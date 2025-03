A- A+

AUDIOVISUAL Curta Taquary: festival percorre o Agreste pernambucano a partir do próximo domingo (16) 18ª edição do festival, gratuito, leva programação de cinema, teatro, música e ações formativas para cinco municípios agrestinos

Com pilares que pairam pela cultura, educação e conscientização ambiental, o Curta Taquary dá start à 18ª edição a partir do próximo domingo (16), e segue com programação intensa em cinema, teatro, música e ações formativas até o sábado, 22 de março, em cinco cidades do Agreste pernambucano.



Além de Taquaritinga do Norte, onde tudo começou, o festival, gratuito - e que este ano homenageia a atriz Soia Lira, de Cajazeiras (PB) - passa por Poção, Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Toritama - municípios contemplados para a maratona de cinema com curtas-metragens de 16 estados do País.



Ainda na agenda de atividades, o público também vai poder conferir o 8º Encontro de Cinema e Educação.



Vale lembrar que o Curta Taquary, valendo-se dos motes que perfazem o festival, inicia e encerra mais uma edição, respectivamente no período que compreende o Dia Nacional da Conscientização das Mudanças Climáticas, celebrado em 16 de março e Dia Mundial da Água, no dia 22.



Programação/Mostras

Com produções que evidenciam a diversidade da produção contemporânea, em meio a experimentacões estéticas e temáticas variadas, a programação de filmes da 18ª edição do Curta Taquary vai exibir 87 curtas de 16 estados - contemplando, assim, as cinco regiões.



É válido ressaltar que destes trabalhos, 49% tem direção assinada por mulheres.

Os filmes exibidos estão agrupados em mostras competitivas. São elas:



- Mostra Brasil; Mostra Pernambucana

- Mostra Agreste

- Mostra Por Um Mundo Melhor (produções com foco na educação ambiental)

- Mostra Primeiros Passos (para diretores/as em seu primeiro trabalho)

- Mostra Dália da Serra (voltada para filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas)

- Mostra Diversidade (obras que abordem questões de sexualidade e de gênero, em suas mais diferentes formas e perspectivas)

- Mostra Curtas Fantásticos (filmes de horror, ficção científica e fantasia)

- Mostra Universitária (direcionada para produções oriundas de estudantes de graduação)

- Mostra Criancine (curtas voltados para o público infanto-juvenil).



Haverá ainda uma sessão especial, com filmes fora de competição. E as produções premiadas serão conhecidas no dia 22 de março, a partir das 11h, com transmissão ao vivo no canal do festival no YouTube .

Circo e Música

Apresentações do espetáculo circense "LixoSHOWdo Lixolino", assinado pelo palhaço, artista e ativista Murilo Tenório, também integra a agenda do festival.



Na narrativa, Lixolino e seu parceiro de aventuras, Sassá, em meio a brincadeiras, malabarismo e palhaçaria, integarem com o público e mostram como é possível transformar lixo em objetos - estimulando, assim, a conscientização ambiental, um dos pilares do Curta Taquary.

E no derradeiro dia do festival, haverá apresentação da Banda Musical Dom Luiz de Brito, de Taquaritinga do Norte.

Formação

Como parte dos propósitos do festival, na programação consta também a formação de plateias e o fomento de diálogos da arte com a sociedade, destacando questões do contemporâneo.



Encontros educativos e ações ambientais, portanto, acontecem durante o Curta Taquary, com a presença de instituições de ensino, a exemplo do Instituto Federal de Pernambuco - IFPE, escolas públicas e privadas, faculdades, prefeituras e entidades e associações ambientais da região.

Também integra o evento a oficina de Tie-Dye voltado para crianças e adolescente de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.



