Figurino: João Chimendes, por Trapo (RS)
Melhor Direção de Arte: João Chimendes e Felipe Oliveira, por Trapo (RS)
Melhor Edição: Jaime Guimarães, por A Nave que Nunca Pousa (PB)
Melhor Direção de Fotografia: Breno César, por A Nave que Nunca Pousa (PB)
Melhor Roteiro: Jaime Guimarães, por A Nave que Nunca Pousa (PB)
Melhor Direção: Ellen Morais, por A Nave que Nunca Pousa (PB)
Menção Honrosa: Leonardo Oliveira, por Trapo (RS)
Menção Honrosa: Thayara Mineiro, por Thayara (PR)
Menção Honrosa: para o roteiro de Trapo, escrito por João Chimendes e Felipe Oliveira (RS)
Mostra Universitária
Melhor Filme: Vestígios, de Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez (SP)
Melhor Cartaz: Vestígios (SP)
Melhor Trilha Sonora: Mateus De Laet Pereira, por Rosetta (SP)
Melhor Som: Bruno Silva, por Sertão 2138 (PE)
Melhor Direção de Arte: Jennifer Santos, por Sertão 2138 (PE)
Melhor atuação: Asaias Rodrigues, por Sertão 2138 (PE)
Melhor Edição: João Chagas, por A Casa Azul (RS)
Melhor Direção de Fotografia: Gabriel Manes, por Sertão 2138 (PE)
Melhor Roteiro: Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez, por Vestígios (SP)
Melhor Direção: Marina Fortunato Herweg e Milena Rey-Sanchez, por Vestígios (SP)
Mostra Curtas Fantásticos
Melhor Filme: Dia dos Pais, de Bernardo Ale Abinader (AM)
Melhor Cartaz: Gambá (RS)
Melhor Trilha Sonora: Dia dos Pais (AM)
Melhor Som: Alexandre Klein, por Não Desça as Escadas (SP)
Melhor Direção de Arte: Francisco Ricardo, por Dia dos Pais (AM)
Melhor Ator: Adanilo, por Dia dos Pais (AM)
Melhor Atriz: Ana Marinho, por Pedra-mar (PB)
Melhor Edição: Pedro Queiroz por Pedra-mar (PB)
Melhor Direção de Fotografia: Breno César, por Pedra-mar (PB)
Melhor Roteiro: Bernardo Ale Abinader, por Dia dos Pais (AM)
Melhor Direção: Janaína Lacerda, por Pedra-mar (PB)
Mostra Diversidade
Melhor Filme: Como Nasce um Rio, de Luma Flôres (BA)
Melhor Cartaz: Como Nasce um Rio (BA)
Melhor Trilha Sonora: Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)
Melhor Som: Catha Pimentel, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)
Melhor Direção de Arte: Luma Flôres, por Como Nasce um Rio (BA)
Melhor Ator: Wanderson César, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)
Melhor Atriz: Clara Maia Matos, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)
Melhor Edição: Lucas Santos, Joedson Kelvin e Renata Fortes, por Vermelho de Bolinhas (CE)
Melhor Direção de Fotografia: Gustavo Pessoa, por Fale a Ela o que me Aconteceu (PE)
Melhor Roteiro: Luma Flôres, por Como Nasce um Rio (BA)
Melhor Direção: Luma Flôres, por Como Nasce um Rio (BA)
Mostra Criancine
Melhor Filme: Rua 27, de Gabi Saegesser, Nathalia Flor e Roma Julia (PE)
Cartaz: Kaira e o Temporal (CE)
Trilha Sonora: João Victor Barroso, por Kaira e o Temporal (CE)
Som: Walman Filho e Luís Paulo Serafim, por Fruto Desse Chão (PR)
Figurino: Esther Albuquerque, por Rua 27 (PE)
Direção de Arte: Sérgio Silveira e Lana Benigno, por Kaira e o Temporal (CE)
Ator: Caio Lins e Samuel dos Santos, por Zé Lins e o Cangaceiro (PB)
Atriz: Ana Júlia, Giovanna Carboneli, Helena Maria, por Rua 27 (PE)
Edição: Eduardo P. Moreira, por Zé Lins e o Cangaceiro (PB)
Direção de Fotografia: Evye Cavalcante, por Kaira e o Temporal (CE)
Roteiro: Chrys Williams, por Bumba meu Boto (AL)
Direção: Eduardo P. Moreira, por Zé Lins e o Cangaceiro (PB)
Mostra Dália da Serra
Melhor Filme: 1954, de Modesto de Barros e Pedro Severien (PE)
Cartaz: Encantados (PE)
Melhor Trilha Sonora: Wagner Miranda (Grupo Matingueiros), por Encantados (PE)