O curso de Viveiristas Florestais, em Poção e Brejo da Madre de Deus, e visitações às estações de tratamento em Santa Cruz do Capibaribe, com as participações de alunos de Jataúba, Brejo da Madre de Deus e Taquaritinga do Norte, completam as atividades do Curta Taquary - realizado pela Taquary Filmes e Tá Bonito Pra Chover Produções, sob incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Serviço

18º Curta Taquary

Quando: de 16 a 22 de março

Onde: Taquaritinga do Norte, Poção, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama

Acesso gratuito

Informações: @curtataquary // curtataquary.org



PROGRAMAÇÃO

POÇÃO - Praça Monsenhor Estanislau, s/n, Centro



Domingo (16)

17h

Espetáculo “LixoSHOW do Lixolino”

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição de curtas realizados por estudantes das escolas de Poção.

Programa 01

OURO AZUL| Renata Claus | Ani | 3’ | PE | LIVRE

ODETE - A RENDEIRA | Mariana Granja e Neidinha Tenório| Doc | 6'45" | PE | LIVRE

SUSTENTA A PISADA! | Jéssika Betânia | Exp | 07’ | PE | LIVRE

ENVELHECER COM AS ÁRVORES | Loic Ronsse e Bárbara Lissa |Doc | 16’ | MG | LIVRE



JATAÚBA - Escola Municipal José Higino de Sousa, Av 29 de Julho, s/n, Centro

Segunda (17)

08h Programa 01

RECEITA DE VÓ | Carlon Hardt | Ani | 3’10’’ | PR | LIVRE

EU E O BOI, O BOI E EU | Jane Carmen Oliveira | Ani | 5’ | MG | LIVRE

O BARCO | Rodolpho Pinotti | Ani | 17’ | SP | LIVRE

09h Programa 02

LAR, DOCE LAR | Francielli Noya e Wolmyr Alcantara | Ani | 1’30’’ | ES | LIVRE

AMAZÔNIA CHAMA | Zefel Coff | Doc | 06’ | DF | LIVRE

CAMINHANDO COM ONÇAS | Larissa Corino, Letícia Benavalli e Rodrigo Rangel |Doc | 25’ | GO | LIVRE

10h30 Programa 03

CAROL | Bruna Tavares| Fic | 13’ | PE | LIVRE

SAMUEL FOI TRABALHAR | Lucas Litrento e Janderson Felipe | Fic | 17’ | AL | 10 ANOS

VEREDAS | Igor Rossato | Fic | 18’ |SP | LIVRE

MOAGEM | Odília Nunes | Doc | 16’| PE | LIVRE

13h30 Programa 04

FENDA | Lis Paim | Fic | 23’ | CE | LIVRE

GUIA | Tarcísio Ferreira | Doc | 14’ | AL | LIVRE

COMO CHORAR SEM DERRETER | Giulia Butler | Fic | 15’ |RJ | LIVRE

15h Programa 05

RHEUM | Rayana França | Ani | 03’ | BA | LIVRE

YARA | Gabi Tores e Ana Beatriz Benevides | Ani | 03’ | RJ | LIVRE

VISAGENS E VISÕES | Rod Rodrigues | Ani | 19’ | PA | 10 ANOS

MIRA | Sóllon Rodrigues | Fic | 17’ | PB | 10 ANOS

16h Programa 06

VIDA E MORTE, JOSÉ LOPES |Gutemberg Mineiro e Luiz Rodrigues Jr | Fic | 37’ | PE | 10 ANOS

17h

Espetáculo “LixoSHOW do Lixolino”

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição de curtas realizados por estudantes das escolas de Jataúba.

Programa 07

A CHUVA DO CAJU | Alan Schvarsberg | Doc | 21’ | DF | 10 ANOS



BREJO DA MADRE DE DEUS - Escola Municipal Geralda Catanha, Rua Nova, 134, Distrito de São Domingos



Terça-feira (18)



8h Sessão Criancine 01

Classificação indicativa Livre

9h Programa 01

BAIÃO DE DOIS: MESTRE NALDINHO E MESTRA TINA NA UFPB | Renatha Aragão | Doc | 15'39’’ | PB | LIVRE

EU SOU, NÓS SOMOS | Direção Coletiva | Doc | 7’15’’ | PE | LIVRE

10h Programa 02

JUPITER | Carlos Segundo | Fic | 15’ | MG | LIVRE

NOSSO PANFLETO SERIA ASSIM | Leandro Olímpio | Doc | 25’ | SP | 10 ANOS

BABILÔNIA | Duda Gambogi | Fic | 22’ | MG | LIVRE

13h30 Programa 03

PÁTRIA AMADA, BANDEIRA | João Lucas (Joe Ferreira) | Fic | 04’ | PE | LIVRE

CRENÇA E CURA | Lavínia Bezerra | Doc | 20’23’’ | PE | LIVRE

RETRATO DE UM FORRÓ | Gabriella Ambrósio | Doc | 18’14’’ | PE | 10 ANOS

15h Programa 04

YBY KATU | Kaylany Cordeiro, Jessé Carlos, Ladivan Soares, Geyson Fernandes e Rodrigo Sena | Fic | 18’ | RN | LIVRE

TRAVESSIA | Karol Felicio | Doc | 14’ | ES | LIVRE

17h Programa 05

Espetáculo “LixoSHOW do Lixolino”

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição de curtas realizados por estudantes das escolas de Brejo da Madre de Deus.



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - Escola Antônio Burgos, Rua Dr Petrônio Barbosa, 130, Nova Santa Cruz

Quarta-feira (19)

8h Programa 01

MUNDINHO | Gui Oller, Ricky Godoy e Pipo Brandão | Ani | 09’ | SP | LIVRE

RECICLOS | Diego Guerra | Ani | 15’48’’ | RJ | 10 ANOS

9h Programa 02

COSTUREIRAS NO ONLINE | Mayara Bezerra e Rafa Monteiro| Doc | 13’33’’ | PE | LIVRE

FACÇÃO | Henrique Corrêa | Fic | 16’ | PE | 10 ANOS

NO ALTO DA SERRA | Cariolando Souza | Fic | 04’17’’ | PE | LIVRE

MULHERES QUE VOAM | Robinson Santos | Doc | 22’28’’ | PE | LIVRE

10h30 Programa 03

MOÇAMBIQUE, À FRANCIS BEBEY | Cecília Távora | Fic | 4’02’’ | PE | LIVRE

JAVYJU - BOM DIA |Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães | Fic | 25’ | SP | 10 ANOS

NIHY M ́ATÔÔ FULNI-Ô | Coletivo Cinema no Interior - Comunidade Indigena Fulni-ô | Exp | 13’ | PE | LIVRE

13h30 Programa 04

BURACO DE MINHOCA | Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques | Fic | 14’ | BA | LIVRE

UMBILINA E SUA GRANDE RIVAL | Marlom Meirelles | Fic | 20’ | PE | 10 ANOS

14h30 Programa 05

MERGULHÃO | Rogi Silva e Juliana Soares | Ani | 14’ | PE | LIVRE

AMEAÇAS CLIMÁTICAS NO RECIFE: DESAFIO PARA AS ÁREAS CENTRAIS E PERIFÉRICAS DA CAPITAL PERNAMBUCANA | Íris Samandhi | Doc| 13'57'' | PE | LIVRE

OPARÁ - IMAGINÁRIOS DO SÃO FRANCISCO | Erna Barros e Ewertton Nunes | Doc | 20’ | SE | LIVRE

17h

Espetáculo “LixoSHOW do Lixolino”

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição de curtas realizados por estudantes das escolas de Santa Cruz do Capibaribe.