Melhor Som: Manas Choudhury e Adalberto Oliveira, por 1954 (PE)
Melhor Figurino: Modesto de Barros, Dorotea Nogueira, Carlos Sett e Diana Lima, por 1954 (PE)
Melhor Direção de Arte: Tatá Caparroz, por Entre Linhas e Lutas (SP)
Melhor Ator: Jonacir Ventura, por De Barriga pra Cima (ES)
Melhor Atriz: Isabelli Soares Silva, por Encantados (PE)
Melhor Edição: Mariana de Lima, por Nosso Tempero (RN)
Melhor Direção de Fotografia: Laura Castor por, por Encantados (PE)
Melhor Roteiro: Equipe IMA e Moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre (Cachoeiro do Itapemirim)/ Projeto Cine Quilombola/Instituto Marlin Azul, por De Barriga pra Cima (ES)
Melhor Direção: Coletivo Cinema no Interior, por Encantados (PE)
Mostra Pernambucana
Melhor Filme: Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique
Cartaz: Os Arcos Dourados de Olinda
Trilha Sonora: Gilmar Bolla Oito, por Dynamite Som - O Futuro É Lamento Negro
Som: Alison Santos, por Amargo
Figurino: Tatiane Cabral, por PX Origens
Direção de Arte: Clara Carvalho, por Trincheiras
Ator: Jailson Silva, por Amargo
Atriz: Maria Emília Santos, por Trincheiras
Edição: Douglas Henrique, por Os Arcos Dourados de Olinda
Direção de Fotografia: Adalberto Oliveira, por PX Origens
Roteiro: Arnon Hochman e Douglas Henrique, por Os Arcos Dourados de Olinda
Direção: Douglas Henrique, por Os Arcos Dourados de Olinda
Mostra Agreste
Melhor Filme: Iluminação Especial 7.0, de Mayara Bezerra
Cartaz: Iluminação Especial 7.0
Melhor Trilha Sonora: Zefinha de Bernardo
Melhor Som: Marcio Torres, por Iluminação Especial 7.0
Melhor Figurino: Iluminação Especial 7.0
Melhor Direção de Arte: Márcio Maracajá e João Rocha, por Iluminação Especial 7.0
Melhor Ator: Iran Neves, por Lonjy-abaré
Melhor Atriz: Dona Zefinha, por Zefinha de Bernardo
Melhor Edição: Amandine Goisbault, por Lonjy-abaré
Melhor Direção de Fotografia: Mateus Sá, por Lonjy-abaré
Melhor Roteiro: Rosangela Araújo, por Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro
Melhor Direção: Mayara Bezerra, por Iluminação Especial 7.0
Menção Honrosa: Alto dos Mouras, das Louceiras, dos Mestres do Barro, por trazer para a tela os retratos, protagonismo e memórias das mãos femininas que moldam a arte do barro neste território
Mostra Por um Mundo Melhor
Melhor Filme: O Despertar de Aiyra, de Duda Rodrigues e Juliana Rogge (SP)
Cartaz: Colmeia (PB)
Melhor Trilha Sonora: Audaz Errante, de Renan Elias e Banda Matula Roots, para o filme A Árvore de Lixo (PB)
Melhor Som: Giancarlo Galdino, por Colmeia (PB)
Melhor Direção de Arte: Lua Costa, por O Despertar de Aiyra (SP)
Melhor Edição: Òscar Araújo, por Colmeia (PB)
Melhor Direção de Fotografia: Aline Belfort, por O Voo do Rio (CE)
Melhor Roteiro: Duda Rodrigues, Juliana Rogge, por O Despertar de Aiyra (SP)
Melhor Direção: Duda Rodrigues, Juliana Rogge, por O Despertar de Aiyra (SP)
Mostra Brasil
Melhor Melhor Filme: Ninguém (mais) verá, de Fabiano Raposo (PB)
Cartaz: Moti (SP)
Melhor Trilha Sonora: Janu Leite, por Destinação (AL)
Melhor Som: Victor Tigronez, por Samba Infinito (RJ)
Melhor Figurino: Andressa W. Klawa e Rosa Nalu, por Kabuki (SP)
Melhor Direção de Arte: Rosana Urbes, por Safo (SP)
Melhor Ator: Alexandre Amador, por Samba Infinito (RJ)
Melhor Atriz: Soia Lira, por Ressonância (RN)
Melhor Edição: Diego Pontes, por Ninguém (Mais) Verá (PB)
Melhor Direção de Fotografia: João Atala, por Samba Infinito (RJ)
Melhor Roteiro: André Okuma, por Moti (SP)
Melhor Direção: Rosana Urbes, por Safo (SP)
Menção honrosa: Real, de Júlio Abreu (GO)