Programa 06

HÉLIO MELO | Leticia Rheingantz | Doc | 25’ | RJ | LIVRE



TAQUARITINGA DO NORTE - Escola Municipal Gilzenete Guerra, Rua Castelo Branco, 81-129, Distrito de Pão de Açúcar



Quinta-feira (20)



8h Sessão Criancine 02

Classificação indicativa Livre

9h30 Programa 01

DIVAGAR | Lupa Silva | Ani | 5’ | RN | LIVRE

CHEIA | Wayner Tristão | Ani | 05’ | BA | LIVRE

CONEXÃO | Julie Ketlem | Exp | 15’ | PE | LIVRE

10h30 Programa 02

A PISADA É DELAS - MULHERES DO CORAÇÃO NAZARENO | Patricia Yara Rocha | Doc | 15’ | PE | LIVRE

CHÃO | Philippe Wollney | Exp | 14’ | PE | 10 ANOS

13h30 Programa 03

MEMÓRIAS CULINÁRIAS DO QUILOMBO AUSENTE FELIZ | Lucas Assunção | Doc | 15’ | MG | LIVRE

RAÍZES DA ILHA | Emilly Alves & Nahiara Baddini | Doc | 16’44’’ | SE | LIVRE

14h30 Programa 04

LIVRE PARA MENSTRUAR| Ana Pands | Doc | 24’ | SP | 10 ANOS

WADJA | Narriman Kauane | Doc | 29’ | PE | LIVRE

17h

Espetáculo “LixoSHOW do Lixolino”

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição de curtas realizados por estudantes das escolas de Taquaritinga do Norte.

Programa 05



TORITAMA - Cine Aurélio, Rua João Pereira Tabosa, 152, Centro

Sexta-feira (21)

8h Programa 01

QUEIMATÓRIO | Chia Beloto, Marila Cantuária, Paulo Leonardo e Alison Santos | Ani | 4’55’’ | PE | LIVRE

A CACHOEIRA DOS PÁSSAROS | Thiago Pombo | Ani | 8’47’’ | PE | LIVRE

LAGRIMAR | Paula Vanina | Ani | 14’ | RN | LIVRE

YADEDWA SEETÔ | Marcos Carvalho | Fic | 12’18’’ | PE | LIVRE

9h Programa 02

NOÉ DA CIRANDA | João Marcelo | Doc | 12’ | PE | LIVRE

OUTRO LADO DA GENTE | Vinícius Tavares | Doc | 12’21’’ | PE | LIVRE

CARPINA, 11 DE SETEMBRO | Mery Lemos | Exp | 4'40" | PE | LIVRE

A HISTÓRIA E O BRILHO DAS BANDAS MARCIAIS DE TORITAMA | Brendo Hoshington | Doc | 20’ | PE | LIVRE

10h20 Programa 03

HOJE EU SÓ VOLTO AMANHÃ | Diego Lacerda | Ani | 8’ | PE | 16 ANOS

EU QUERIA QUE TODO DIA FOSSE CARNAVAL | Ívison Renato | Doc | 8’ | PE | LIVRE

O CARNAVAL É DE PELÉ | Daniele Leite e Lucas Santos | Doc | 20’ | PE | LIVRE

13h Programa 04

Visita guiada ao Cine Aurélio com o coletivo CineRuaPE.

Concentração: na praça em frente ao cinema

MEMÓRIAS - HISTÓRIAS DO CINE TEATRO MUNICIPAL DE SUMÉ | Ana Célia Gomes | Doc | 20’ | PB | LIVRE

14h Programa 05

QUATRO PONTES | Tábata Clarissa de Morais | Fic | 18’ | PE | LIVRE

QUEIMANDO POR DENTRO | Enock Carvalho e Matheus Farias| 16’ | Fic | PE | 14 ANOS

EMOCIONADO | Pedro Melo | Fic | 15’ | PE | 14 ANOS

15h10 Programa 06

A VOLTA | Anny Stone | Fic | 16’30’’ | PE | 10 ANOS

FESTA INFINITA | Ander Beça | Fic | 25’ | PE | 10 ANOS

TODAS AS MEMÓRIAS QUE VOCÊ FEZ PARA MIM | Pedro Fillipe | Fic | 18’ | PE | 10 ANOS

AGUDA | Mayara Millane | Exp | 13’ | PE | 14 ANOS

GABIRU | Durval Cristóvão | Fic | 22’ | PE | 16 ANOS

17h Programa 07

Espetáculo “LixoSHOW do Lixolino”

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição de curtas realizados por estudantes das escolas de Toritama.

19h30 Programa 08 - Sessão Homenagem a Soia Lira

NUA | Fabi Melo | Fic | 15’ PB | 10 ANOS

CAVALO MARINHO | Leo Tabosa | Fic | 22’ | PE | 10 ANOS

20h30 Programa 09

MAR DE DENTRO | Lia Letícia | Doc | 8’ | PE | LIVRE

LADEIRA ABAIXO| Ismael Moura | Fic | 17’ | PB | 10 ANOS

À NOITE TODOS OS GATOS SÃO PARDOS | Matheus Moura | Fic | 17’ | MG | 14 ANOS

GALEGA | Anna Lu Machado | Fic | 23’ | PE | 14 ANOS

INFLAMÁVEL | Rafael Ribeiro Gontijo | Fic | 19’ | DF | 14 ANOS



TAQUARITINGA DO NORTE - Espaço Circense montado na Praça Central Pe. Otto Sailer, Rua Professor Luís Carlos, Centro



Sábado (22)

8º Encontro de Cinema e Educação

Público alvo: profissionais da educação, estudantes, produtoras(es) culturais, cineastas, cineclubistas e quaisquer pessoas com interesse no tema.

Carga horária total: 5h

9:30h 8º Encontro de Cinema e Educação

Diálogo: O cinema como Semente Socioambiental em Pernambuco - Narriman Kauane (Realizadora audiovisual, curadora e produtora cultural / Coletivo Thul’se audiovisual e Mostra Cine Comunaty - Território Fulni-ô/PE), Laura Castor ( Realizadora audiovisual/ Cine Pardal/ Cinema no interior - Petrolândia/PE), Paulo Conceição (Professor, realizador audiovisual e diretor do Festival Internacional de Cinema de Itaúna - Caruaru/PE).

Mediação: Danielle Jansen (Mantenedora florestal, engenheira agrônoma, educadora ambiental e produtora cultural - Garanhuns/PE)

11h Cerimônia de Premiação

Transmissão através do nosso canal do YouTube @curtataquaryaudiovisual

14h 8º Encontro de Cinema e Educação

Diálogo: O Letramento Geográfico e os Números do Lugar: notas da Geografia da Infância por uma Educação Melhor - Prof. Me. Nielson da Silva Bezerra (IFPE - Campus Recife);

Diálogo: O Desenho do Lugar: um estudo de caso com crianças do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Recife - Profª. Marlla Fabíola Araújo (SENAI-PE);

Diálogo: O Tecer das Memórias: os desenhos das paisagens infantis nos espaços públicos de brincar na cidade de Igarassu - PE - Profª. Laís Lira Veloso de Farias (IFPE - Campus Recife).

15h30H Diálogo: Sessão Cine Hidro + Conversando Água - Prof. Dr. Enildo Luiz Gouveia (IFPE - Campus Recife)

17h30 Encerramento do 18º Curta Taquary

Apresentação cultural da Banda Musical Dom Luiz de Brito

Concurso de Vídeos - Rio de Imagens, exibição dos curtas premiados.

LÁ O TEMPO ESPERA? | Carine Farias e Anna Beatriz Farias | Doc | 15’14” | PE | LIVRE

SAUDADE DA MINHA TERRA | João Marcelo | Doc | 18’48” | PE | LIVRE

SOCORRO & MAZÉ | João Marcelo | Doc | 18’ | PE | 10 ANOS

Veja também